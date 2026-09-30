Diễn viên Huệ Anh Hồng gặp cướp, ôtô bị đập vỡ cửa kính

Ngày 30/9, HK01 đưa tin diễn viên Huệ Anh Hồng gặp sự cố khi cùng nhóm bạn di chuyển từ sân bay Paris về trung tâm thành phố.

Theo chia sẻ của nữ diễn viên trên mạng xã hội, chiếc xe chở cô bị kẻ gian đập vỡ cửa kính khi đang dừng giữa lúc tắc đường. Một chiếc túi xách của người bạn đi cùng cô bị lấy mất. Hình ảnh Huệ Anh Hồng đăng tải cho thấy cửa kính ô tô vỡ vụn, nhiều mảnh kính rơi xuống ghế.

Phần cửa kính xe ô tô bị đập vỡ. Ảnh: Weibo

Sau sự việc, Huệ Anh Hồng tìm hiểu thêm thông tin từ tài xế địa phương và nhanh chóng đưa ra cảnh báo với những người chuẩn bị đi du lịch nước ngoài.

Nữ diễn viên khuyên du khách hạn chế mang theo túi hàng hiệu đắt tiền khi ra ngoài, đồng thời nên đặt túi dưới ghế khi ngồi trên ô tô để tránh trở thành mục tiêu của kẻ gian. Các giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng cũng cần được bảo quản cẩn thận.

Huệ Anh Hồng cho biết cô và các thành viên trong nhóm đều bình an sau vụ việc. Trước những bình luận lo lắng của người hâm mộ, nữ diễn viên trấn an: “Tôi không sao, các bạn đồng hành cũng bình an, chỉ là chiếc túi đã bị cướp”.

Huệ Anh Hồng lên tiếng trấn an người hâm mộ. Ảnh: Weibo

Sinh năm 1960, Huệ Anh Hồng là một trong những gương mặt kỳ cựu của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc), với sự nghiệp kéo dài gần 5 thập kỷ. Cô từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như Anh hùng xạ điêu (1976), Trưởng bối, Bá Vương Hoa, Huyết Quan Âm, Tôi và quê hương tôi...

Trong sự nghiệp, Huệ Anh Hồng nhiều lần được vinh danh tại các giải thưởng điện ảnh lớn. Cô từng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Hong Kong Film Awards, TVB Star Awards và Ảnh hậu Kim Mã.

Huệ Anh Hồng thắng giải tại TVB Star Awards 2019 (TVB):