Nghệ sĩ piano 19 tuổi xứ Hàn, học trò của Đặng Thái Sơn kết nối văn học với âm nhạc

“Vấn đề không chỉ nằm ở việc phô diễn kỹ thuật. Điều quan trọng là liệu bạn có thể vượt qua những thách thức kỹ thuật đó để nắm bắt được những âm thanh và hình ảnh cụ thể mà mình muốn truyền tải hay không”. Đây chính là cách tiếp cận của nghệ sĩ piano 19 tuổi Kim Se Hyun đối với các bản Étude của Chopin. Cứ như vậy, anh gắn mỗi tác phẩm với một lời mô tả mang phong cách thơ haiku (thể thơ ngắn nhất thế giới, có nguồn gốc từ Nhật Bản, chỉ gồm 3 câu với tổng cộng 17 âm tiết). Trong phần ghi chú của album solo đầu tay mới phát hành, anh đã trích dẫn câu nói của Einstein: “Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến ​​thức”.

Các bản Étude của Chopin là tập hợp 27 bản nhạc luyện tập dành cho đàn piano, được nâng tầm thành những tác phẩm nghệ thuật trình diễn đỉnh cao mang giá trị âm nhạc sâu sắc.

Sự giao thoa giữa âm nhạc và văn học là một trong những lý do khiến anh đồng thời theo học ngành Văn học Anh tại Đại học Harvard: "Âm nhạc và văn học về cơ bản là giống nhau. Cũng giống như văn học, âm nhạc có các cụm nhạc hay những 'câu' nhạc. Bạn có thể thấy hướng đi của vô số nốt nhạc và cụm nhạc, tựa như cách văn học xây dựng từ ngữ và câu văn để truyền tải thông điệp cuối cùng. Cả hai đều là những hình thức kể chuyện". Anh nói thêm rằng, việc nghiên cứu văn học mang lại nguồn cảm hứng cho cách anh diễn giải các tác phẩm âm nhạc theo nhiều khía cạnh khác nhau.

Năm ngoái, Kim Se Hyun đã giành giải Nhất, cùng với Giải do Khán giả bình chọn, Giải của Ban giám khảo Báo chí và Giải của Nhạc viện Paris tại "Cuộc thi Piano Quốc tế Long-Thibaud" (một trong những cuộc thi âm nhạc cổ điển danh giá nhất thế giới dành cho các nghệ sĩ trẻ) ở Pháp. Màn trình diễn Concerto số 3 của Rachmaninoff tại đêm chung kết của anh nhận được "cơn mưa" lời khen từ giới phê bình.

Một năm sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi, cách tiếp cận và diễn giải âm nhạc của anh đã có sự thay đổi: "Tôi cảm thấy đến một lúc nào đó, việc buông bỏ để tạo khoảng trống lại tốt hơn là cố gắng lấp đầy mọi thứ", đồng thời cho biết, anh nhận ra mình không còn cần thiết phải chơi với tốc độ chóng mặt như yêu cầu của cuộc thi nữa. Anh cũng nhắc đến Radu Lupu như nghệ sĩ biểu diễn mà mình yêu thích nhất. Khi được hỏi, liệu việc cân bằng giữa biểu diễn, học tập và thu âm có gây kiệt sức hay không, anh mỉm cười đáp: "Đâu phải chỉ mình tôi mới có 48 giờ trong một ngày".

Kim Se Hyun cũng từng giành vị trí quán quân, kèm theo giải Khán giả bình chọn và giải Ban giám khảo trẻ tại cuộc thi Piano Quốc tế dành cho nghệ sĩ trẻ Cleveland (Mỹ) năm 2023, Huy chương Vàng YoungArts Quốc gia 2024 tại Mỹ trong lĩnh vực Âm nhạc cổ điển, giải Nhì Cuộc thi Piano Trực tuyến Quốc tế Tchaikovsky dành cho nhạc công trẻ. Tạp chí âm nhạc Pháp, Diapason đã mô tả anh là một "nghệ sĩ có đẳng cấp khó ai sánh kịp".

Anh từng biểu diễn độc tấu tại Khải Hoàn Môn và Tháp Eiffel, đồng thời hợp tác với các dàn nhạc như dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Latvia và dàn nhạc Giao hưởng KBS. Đầu tháng này, album độc tấu đầu tay của anh, bao gồm các tác phẩm của Chopin và Fauré đã vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Apple Music Classical. Với tư cách là nghệ sĩ thu âm độc quyền của Warner Classics, anh cũng đã tổ chức các buổi hòa nhạc độc tấu đầu tiên tại Daegu và Seoul để kỷ niệm sự kiện ra mắt album. Anh chọn kết hợp các tác phẩm của Chopin và Fauré trong album này, đồng thời chọn ca khúc April in Paris của Charles Trenet làm bài kết thúc để thể hiện tình yêu sâu sắc dành cho thành phố này.

Đối với các bản Étude của Chopin, tâm điểm của album, Kim Se Hyun luôn ghi nhớ lời nhấn mạnh cùa người thầy Đặng Thái Sơn: "Đừng chơi chúng như những bài tập kỹ thuật đơn thuần, hãy thổi hồn và trí tưởng tượng vào đó, tựa như khi chơi các bản Prelude (bản nhạc ngắn đóng vai trò mở đầu, giới thiệu cho một tác phẩm âm nhạc lớn hơn hoặc đứng độc lập như một tiểu phẩm hoàn chỉnh) vậy".

Trong mùa diễn 2026/27, Kim Se Hyun dự kiến ​​sẽ biểu diễn cùng dàn nhạc Giao hưởng Tokyo (Tokyo Philharmonic) và dàn nhạc Giao hưởng Đài phát thanh Pháp (Orchestre Philharmonique de Radio France), cả hai đều dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Chung Myung-whun tại các địa điểm danh tiếng như Suntory Hall, Philharmonie de Paris và Lotte Concert Hall. Dù đã lên kế hoạch cho album tiếp theo, anh cho biết, danh sách các tác phẩm vẫn là một bí mật vào lúc này: "Tôi muốn mang đến những màn trình diễn mà ở đó tinh thần của nhà soạn nhạc được tỏa sáng, thay vì sự nổi bật của chính người nghệ sĩ". Đó chính là hình mẫu nghệ sĩ piano mà Kim Se-hyun khao khát hướng tới.