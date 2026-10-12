Bước chân gắn kết trên đường chạy

Từ sớm, khoảng sân công viên đã nhộn nhịp tiếng cười nói, tiếng bước chân chạy khởi động. Không chỉ có cán bộ, nhân viên Viện Thiết kế (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật), giải chạy còn quy tụ đông đảo lực lượng từ các đơn vị bạn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội-Chi nhánh Hà Nội, Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng), Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân), Đoàn phường Yên Hòa (Hà Nội) cùng các đơn vị tài trợ. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 4 nội dung: 1.500m nam, 1.500m nữ, 3.000m nam và 3.000m nữ-những cự ly vừa sức, phù hợp với phong trào rèn luyện thân thể hằng ngày.

Đại tá Hoàng Tuấn, Viện trưởng Viện Thiết kế cùng đơn vị tài trợ trao giải nhất tặng các vận động viên ở các cự ly.

Trong bộ trang phục thể thao chỉnh tề, Thượng tá Đỗ Tiến Hùng, Trưởng phòng Kỹ thuật, Viện Thiết kế cùng vợ là Trung tá QNCN Nguyễn Thúy Bình, nhân viên Trung tâm tư vấn dự án 2, Viện Thiết kế, đã có mặt từ sớm để khởi động. Anh Hùng cười, bộc bạch: “Vợ chồng tôi vốn có thói quen đi bộ ở đây mỗi sáng. Hôm nay đơn vị tổ chức giải, cả hai hào hứng đăng ký ngay. Vừa rèn sức khỏe, vừa là dịp trò chuyện, hiểu thêm về đồng đội và các đơn vị bạn”.

Đúng 7 giờ 30 phút, tiếng còi hiệu vang lên. Dù mặt đường lát đá hơi trơn do mưa, các vận động viên vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm. Ở cự ly 1.500m nữ, khi cách đích chừng 500m, vận động viên Nguyễn Thị Thoa (Viện Thiết kế) bất ngờ bứt tốc, vượt qua từng đối thủ để cán đích đầu tiên. Kịch tính nhất là cự ly 3.000m nam, các tốp chạy liên tục bám đuổi, đổi vị trí cho nhau. Bằng cú nước rút đầy mạnh mẽ ở những mét cuối, vận động viên Lò Văn Tùng (Công ty TNHH khóa Huy Hoàng) đã xuất sắc về nhất trong tiếng reo hò, vỗ tay tán thưởng của đông đảo cổ động viên. Ban tổ chức cũng trao giải nhất cự ly 1.500m nam cho vận động viên Trần Doãn Đạt (Công ty sơn Dulux Việt Nam) và 3.000m nữ cho vận động viên Trương Thị Hải Yến (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội-Chi nhánh Hà Nội).

Các vận động viên tham gia Giải chạy bộ Viện Thiết kế năm 2026.

Theo dõi sát sao từng đường chạy của các vận động viên, Đại tá Khổng Vũ Long, Phó viện trưởng Viện Thiết kế chia sẻ: “Giải chạy không chỉ là sân chơi rèn luyện thể lực theo gương Bác Hồ vĩ đại mà còn là dịp để các đơn vị giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết và lan tỏa lối sống khỏe mạnh đến cộng đồng”.

Sau gần hai giờ tranh tài, giải chạy khép lại khi trận mưa sáng đã tạnh hẳn. Những nụ cười tươi rói, những cái bắt tay siết chặt cùng giọt mồ hôi đọng trên má, thể hiện trọn vẹn tinh thần "vượt qua chính mình" trên cung đường chạy xanh.