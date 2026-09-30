Vợ Công Lý mong có nhiều tiền để đưa chồng đi du lịch

Mới đây, Ngọc Hà - bà xã NSND Công Lý - thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh tình cảm bên chồng trên trang cá nhân. Trong ảnh, Công Lý diện vest xanh lịch lãm, còn Ngọc Hà mặc áo dài màu xanh nhạt. Cả hai ngồi sát bên nhau, nữ phóng viên nở nụ cười rạng rỡ và tựa đầu vào vai chồng.

Đính kèm khoảnh khắc đời thường, Ngọc Hà viết: “Vậy là hết 9 tháng. Còn 3 tháng nữa hết năm. Manifest cho con được nhiều tiền để có thể đưa chồng đi những nơi mình muốn. Làm việc cật lực chưa bao giờ lười nhác. Manifest cho con được quay trở lại bảng xếp hạng”.

Ngọc Hà chia sẻ hình ảnh thân mật bên Công Lý.

Chia sẻ của Ngọc Hà nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Đáng chú ý, trong những dòng tâm sự cuối tháng 9, bà xã Công Lý dành một phần lời nhắn để nói về mong muốn dành cho chồng. Cô hy vọng công việc trong những tháng cuối năm thuận lợi hơn, có thêm thu nhập để thực hiện kế hoạch đưa Công Lý đến những nơi mà bản thân mong muốn.

Bên cạnh đó, Ngọc Hà cũng nhắc đến mục tiêu công việc khi cho biết bản thân vẫn đang “làm việc cật lực chưa bao giờ lười nhác” và mong muốn “được quay trở lại bảng xếp hạng”. Cách chia sẻ vừa có phần hài hước, vừa cho thấy cô đang đặt nhiều kỳ vọng cho chặng đường ba tháng cuối năm.

NSND Công Lý và Ngọc Hà kết hôn năm 2020 sau nhiều năm tìm hiểu. Cuộc hôn nhân của cả hai từng trải qua không ít thử thách, đặc biệt sau khi nam nghệ sĩ gặp biến cố sức khỏe vào năm 2021. Từ thời điểm đó, Ngọc Hà dành nhiều thời gian đồng hành, chăm sóc và hỗ trợ chồng trong quá trình điều trị cũng như phục hồi.

Hình ảnh hai vợ chồng trước khi NSND Công Lý gặp biến cố sức khỏe. Ảnh: FBNV

Trong những năm qua, Ngọc Hà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai vợ chồng. Cô cũng nhiều lần nhắc đến những khó khăn mà cả hai phải trải qua, nhưng cho biết bản thân vẫn lựa chọn ở bên Công Lý và cùng chồng vun vén cuộc sống gia đình.

Đáng chú ý, cuộc hôn nhân của Công Lý và Ngọc Hà từng vướng nhiều lời đồn đoán. Có thời điểm, Ngọc Hà phải lên tiếng trước thông tin cho rằng hai người đã ly hôn. Cô từng tiết lộ Công Lý có lúc chủ động đề nghị ly hôn vì không muốn trở thành gánh nặng cho vợ sau biến cố sức khỏe. Tuy nhiên, Ngọc Hà cho biết cô lựa chọn tiếp tục đồng hành cùng chồng.

Gần đây, cả hai vẫn xuất hiện bên nhau trong những dịp đặc biệt. Tại đám cưới NSƯT Ngọc Quỳnh hồi cuối tháng 9, Ngọc Hà dìu Công Lý đến dự và nam nghệ sĩ có dịp gặp gỡ, trò chuyện cùng nhiều đồng nghiệp thân thiết. Những hình ảnh đời thường được Ngọc Hà chia sẻ sau đó cũng cho thấy cả hai vẫn duy trì cuộc sống vợ chồng hạnh phúc.

Trong bài đăng mới nhất, việc Ngọc Hà mong muốn “có thể đưa chồng đi những nơi mình muốn” cũng phần nào cho thấy cô vẫn đặt những kế hoạch chung cùng Công Lý trong thời gian tới. Sau nhiều biến cố, nữ phóng viên tiếp tục đồng hành cùng chồng và hướng đến những trải nghiệm mới của cả hai.

Ngọc Hà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng chồng Công Lý. Ảnh: FBNV