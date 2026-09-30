Đạo diễn phim có Hồng Đào đi xin việc làm công ty

Mới đây, đạo diễn Khương Ngọc khiến khán giả thích thú khi đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái: “Trời vào thu rồi. Đi phỏng vấn xin việc công ty”.

Trong ảnh, Khương Ngọc diện áo sơ mi họa tiết nổi bật, để kiểu tóc gọn gàng và nhìn thẳng vào ống kính. Gương mặt điển trai cùng biểu cảm khá nghiêm túc của nam đạo diễn nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, chính dòng trạng thái “đi phỏng vấn xin việc công ty” lại khiến khoảnh khắc trở nên hài hước.

Bài đăng của đạo diễn Khương Ngọc gây chú ý. Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả để lại bình luận trêu chọc nam đạo diễn. Có người hỏi “Đi làm công ty phải ngủ đủ, mặt không sưng, môi không thâm họ mới nhận anh ạ”, người khác hài hước rủ: “Ở bên mà ngon anh nhớ rủ em qua làm với nha” Một số bình luận khác nhận xét Khương Ngọc “đẹp trai”, “nhìn ra phán diện không cần búng” hay đùa rằng đây có thể là hình ảnh chuẩn bị cho một vai diễn mới.

Những phản hồi dí dỏm này khiến bài đăng của Khương Ngọc nhận được nhiều tương tác. Nam đạo diễn cũng trực tiếp đáp lời một số bình luận của bạn bè, tạo nên màn tương tác vui vẻ trên mạng xã hội.

Khương Ngọc vốn là gương mặt hoạt động lâu năm trong lĩnh vực nghệ thuật. Anh được biết đến trước hết với vai trò diễn viên, sau đó chuyển hướng sang công việc đạo diễn và từng bước tạo dấu ấn ở mảng điện ảnh.

Khương Ngọc tạo dấu ấn khi chuyển hướng sang lĩnh vực đạo diễn phim điện ảnh. Ảnh: FBNV

Ở vai trò đạo diễn, Khương Ngọc từng thực hiện Live - Phát trực tiếp (2023), khai thác mặt trái của nghề livestream và những hệ lụy trên mạng xã hội. Sau đó, anh gây chú ý với Chị Dâu (2024). Bộ phim đạt doanh thu khoảng 113 tỷ đồng và giúp tên tuổi Khương Ngọc được nhắc đến nhiều hơn ở vai trò đạo diễn.

Đến Cục Vàng Của Ngoại (2025), Khương Ngọc tiếp tục lựa chọn câu chuyện gia đình, tập trung vào mối quan hệ giữa bà, mẹ và con cháu. Phim đạt khoảng 82 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Nam đạo diễn từng chia sẻ anh muốn thông qua tác phẩm này thay đổi hình tượng của những diễn viên từng cộng tác trong Chị Dâu, đồng thời thử khai thác những vai diễn họ chưa từng thể hiện.

Điểm đáng chú ý trong hành trình làm phim của Khương Ngọc là anh thường xây dựng câu chuyện xoay quanh những mối quan hệ gia đình và nhân vật nữ. Sau Chị Dâu và Cục Vàng Của Ngoại, anh tiếp tục mở rộng hướng đi với Lên Hương. Đây cũng là dự án đánh dấu việc Khương Ngọc tham gia sâu hơn vào công tác sản xuất, tiếp tục phát triển nội dung nguyên bản thông qua công ty của mình.

Khương Ngọc và Hồng Đào liên tiếp hợp tác qua 3 tác phẩm điện ảnh ăn khách.

Riêng với Hồng Đào, nữ nghệ sĩ đã ba lần đồng hành cùng Khương Ngọc qua Chị Dâu, Cục Vàng Của Ngoại và mới nhất là Lên Hương. Nếu hai tác phẩm trước khai thác những câu chuyện gia đình, Lên Hương tiếp tục đánh dấu một lần hợp tác mới giữa nữ nghệ sĩ và nam đạo diễn.

Từ một diễn viên chuyển sang đứng sau máy quay, Khương Ngọc đang từng bước mở rộng vai trò trong điện ảnh. Còn ở thời điểm hiện tại, việc nam đạo diễn chuẩn bị “đi phỏng vấn xin việc công ty” chỉ là đang đùa vui với khán giả, nhưng hình ảnh đời thường này đã mang đến một màu sắc khá khác biệt so với Khương Ngọc trên phim trường.