Kỳ thủ Việt Nam so tài đối thủ Trung Quốc bằng trí nhớ, không nhìn bàn cờ

Chiều 12/10, tại Hà Nội, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam tổ chức chương trình gặp gỡ báo chí, truyền thông, giới thiệu Giải cờ tướng Kỳ Vương Yên Tử lần thứ nhất và chương trình trình diễn cờ tưởng với chủ đề “Kỳ tích trí tuệ - Nghị lực phi thường”. Giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Điểm nhấn của chương trình là màn đấu cờ tưởng đặc biệt giữa hai kỳ thủ khuyết tật đến từ Việt Nam và Trung Quốc. Khác với những trận đấu thông thường, hai kỳ thủ sẽ không trực tiếp quan sát bàn cờ mà thực hiện các nước đi hoàn toàn bằng trí nhớ và khả năng hình dung thế trận.

Trong suốt ván đấu, hai kỳ thủ lần lượt đọc nước đi, trong khi bàn cờ thực tế được tái hiện trên sân khấu thông qua màn trình diễn của những “tiên nữ đi cờ”. Hình thức này kết hợp giữa thi đấu thể thao trí tuệ và nghệ thuật biểu diễn, mang đến trải nghiệm mới lạ cho khán giả.

Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam Nguyễn Văn Bình chia sẻ thông tin tại cuộc họp báo.

Đại diện của Việt Nam là kỳ thủ Phùng Quang Điệp, người từng đạt danh hiệu kiện tướng quốc gia môn cờ tướng. Dù phải gắn bó với xe lăn trong nhiều năm, Phùng Quang Điệp vẫn duy trì niềm đam mê thi đấu và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Đối thủ của đại diện Việt Nam là kỳ thủ Dương Hồng Kỳ, đến từ tỉnh Sơn Đông. Ông bị liệt hai chân từ nhỏ, phải sử dụng nạng gỗ để di chuyển. Tuy nhiên, những hạn chế về thể chất không ngăn cản ông theo đuổi niềm đam mê cờ tướng.

Cuộc đối đầu giữa hai kỳ thủ không đơn thuần mang ý nghĩa thắng thua. Ban tổ chức mong muốn thông qua màn trình diễn này để tôn vinh nghị lực, trí tuệ và khát vọng vượt qua nghịch cảnh của người khuyết tật. Đây cũng là lần đầu tiên trận đấu cờ tưởng quốc tế giữa hai kỳ thủ người khuyết tật diễn ra.

Theo kế hoạch, chương trình “Kỳ tích trí tuệ - Nghị lực phi thường” không chỉ diễn ra tại một địa điểm mà còn được xây dựng thành chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao tại nhiều địa phương. Các địa điểm dự kiến tổ chức gồm khu di tích danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh), Đại học Khoa học thuộc Đại học Thái Nguyên, cùng một số địa điểm tại Ninh Bình và Thanh Hóa.

Giải cờ tướng Kỳ Vương Yên Tử dự kiến có sự tham gia của 16 kỳ thủ cờ tướng hàng đầu Việt Nam thi đấu 2 bảng. Bảng 1 gồm 8 kỳ thủ từ 16 tuổi trở lên thi đấu đoạt danh hiệu Kỳ Vương Yên Tử lần thứ nhất. Bảng 2 gồm 8 kỳ thủ trẻ từ 15 tuổi trở xuống thi đấu danh hiệu Thần Đồng Yên Tử. Việc tổ chức các hoạt động tại Yên Tử được kỳ vọng góp phần kết nối nghệ thuật cờ tướng với không gian văn hóa, lịch sử gắn liền với Phật hoàng Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam.

Ngoài màn so tài giữa hai kỳ thủ khuyết tật Việt Nam và Trung Quốc, chương trình còn có hoạt động giao lưu, biểu diễn cờ tưởng tượng và thi đấu đồng thời với 4 kỳ thủ chơi cờ trên bàn.

Các trận đấu và hoạt động biểu diễn dự kiến được ghi hình, bình luận và phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số, truyền hình nhằm mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.