Aston Villa mất bộn tiền vì thủ môn Nhật Bản

Zion Suzuki đang chơi hay ở Villa.

Cựu CEO của Aston Villa, ông Keith Wyness, nhận định trên Football Insider rằng việc Suzuki không thể chơi cho CLB Anh ở giai đoạn tháng 1 và tháng 2/2027 là tổn thất rất lớn đối với đội bóng.

"Đó là đòn đau đối với Aston Villa. Khi Suzuki mới cập bến, ai cũng nghĩ mức phí chuyển nhượng đó là hợp lý cho một thủ môn chất lượng. Nhưng hiện tại, việc mất cậu ấy trong một loạt trận đấu quan trọng sẽ đi kèm cái giá rất đắt", Wyness phân tích.

Ông Wyness cho rằng Aston Villa chắc chắn lường trước kịch bản này khi ký hợp đồng, nhưng việc tìm kiếm phương án đóng thế tương đương trong giai đoạn then chốt của mùa giải là bài toán gian nan và tốn kém.

"Nếu đội bóng phải trải qua giai đoạn quyết định mà thiếu đi người gác đền số một, mức phí chuyển nhượng 30 triệu bảng dành cho Suzuki bỗng nhiên trở nên bớt hấp dẫn hơn rất nhiều", cựu CEO của Aston Villa chỉ ra.

"Đó là giai đoạn quan trọng của mùa giải, có thể ảnh hưởng đến suất dự cúp châu Âu và tấm vé Champions League của CLB, vì thế tổn thất dự kiến là rất lớn", ông Wyness nói thêm.

Sau khi chuyển đến Aston Villa từ Parma vào mùa hè này với bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng, Suzuki nhanh chóng hòa nhập và thể hiện phong độ xuất sắc, chiếm vị trí chính thức của đội chủ sân Villa Park.

Tuy nhiên, VCK Asian Cup 2027 dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 7/1 đến 5/2/2027, thời điểm các giải VĐQG châu Âu đang bước vào giai đoạn thi đấu dồn dập. Nếu tuyển Nhật Bản dưới sự dẫn dắt của HLV Hajime Moriyasu tiến sâu vào trận chung kết, Suzuki có thể vắng mặt tới 7 trận đấu của Aston Villa.

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