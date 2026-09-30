Đáng buồn cho Lê Phương

Lê Phương trưởng thành từ sân khấu trước khi tạo dấu ấn rộng rãi trên màn ảnh nhỏ. Vai Hương trong Gạo Nếp Gạo Tẻ giúp cô đến gần hơn với khán giả và khẳng định thế mạnh ở những nhân vật nhiều biến cố. Từ đó, hình ảnh người phụ nữ chịu thương chịu khó trở thành một trong những dấu ấn quen thuộc của nữ diễn viên.

Tuy nhiên, điện ảnh lại là một hành trình khá muộn của Lê Phương. Thay vì chuyển nguyên hình ảnh từ truyền hình sang màn ảnh rộng, cô lựa chọn những vai diễn có màu sắc khác biệt để tìm kiếm cơ hội làm mới mình. Hai tác phẩm đáng chú ý trong chặng đường này là Vong Nhi và Sáng Đèn.

Lê Phương vẫn chờ một vai diễn đủ sức tạo dấu mốc trên màn ảnh rộng. Ảnh: FBNV

Trong Vong Nhi (2023), Lê Phương lần đầu đảm nhận vai nữ chính điện ảnh với nhân vật Thảo. Từ một người phụ nữ có cuộc sống hôn nhân tưởng như viên mãn, nhân vật dần rơi vào trạng thái hoang mang, ám ảnh bởi những câu chuyện liên quan đến quá khứ và tâm linh. Vai diễn cho phép cô rời khỏi hình ảnh quen thuộc trên truyền hình để thể hiện một nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp.

Điểm đáng chú ý ở Lê Phương là khả năng xử lý những phân đoạn tâm lý bằng ánh mắt, biểu cảm và đài từ. Trong Vong Nhi, nhân vật Thảo trải qua nhiều trạng thái từ bình yên, bất an đến hoảng loạn, tạo điều kiện để nữ diễn viên phát huy sở trường. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 24,8 tỷ đồng, nhưng chưa trở thành cú hích đủ lớn cho tên tuổi Lê Phương tại phòng vé.

Đến Sáng Đèn (2024), Lê Phương tiếp tục chọn một vai diễn phù hợp với nền tảng sân khấu của mình. Bộ phim tái hiện cuộc sống của một gánh hát cải lương miền Tây trong giai đoạn những năm 1990 đến đầu những năm 2000, khi loại hình nghệ thuật này trải qua nhiều thay đổi. Với khả năng ca hát và kinh nghiệm sân khấu, nữ diễn viên có thêm cơ hội thể hiện thế mạnh về đài từ và cảm xúc.

Lê Phương có màn lột xác với vai nữ chính điện ảnh đầu tay trong Vong Nhi.

Dù vậy, hành trình của Sáng Đèn cũng không tạo ra bước tiến đáng kể cho sự nghiệp điện ảnh của Lê Phương. Bộ phim nhận được sự quan tâm về câu chuyện và màu sắc hoài niệm nhưng không tạo hiệu ứng phòng vé đủ mạnh. Hai dự án liên tiếp cho thấy năng lực diễn xuất của cô không phải vấn đề, nhưng cơ hội để biến năng lực ấy thành một dấu mốc điện ảnh vẫn chưa xuất hiện.

Đáng tiếc hơn, đến năm 2026, Lê Phương tiếp tục gặp một tình huống không thuận lợi khi tham gia Anh Hùng. Vai diễn của cô bị cắt gần như toàn bộ trong quá trình hậu kỳ và cuối cùng chỉ còn xuất hiện rất ngắn trên màn ảnh. Với một diễn viên có nhiều năm kinh nghiệm, việc một vai diễn không được phát huy trọn vẹn càng khiến hành trình điện ảnh của cô trở nên dang dở.

Trong khi điện ảnh chưa tạo được dấu ấn, Lê Phương vẫn duy trì hoạt động đều đặn ở truyền hình và sân khấu. Năm 2026, cô tiếp tục xuất hiện trong những dự án như Bóng Ma Hạnh Phúc và Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, đồng thời thử sức với những nhân vật có màu sắc khác hình tượng quen thuộc trước đây. Điều này cho thấy nữ diễn viên vẫn chủ động làm mới mình thay vì đứng yên trong một dạng vai.

Lê Phương phát huy thế mạnh sân khấu khi góp mặt trong Sáng Đèn.

Ở tuổi 41, Lê Phương cũng có cuộc sống gia đình ổn định sau những biến động trong chuyện tình cảm. Cô kết hôn với ca sĩ Trung Kiên vào năm 2017 và cả hai có một con gái, đồng thời cùng chăm sóc con trai riêng của nữ diễn viên. Ngoài công việc, Lê Phương giữ đời tư tương đối kín tiếng và tập trung cho gia đình cũng như hoạt động nghệ thuật.

Lê Phương vì thế vẫn là trường hợp đáng chú ý của màn ảnh Việt: có nền tảng sân khấu, kinh nghiệm truyền hình và khả năng đảm nhận những vai diễn nặng về tâm lý, nhưng điện ảnh lại chưa mang đến một cột mốc đủ lớn. Điều đáng tiếc không nằm ở việc cô thiếu thực lực, mà ở chỗ sau nhiều năm thử sức, màn ảnh rộng vẫn chưa trao cho nữ diễn viên một vai diễn thực sự đủ sức trở thành dấu mốc trong sự nghiệp.