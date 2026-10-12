Hà Nội vinh danh huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc tại ASIAD 20

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Đồng chí Trần Đức Thắng trao Bằng khen tặng huấn luyện viên, vận động viên đoạt huy chương vàng ASIAD 20. Ảnh: VIẾT THÀNH

Trong tổng số 498 thành viên Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20, Hà Nội đóng góp 103 thành viên, thi đấu ở 22 môn, chiếm 20,68% lực lượng toàn đoàn. Đoàn thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng; trong đó thể thao Hà Nội đóng góp 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 11 huy chương đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Đức Thắng bày tỏ niềm tự hào khi các vận động viên Hà Nội giành 15 huy chương, chiếm 60% tổng số huy chương của Đoàn thể thao Việt Nam.

Đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị, sau ASIAD 20, ngành thể thao Hà Nội cần đánh giá toàn diện kết quả chuyên môn, xác định thế mạnh, những hạn chế cần khắc phục để có phương án đầu tư phù hợp cho từng môn và nhóm vận động viên triển vọng. Cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao, nâng cao chất lượng huấn luyện; tạo điều kiện để huấn luyện viên, vận động viên tiếp cận phương pháp đào tạo tiên tiến, tăng cường tập huấn và thi đấu quốc tế. Trước mắt, Hà Nội tập trung chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, đồng thời chủ động xây dựng đội ngũ kế cận cho các kỳ SEA Games, ASIAD và Olympic tiếp theo.

Đồng chí Trần Đức Thắng cũng yêu cầu quan tâm hơn nữa đến đời sống, điều kiện tập luyện và tương lai nghề nghiệp của huấn luyện viên, vận động viên. Cần rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, chế độ dinh dưỡng, phục hồi thể lực, điều trị chấn thương và hỗ trợ tâm lý; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách. Hà Nội cần đẩy mạnh thể thao học đường, khai thác hiệu quả các thiết chế thể thao, sân chơi, bãi tập và không gian công cộng; khuyến khích câu lạc bộ, doanh nghiệp, tổ chức xã hội tham gia phát triển phong trào, tạo nguồn vận động viên kế cận cho thể thao thành tích cao.

Đồng chí Trần Đức Thắng mong muốn các doanh nghiệp, nhà tài trợ, người hâm mộ và mỗi gia đình tiếp tục đồng hành, góp sức phát triển thể thao Thủ đô, từ hỗ trợ tài năng trẻ đến thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Dịp này, Hà Nội khen thưởng đột xuất 10 huấn luyện viên và 17 vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20.