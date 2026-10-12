Cristiano Ronaldo: 'Tôi là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử, chấm hết'

Trong cuộc phỏng vấn với báo CNN Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo có những chia sẻ đáng chú ý về tương lai, cột mốc 1.000 bàn thắng và thời điểm kết thúc sự nghiệp. Siêu sao người Bồ Đào Nha cho rằng anh chưa tưởng tượng được một ngày anh phải từ giã sự nghiệp, bởi bản thân vẫn duy trì phong độ tốt và có khả năng tạo ra sự khác biệt trên sân cỏ.

“Năm nay tôi đang ghi rất nhiều bàn thắng, có những bàn rất đẹp và phong độ của tôi vẫn tốt. Nhưng mọi người dường như không đánh giá đúng những gì tôi đang làm. Họ chỉ nói rằng tôi còn thiếu 85 bàn nữa rồi tiếp tục đếm. Ngay cả khi tôi chỉ ghi 920, 925 hay 930 bàn thắng, tôi vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử. Chấm hết”, Ronaldo tuyên bố.

“Lịch sử đã được viết rồi. Tôi sẽ nói rất thật lòng. Nếu giải nghệ ngay hôm nay, tôi cũng sẽ không hối tiếc. Tôi nghĩ mình vẫn có thể tiếp tục tạo ra sự khác biệt thêm một hoặc hai năm nữa. Vì vậy, tôi đang ở giai đoạn chỉ tập trung vào hiện tại”, anh nói thêm.

Cristiano Ronaldo khẳng định bản thân là chân sút xuất sắc nhất lịch sử. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, Ronaldo thừa nhận bản thân không thể tưởng tượng được cuộc sống khi không còn thi đấu chuyên nghiệp: “Tôi không thể tưởng tượng được. Chắc chắn sẽ rất khó khăn. Bóng đá từng là niềm đam mê và đến bây giờ vẫn là niềm đam mê lớn nhất của tôi. Nhưng tôi đang chuẩn bị cho điều đó. Tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho tương lai từ khi 27 hoặc 28 tuổi.

Tôi đầu tư vào nhiều công ty và lĩnh vực khác nhau, những công việc có thể mang lại động lực cho tôi. Tôi muốn làm những điều mà bản thân có thể đóng góp giá trị, có thể giúp ích cho xã hội và giới trẻ. Không chỉ là khách sạn, phòng khám hay công ty về hồi phục thể lực mà tôi sắp ra mắt. Về mặt tinh thần, việc giải nghệ sẽ cực kỳ khó khăn. Tôi nói thật đấy. Tôi không nghĩ nhiều về nó, nhưng tôi biết ngày đó đang đến gần”.

Khi được yêu cầu giải thích nhận định này, Ronaldo khẳng định những thống kê về khả năng ghi bàn đã chứng minh vị thế của anh. Tiền đạo người Bồ Đào Nha cho rằng bản thân không cần phải khoe khoang bởi các con số đã phản ánh những thành tựu trong sự nghiệp.

Ronaldo cũng thừa nhận anh chưa thể chắc chắn sẽ chạm mốc 1.000 bàn thắng. Dù các dấu hiệu hiện tại đều tích cực, cầu thủ này khẳng định không muốn bị ám ảnh bởi những mục tiêu quá xa.

“Tôi không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu một ngày nào đó tôi thức dậy và không còn động lực, không muốn chơi bóng nữa thì sao? Tận hưởng hiện tại đẹp hơn nhiều so với việc chỉ nghĩ về tương lai”, Ronaldo nói.