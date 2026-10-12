Xuân Son chấn thương, cơ hội lại về tay Tiến Linh

Tiến Linh có 2 bàn sau 3 trận đầu V.League 2026/27, trong khi cả mùa trước anh ghi 6 bàn sau 25 lần ra sân.

Bàn thắng của Tiến Linh trên sân Vinh tối 11/10 có phần may mắn. Cú sút xa của Leo Gomes chạm người tiền đạo Công an TP.HCM đổi hướng khiến thủ môn Cao Văn Bình không kịp phản ứng. Nhưng với Tiến Linh lúc này, cách bóng đi vào lưới có lẽ không quan trọng bằng việc tên anh tiếp tục xuất hiện trên bảng tỷ số.

Sau ba trận đầu V.League 2026/27, Tiến Linh có 2 bàn. Anh ghi vào lưới Hà Nội FC ở vòng mở màn, rồi tiếp tục lập công trước SLNA. Đó chưa phải con số đủ lớn để nói về một cuộc hồi sinh, nhưng đáng chú ý nếu đặt cạnh mùa trước, khi anh chỉ ghi 6 bàn sau 25 lần ra sân tại giải vô địch quốc gia.

Quan trọng hơn, những bàn thắng xuất hiện đúng lúc tình thế trên hàng công tuyển Việt Nam thay đổi.

Nguyễn Xuân Son bị tổn thương cơ đùi sau tại FIFA ASEAN Cup và dự kiến cần khoảng 4-6 tuần để hồi phục. Tiền đạo số một của HLV Kim Sang-sik vì thế sẽ vắng mặt trong một giai đoạn đáng kể, còn khoảng trống ở vị trí trung phong lại hiện ra.

Vài tháng trước, Tiến Linh còn đứng ngoài cuộc cạnh tranh ấy. Bây giờ, anh lại có cơ hội bước vào.

Tiến Linh từng tự đánh mất vị trí

Việc Tiến Linh vắng mặt ở hai giải đấu liên tiếp của tuyển Việt Nam không đơn giản là một quyết định thử nghiệm nhân sự.

Anh không được HLV Kim Sang-sik lựa chọn cho ASEAN Cup 2026, sau đó tiếp tục đứng ngoài danh sách dự FIFA ASEAN Cup. Cùng thời gian ấy, thứ tự trên hàng công thay đổi rõ rệt. Xuân Son trở thành lựa chọn số một, Đình Bắc được ưu tiên, Phạm Gia Hưng có thêm cơ hội, còn Williams Minh Hoàng xuất hiện như một phương án mới.

Tiến Linh bị đẩy khỏi đội tuyển trước hết bởi chính phong độ của mình.

Sáu bàn sau 25 trận V.League 2025/26 là hiệu suất khiêm tốn với một tiền đạo từng nhiều năm giữ vị trí trung phong số một tuyển Việt Nam. Đáng chú ý hơn, chỉ 19 trong số 25 lần ra sân của anh mùa trước là đá chính. Vị thế tại CLB giảm xuống cũng khiến lợi thế của Tiến Linh ở đội tuyển không còn như trước.

Xuân Son phải nghỉ khoảng 4-6 tuần vì chấn thương cơ đùi sau, để lại khoảng trống đáng kể trên hàng công tuyển Việt Nam.

Trong lúc đó, Xuân Son đưa ra một chuẩn cạnh tranh khác.

Tiền đạo này không chỉ có khả năng kết thúc tình huống mà còn mạnh ở tỳ đè, làm tường, tranh chấp và kéo giãn hàng thủ. Sự hiện diện của Xuân Son đủ khiến đối phương phải thay đổi cách phòng ngự, điều tuyển Việt Nam lập tức cảm nhận khi anh rời FIFA ASEAN Cup vì chấn thương.

Bởi vậy, việc Tiến Linh bị gạt khỏi đội tuyển có logic chuyên môn rõ ràng. Kinh nghiệm và quá khứ không còn đủ để giữ chỗ khi người khác chơi tốt hơn.

Điểm đáng chú ý lúc này cũng nằm ở chính quy luật ấy. Khi Tiến Linh bắt đầu ghi bàn trở lại, còn Xuân Son phải nghỉ thi đấu, cán cân một lần nữa dịch chuyển.

Chấn thương của Xuân Son chỉ mở cửa

Hai bàn sau ba vòng giúp Tiến Linh trở lại cuộc cạnh tranh, nhưng chưa đủ để đưa anh trở lại vị trí cũ.

Bàn thắng trước SLNA thậm chí không xuất phát từ một pha xử lý của Tiến Linh. Bóng chỉ vô tình chạm người anh sau cú sút của đồng đội. Nếu chỉ nhìn vào bảng tỷ số để kết luận trung phong 28 tuổi đã lấy lại phong độ, đánh giá ấy sẽ quá sớm.

Nhưng tiền đạo thường được đo bằng chuỗi trận, không phải một khoảnh khắc. Và sau ba vòng, Tiến Linh ít nhất đang đi theo hướng ngược lại mùa trước.

Anh đá chính cả ba trận V.League mùa này và có 2 bàn. Trung bình cứ 1,5 trận Tiến Linh lại ghi một bàn, trong khi mùa trước anh cần hơn 4 trận mới có một pha lập công. Mẫu số còn nhỏ, song khoảng cách đủ lớn để HLV Kim Sang-sik phải theo dõi.

Tiến Linh đã vắng mặt ở hai giải đấu liên tiếp của tuyển Việt Nam, nhưng phong độ đầu mùa giúp anh có cơ hội trở lại cuộc cạnh tranh.

Tuyển Việt Nam cũng vừa trải qua FIFA ASEAN Cup trong điều kiện không có Xuân Son từ trận thứ hai. Khoảng trống tiền đạo cắm lập tức trở nên rõ ràng. Đình Bắc có thể chơi cao nhất nhưng thế mạnh nằm ở tốc độ, khả năng di chuyển rộng và tạo đột biến. Gia Hưng còn ít kinh nghiệm quốc tế, trong khi Williams Minh Hoàng mới ở giai đoạn đầu thích nghi với đội tuyển.

Tiến Linh mang đến một lựa chọn khác. Anh quen chơi sát vùng cấm, có khả năng chọn vị trí, không chiến và dứt điểm một chạm. Quan trọng hơn, Tiến Linh đã trải qua nhiều trận đấu lớn của tuyển Việt Nam nên gần như không cần thời gian làm quen với áp lực.

Đó là lợi thế, nhưng không phải tấm vé trở lại.

Nếu Xuân Son không chấn thương mà Tiến Linh vẫn chơi như mùa trước, thứ tự trên hàng công có lẽ không thay đổi. Ngược lại, nếu Tiến Linh duy trì được nhịp ghi bàn hiện tại, HLV Kim Sang-sik sẽ có lý do chuyên môn để cân nhắc anh, bất kể Xuân Son trở lại sớm hay muộn.

Đây mới là điểm quan trọng của cuộc cạnh tranh.

Xuân Son chấn thương không đưa Tiến Linh trở lại tuyển Việt Nam. Nó chỉ mở lại cánh cửa từng khép lại sau một mùa giải không tốt.

Muốn bước qua cánh cửa ấy, Tiến Linh vẫn phải làm điều đơn giản nhất nhưng cũng khó nhất với một tiền đạo: tiếp tục ghi bàn, đủ đều để HLV Kim Sang-sik không thể bỏ qua.