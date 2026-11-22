Mới đây, BYD đã công khai xin lỗi khách hàng tại Trung Quốc sau khi phát hiện một số chiếc SUV điện Great Tang được giao với bánh trước và bánh sau lắp sai vị trí. Sai sót khiến bộ vành, lốp có kích thước lớn hơn, vốn được thiết kế cho trục sau, lại được lắp ở phía trước và ngược lại.

BYD cho biết nguyên nhân xuất phát từ "lỗi lập trình của nhà cung cấp". Trong tuyên bố đưa ra hôm thứ Tư, hãng khẳng định sai sót này không gây rủi ro về an toàn và không ảnh hưởng đến khả năng vận hành của xe. Nhà sản xuất cũng cho biết đã xử lý lỗi trên những phương tiện mới xuất xưởng.

Đối với các xe đã giao đến khách hàng, BYD cam kết tổ chức kiểm tra miễn phí và thay thế vành xe nếu cần thiết. Hãng đồng thời hoàn trả chi phí đi lại phát sinh trong thời gian sửa chữa, bố trí xe thay thế và khôi phục hiệu lực bảo hành cho chủ xe bị ảnh hưởng.

Nhà sản xuất Trung Quốc cho biết đã sửa lỗi lập trình từ phía nhà cung cấp, đồng thời triển khai thêm các cơ chế kiểm tra trực quan nhằm hạn chế nguy cơ tái diễn sự cố.

BYD xin lỗi khách vì giao SUV lắp nhầm bánh trước và bánh sau.

Theo thông tin từ Daily Mail, Great Tang là mẫu SUV điện 7 chỗ, có giá bán khoảng 230.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 840 triệu đồng. Kể từ khi ra mắt vào tháng 6, mẫu xe này nhanh chóng đạt doanh số đáng chú ý tại thị trường Trung Quốc. Trong tháng 9 và tháng 10, Great Tang dẫn đầu phân khúc SUV điện cỡ lớn, với khoảng 14.000 xe được giao trong tháng 10 và tổng cộng hơn 40.000 xe bán ra sau bốn tháng mở bán.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu chiếc Great Tang bị ảnh hưởng bởi lỗi lắp đặt bánh xe. Một số chủ xe đã phản ánh sự việc trên mạng xã hội, bày tỏ lo ngại về mức độ an toàn và nguy cơ lốp mòn bất thường khi sử dụng.

Theo thông số kỹ thuật, Great Tang sử dụng bánh trước kích thước 20 x 8 inch, đi kèm lốp rộng 255mm. Trong khi đó, bánh sau có kích thước 20 x 9 inch và sử dụng lốp rộng 275mm. Việc lắp đảo vị trí khiến bộ bánh rộng hơn ở phía sau bị đưa lên trục trước, còn bộ bánh hẹp hơn lại được lắp ở phía sau.

Đây không phải lần đầu BYD phải xử lý vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm. Theo Daily Mail, khoảng hai tháng trước, hãng đã thu hồi hơn 32.000 xe bán tải Shark 6 tại Australia do dây cáp giữ bánh dự phòng bên dưới gầm xe có nguy cơ đứt, khiến bánh xe có thể rơi xuống.

Trước đó, BYD cũng từng thu hồi hơn 71.000 xe điện Yuan Pro tại Trung Quốc sau khi phát hiện lỗi gioăng kín bộ pin. Khi nước xâm nhập vào pin, xe có thể bị giảm công suất và tiềm ẩn nguy cơ cháy.

Những sự cố liên tiếp đặt ra yêu cầu về kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất và bàn giao xe, đặc biệt với các hãng có tốc độ mở rộng thị trường nhanh như BYD.

Theo Dailymail