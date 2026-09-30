Buồn cho Taylor Swift

"Taylor Swift đã để chất lượng sáng tác của mình giảm sút để đổi lấy thành công thương mại", Pitchfork nhận định khi đánh giá The Life of a Showgirl: The Encore. Phiên bản đặc biệt gồm 4 ca khúc mới của nữ ca sĩ đang vấp phải những phản ứng trái chiều từ giới phê bình, thậm chí bị cho là dấu hiệu cho thấy chất lượng âm nhạc của Taylor Swift không còn duy trì được phong độ như trước.

Ra mắt vào tuần trước, The Life of a Showgirl: The Encore từng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo hiệu ứng mạnh mẽ nhờ sức hút của Taylor Swift. Tuy nhiên, thay vì nhận được những lời khen quen thuộc, phiên bản đặc biệt này lại gây chú ý bởi hàng loạt đánh giá tiêu cực.

Trên Metacritic, album hiện nhận điểm số 39/100 dựa trên các đánh giá từ giới phê bình. Con số này nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận, đặc biệt khi Taylor Swift vốn được xem là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất của nhạc pop đương đại.

Những lời chê nhắm thẳng vào khả năng sáng tác

Pitchfork là một trong những trang âm nhạc có đánh giá đáng chú ý nhất dành cho The Life of a Showgirl: The Encore. Trang này chấm album 4/10 và cho rằng bốn ca khúc mới gần như không thể đảo ngược xu hướng suy giảm trong các sáng tác gần đây của Taylor Swift.

Theo Pitchfork, vấn đề lớn nhất nằm ở phần ca từ. Bài đánh giá cho rằng âm nhạc của nữ ca sĩ đang dần đánh mất chiều sâu và ý nghĩa vốn từng là yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của cô.

Đáng chú ý, Pitchfork đặc biệt nhắc đến ca khúc Cleveland!, ví von đây là phiên bản mới của Call It What You Want, nhưng theo hướng tiêu cực. Bài viết cho rằng ca khúc này có phần "sến súa" hơn ME!, "kiêu ngạo" hơn CANCELLED! và "sáo rỗng" hơn Bad Blood.

Từ đó, Pitchfork đặt ra một câu hỏi lớn hơn về sự thay đổi trong cách Taylor Swift sáng tác. Theo lập luận của trang này, nữ ca sĩ có thể đang đánh đổi chất lượng nghệ thuật để phục vụ mục tiêu thương mại, trong bối cảnh bất kỳ sản phẩm nào mang tên Taylor Swift cũng gần như chắc chắn nhận được sự chú ý rất lớn từ thị trường. Đây cũng là một trong những điểm gây tranh luận nhất trong các bài đánh giá về The Life of a Showgirl: The Encore: Khi một nghệ sĩ đã đạt đến vị trí quá lớn, liệu thành công thương mại có vô tình khiến họ ít chịu áp lực phải thay đổi và thử nghiệm hơn?

'Taylor Swift không còn ở đẳng cấp như 5 năm trước'?

Consequence Sound cũng đưa ra nhận xét tương tự khi cho rằng khả năng sáng tác của Taylor Swift không còn ở đẳng cấp như khoảng 5 năm trước.

Theo trang này, nữ ca sĩ dường như đang "hạ thấp bản thân" hoặc không còn dành nhiều nỗ lực như trước cho âm nhạc. Một phần nguyên nhân được lý giải từ chính vị thế hiện tại của Taylor Swift: bất cứ sản phẩm nào cô phát hành cũng có khả năng được đón nhận rộng rãi chỉ vì đó là sản phẩm mang tên cô.

Nhận định này chạm đến một nghịch lý khá đặc biệt trong sự nghiệp Taylor Swift. Càng trở nên thành công, cô càng có khả năng tự quyết định con đường âm nhạc mà không chịu quá nhiều sức ép từ thị trường. Nhưng chính sự tự do ấy, theo một số nhà phê bình, cũng có thể khiến nữ ca sĩ không còn bị buộc phải chứng minh mình qua từng sản phẩm mới.

Với một nghệ sĩ từng tạo ra những album được đánh giá cao về khả năng kể chuyện và xây dựng thế giới âm nhạc, sự thay đổi này càng dễ trở thành chủ đề tranh luận.

Nhà phê bình Poppie Platt của The Telegraph cũng dành cho phiên bản đặc biệt này hai sao. Ngay từ tiêu đề bài đánh giá, cô đã thể hiện quan điểm khá gay gắt: "Tôi là một fan của Taylor Swift và ngay cả tôi cũng thấy những bài hát mới này thật tệ".

Theo The Telegraph, chính vị thế đặc biệt của Taylor Swift trong ngành công nghiệp âm nhạc có thể trở thành một vấn đề. Bởi khi một nghệ sĩ đã đứng ở vị trí quá cao, những người xung quanh có thể ít sẵn sàng đưa ra những phản hồi mang tính phê bình. Bài đánh giá lập luận rằng The Life of a Showgirl: The Encore gần như chắc chắn sẽ nhanh chóng đạt vị trí cao trên các bảng xếp hạng đơn giản vì đây là sản phẩm của Taylor Swift. Và theo cách nhìn này, thành công ấy có thể khiến nữ ca sĩ không còn nhiều động lực để mạo hiểm với những hướng đi sáng tạo mới.

The Telegraph thậm chí cảnh báo rằng nếu Taylor Swift tiếp tục phát hành những sản phẩm bị đánh giá là thiếu chất lượng, điều đó có thể ảnh hưởng đến cách công chúng nhìn nhận di sản âm nhạc của cô.

The Guardian tiếp tục đưa ra một góc nhìn tương đồng khi chấm phiên bản đặc biệt hai sao.

Bài đánh giá tập trung vào CLEVELAND! và cho rằng việc Taylor Swift liên tục phát hành những ca khúc bị đánh giá là yếu về chất lượng có thể tạo ra một vòng lặp bất lợi: càng phát hành nhiều, cô càng nhận thêm chỉ trích; và những phản ứng ấy lại có thể trở thành chất liệu cho những sản phẩm tiếp theo.

Từ đó, The Guardian đưa ra một kết luận đáng chú ý: điều tốt nhất cho khả năng sáng tạo của Taylor Swift có thể là một khoảng thời gian nghỉ ngơi.

Đây không phải lần đầu tiên tần suất hoạt động dày đặc của Taylor Swift trở thành chủ đề bàn luận. Sau nhiều năm liên tục phát hành album, album tái thu âm, phiên bản mở rộng và các sản phẩm bổ sung, nữ ca sĩ đang duy trì một cường độ hoạt động đặc biệt cao. Chính vì vậy, câu chuyện về The Life of a Showgirl: The Encore dường như không chỉ xoay quanh chất lượng của bốn ca khúc mới. Nó còn đặt ra câu hỏi về giới hạn sáng tạo của một nghệ sĩ đã đứng trên đỉnh cao quá lâu.

Một album chưa thể phủ nhận vị thế của Taylor Swift

Dù nhận nhiều đánh giá tiêu cực, những phản ứng dành cho The Life of a Showgirl: The Encore cũng cho thấy một thực tế khác: Taylor Swift vẫn là cái tên đủ sức tạo ra cuộc tranh luận lớn chỉ với bốn ca khúc mới.

Các bài đánh giá của Pitchfork, Consequence Sound, The Telegraph hay The Guardian đều tập trung vào những vấn đề tương đối giống nhau: ca từ bị cho là thiếu chiều sâu, khả năng sáng tác không còn sắc bén như trước và việc thành công thương mại quá dễ dàng có thể khiến nghệ sĩ ít chịu áp lực sáng tạo.

Tuy nhiên, những nhận định này thuộc về các nhà phê bình và không đồng nghĩa với việc toàn bộ khán giả đều có cùng quan điểm. Với Taylor Swift, sức ảnh hưởng của một sản phẩm không chỉ được đo bằng điểm số của giới phê bình mà còn đến từ lượng người nghe, doanh số, mức độ thảo luận trên mạng xã hội và khả năng tạo ra những khoảnh khắc văn hóa đại chúng.

Dẫu vậy, điểm số 39/100 trên Metacritic cùng hàng loạt bài đánh giá tiêu cực vẫn là một tín hiệu đáng chú ý. Sau nhiều năm liên tục được ca ngợi về khả năng sáng tác, Taylor Swift đang đứng trước một cuộc tranh luận không dễ né tránh: liệu cô đang thực sự bước vào một giai đoạn sáng tạo mới, hay sự thành công quá lớn đã khiến những tiêu chuẩn dành cho âm nhạc của chính cô bắt đầu thay đổi?

Câu trả lời có lẽ sẽ không nằm ở một album đơn lẻ, mà ở những sản phẩm tiếp theo trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.