Hành động xấu xí của Vinicius

Vinicius xô đẩy nhân viên La Liga.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, những diễn biến sau chiếc thẻ đỏ của Vinicius đang khiến ban lãnh đạo Real Madrid lo ngại. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được cho là có rất ít cơ sở để kháng án thành công, trong khi khả năng tiền đạo người Brazil vắng mặt ở trận El Clasico với Barcelona ngày càng hiện hữu.

Trên sân Santiago Bernabeu, Vinicius bị truất quyền thi đấu sau hành vi giật tóc đối thủ khi bóng đang trong cuộc. Quyết định của trọng tài Diaz de Mera khiến ngôi sao mang áo số 7 nổi nóng, tạo nên tình huống gây tranh cãi ngay trên sân.

Theo đoạn video được tờ AS công bố, Vinicius bị cho là đẩy một nhân viên La Liga phụ trách giám sát màn hình VAR trong lúc rời sân. Chi tiết này có thể khiến vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt nếu hành vi của tiền đạo Real Madrid được xác nhận trong hồ sơ kỷ luật.

Chưa dừng lại ở đó, biên bản trọng tài Diaz de Mera còn ghi nhận phản ứng gay gắt của Vinicius sau khi bị truất quyền thi đấu. Ở phút 73, khi trận đấu tạm dừng, cầu thủ người Brazil hét lớn, tiến về phía trọng tài với thái độ hung hăng và buộc các đồng đội phải giữ lại.

Những tình tiết này có thể trở thành căn cứ để cơ quan kỷ luật xem xét tăng mức phạt. Real Madrid dự liệu Vinicius có thể bị treo giò ít nhất hai trận, đồng nghĩa vắng mặt trong các cuộc đối đầu với Sevilla và Barcelona. Nếu án phạt tăng lên ba trận, chân sút người Brazil còn có nguy cơ bỏ lỡ trận gặp Racing ngày 1/11.