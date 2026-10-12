Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 có bao nhiêu môn thi đấu?

Đây là sự kiện thể thao quy mô lớn nhất cả nước, quy tụ hơn 12.000 cán bộ, HLV, VĐV thuộc 36 đoàn, từ 34 tỉnh, thành phố cùng hai ngành Quân đội và Công an.

Nội dung marathon nam và nữ của môn điền kinh tại Đại hội đã diễn ra vào tháng 3 năm nay ở Khánh Hòa

Đại hội được tổ chức lần đầu vào năm 1985, là dịp đánh giá sự phát triển của thể thao thành tích cao tại các địa phương, đồng thời tuyển chọn những VĐV nổi bật cho các đội tuyển quốc gia.

Lễ khai mạc Đại hội năm nay dự kiến tổ chức ngày 20.11, trong khi lễ bế mạc diễn ra ngày 12.12.2026.

Chương trình thi đấu năm nay bao gồm nhiều nhóm môn, từ Olympic, Asian Games đến SEA Games và các môn thể thao dân tộc.

48 môn, gồm: Điền kinh, thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu), thể dục dụng cụ, bóng đá (bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam), vật (tự do, cổ điển, bãi biển), bắn súng, bắn cung, cử tạ, judo, taekwondo, boxing, đấu kiếm, cầu lông, quần vợt, đua thuyền (rowing, canoeing, sailing, truyền thống), bóng chuyền (trong nhà, bãi biển), bóng ném (trong nhà, bãi biển), xe đạp (đường trường, địa hình), lặn, bóng bàn, golf, 3 môn phối hợp - triathlon, karate, wushu, cầu mây (trong nhà, bãi biển), kurash, jujitsu, roller, thể thao điện tử - esports, pencak silat, thể hình, muay, bi sắt, kickboxing, bowling, cờ (cờ vua, cờ tướng, cờ vây), billiards & snooker, khiêu vũ thể thao - dancesports, sport aerobic, vovinam, võ cổ truyền, kéo co, lân-sư-rồng, pickleball và võ thuật tổng hợp - MMA.

Các trận đấu môn bóng bàn tại Đại hội diễn ra ở Hải Phòng vào tháng 8

Đáng chú ý, pickleball lần đầu góp mặt trong chương trình thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc, phản ánh sự phát triển nhanh của môn thể thao này tại Việt Nam. Bên cạnh đó, các môn võ thuật, thể thao dân tộc và esports tiếp tục góp phần đa dạng hóa chương trình tranh tài.

Trước thời điểm diễn ra các nội dung chính, môn bóng bàn đã tổ chức thi đấu tại Hải Phòng vào tháng 8, còn hai nội dung marathon nam và nữ của môn điền kinh cũng hoàn thành trong tháng 3 tại Khánh Hòa.

Sau 20 năm, Đại hội Thể thao toàn quốc trở lại TP.HCM, đặt ra yêu cầu cao về cơ sở vật chất, chuyên môn và điều hành. Với quy mô 48 môn và gần 1.000 nội dung, sự kiện được kỳ vọng tạo động lực phát triển thể thao thành tích cao, đồng thời thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại các địa phương.