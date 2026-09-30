'Tây Thi đẹp nhất màn ảnh' sắp kết hôn ở tuổi 62

Theo HK01, ngày 28/9, Lê Yến San xuất hiện trong chương trình Đô thị thịnh hành của TVB và chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Khi được hỏi chuyện tình cảm, nữ diễn viên 62 tuổi cho biết đang hạnh phúc bên bạn trai và hai người đã lên kế hoạch tái hôn vào năm 2027.

Lê Yến San tiết lộ cô và bạn trai quen biết nhau hơn 20 năm và trong thời gian dài chỉ duy trì mối quan hệ bạn bè. Những năm gần đây, cả hai trở nên gần gũi hơn rồi phát triển tình cảm.

Lê Yến San xác nhận sẽ tái hôn vào năm sau với bạn trai quen biết hơn 20 năm. Ảnh: TVB.

Nữ diễn viên cho rằng chuyện tình này đến tự nhiên, không phải điều cô chủ động tìm kiếm. “Tôi cảm thấy đây là nhân duyên, là duyên phận”, cô nói. Khi được hỏi về thời điểm tổ chức hôn lễ, Lê Yến San xác nhận: “Sắp rồi. Năm sau sẽ kết hôn”.

Mối quan hệ của cô cũng nhận được sự ủng hộ từ hai người con. Theo TVB, bạn trai hiện tại được các con của Lê Yến San yêu mến. Nữ diễn viên cho biết các con không phản đối chuyện cô tái hôn, thậm chí thường xuyên dành lời khen cho bạn trai của mẹ.

Trước đó, Lê Yến San kết hôn với diễn viên Lưu Vĩnh vào năm 1992 và có một con trai, một con gái. Cuộc hôn nhân rạn nứt vào năm 2000. Cô từng xin lệnh của tòa án nhằm ngăn chồng tiếp xúc với mình và các con. Hai người chính thức ly hôn vào năm 2004.

Sau ly hôn, Lê Yến San một mình nuôi hai con trưởng thành. Hiện con gái lớn của cô đã lập gia đình, trong khi con trai hoàn thành chương trình học ngành tâm lý học tội phạm tại Anh. Nữ diễn viên cũng đã lên chức bà ngoại.

Lê Yến San từng nổi tiếng với vai Tây Thi trong bộ phim cùng tên của ATV năm 1986. Ảnh: ATV.

Lê Yến San sinh năm 1964 tại Hong Kong. Năm 1985, cô tham gia mùa đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu châu Á do ATV tổ chức và giành ngôi cao nhất. Sau cuộc thi, Lê Yến San được đài này tích cực nâng đỡ, trở thành một trong những gương mặt nữ nổi bật trên màn ảnh Hong Kong thời điểm đó.

Tên tuổi cô gắn liền với vai Tây Thi trong bộ phim cổ trang cùng tên của ATV, phát sóng năm 1986. Đây cũng là một trong những vai diễn tiêu biểu nhất sự nghiệp Lê Yến San, giúp cô được đông đảo khán giả Hoa ngữ biết đến và nhiều lần được truyền thông nhắc đến với danh xưng “Tây Thi đẹp nhất màn ảnh”.

Sau đó, Lê Yến San tiếp tục góp mặt trong nhiều phim truyền hình và điện ảnh, trước khi giảm hoạt động nghệ thuật sau khi kết hôn. Những năm gần đây, cô trở lại màn ảnh, gia nhập TVB và chủ yếu đảm nhận các vai phụ, nhân vật trung niên trong nhiều dự án truyền hình.