Lý Á Bằng sau 2 lần ly hôn

Theo Sohu, xuất hiện trong một buổi phỏng vấn gần đây, Lý Á Bằng chia sẻ về công việc, cuộc sống cá nhân nhiều năm qua.

Khi được hỏi về việc hòa hợp trong hôn nhân, nam diễn viên cười và trả lời: "Trải qua hai lần ly hôn, tôi không có quyền nói về điều này".

Tiếp đó, Lý Á Bằng so sánh mối quan hệ vợ chồng giống việc làm từ thiện và cho rằng không nên đòi hỏi sự đáp đền.

"Yêu một người không có nghĩa là đòi hỏi họ phải yêu lại bạn. Thực ra chẳng có gì quan trọng cả. Nếu khi bạn yêu ai đó mà không được đáp đền, cũng chẳng sao. Đừng suốt ngày hỏi: 'Liệu anh ấy có yêu bạn không?", tài tử chia sẻ.

Lý Á Bằng chia sẻ về cuộc sống cá nhân, công việc trong buổi phỏng vấn gần đây. Ảnh: Weibo.

Cũng trong buổi phỏng vấn, nam diễn viên cho biết nhiều năm qua không còn hứng thú với việc đóng phim. Anh tập trung vào kinh doanh và gia đình.

"Tôi cảm thấy bình yên khi có thể duy trì sự cân bằng giữa những gì mình nhận được và cho đi. Trước đây, khi còn làm diễn viên, trở thành ngôi sao, tôi cảm thấy mình nhận được nhiều hơn là sự cho đi. Khi đối mặt với những điều đó, đôi khi tôi thấy hơi bất an", anh nói thêm.

Trước thắc mắc của phóng viên về vấn đề nợ nần hiện tại, nam diễn viên từ chối trả lời vì không muốn nhắc quá nhiều đến quá khứ.

Lý Á Bằng sinh năm 1971, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương, là gương mặt quen thuộc qua loạt phim như Tiếu ngạo giang hồ, Anh hùng xạ điêu…

Năm 2005, anh kết hôn với ca sĩ Vương Phi và có một con gái. Cặp đôi ly hôn vào năm 2013. Cuối năm 2020, Lý Á Bằng công khai mối quan hệ với Hải Hà Kim Hỷ - người kém anh 19 tuổi. Hai năm sau, con của họ chào đời. Cuối năm 2025, Lý Á Bằng và Hải Hà Kim Hỷ ly hôn.

Sau khi rời giới giải trí vào năm 2014, Lý Á Bằng chuyển hướng sang kinh doanh và các hoạt động xã hội. Tuy nhiên, quá trình khởi nghiệp của anh gặp nhiều thách thức và thua lỗ.

Hồi tháng 3/2024, nam diễn viên khóc khi livestream, kể rằng phải ăn đồ trên mạng suốt một tuần. Tình trạng sức khỏe lẫn tinh thần đều không ổn. Chất lượng cuộc sống giảm sút so với trước đây.

"Tôi là kẻ thất bại. Vụ việc lần này khiến tôi sáng mắt ra. Sự thiếu thực tế, không biết lượng sức mình khiến tôi khốn đốn", Lý Á Bằng chia sẻ trong một buổi livestream.