Lee Yi Kyung tái xuất sau ồn ào

Sau thời gian hạn chế xuất hiện trước công chúng vì ồn ào đời tư, diễn viên Lee Yi Kyung đang có động thái trở lại với các hoạt động giải trí tại Hàn Quốc. Mới đây, nam diễn viên chia sẻ loạt ảnh hậu trường tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31, thu hút sự chú ý của khán giả.

Hình ảnh mới đây của Lee Yi Kyung.

Cụ thể, mới đây, Lee Yi Kyung đăng tải nhiều hình ảnh trên trang cá nhân. Loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc của nam diễn viên tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31, từ hậu trường chuẩn bị cho thảm đỏ đến những bức hình chụp cùng đồng nghiệp.

Trước đó, Lee Yi Kyung tham dự lễ khai mạc liên hoan phim vào ngày 6/10. Đến ngày 9/10, anh tiếp tục góp mặt tại buổi giao lưu mở của bộ phim do đạo diễn Kim Sung Yoon thực hiện, diễn ra ở Trung tâm Điện ảnh Busan. Tại đây, nam diễn viên có dịp gặp gỡ và giao lưu với khán giả.

Trong loạt ảnh mới, Lee Yi Kyung diện vest lịch lãm, tạo dáng trước gương trước khi xuất hiện trên thảm đỏ. Anh cũng đăng tải hình ảnh chụp cùng đạo diễn Kim Sung Yoon và các diễn viên Jung Jae Young, Kim Joo Ryung, Kim Ah Young. Động thái này đánh dấu lần hiếm hoi nam diễn viên cập nhật hình ảnh cá nhân sau thời gian vướng tranh cãi.

Lee Yi Kyung tái xuất showbiz sau ồn ào.

Tháng 10/2025, Lee Yi Kyung trở thành tâm điểm chú ý khi một người đăng tải nội dung cho rằng cô từng trao đổi những tin nhắn nhạy cảm với nam diễn viên. Người này chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện có hình selfie của Lee Yi Kyung. Tuy nhiên, sau đó người này xóa bài viết, thay đổi lời giải thích khi cho rằng hình ảnh được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), rồi tiếp tục đưa ra những thông tin khác nhau, khiến vụ việc trở nên phức tạp.

Phía công ty quản lý bác bỏ các cáo buộc, khẳng định đây là thông tin sai sự thật và tiến hành khởi kiện. Ngày 11/10, Lee Yi Kyung cũng trực tiếp lên tiếng, cho biết đã đến Đồn cảnh sát Gangnam ở Seoul để lấy lời khai với tư cách người khởi kiện. Anh thông báo hoàn tất thủ tục tố cáo hành vi đe dọa và phỉ báng danh dự bằng việc công bố thông tin sai sự thật, đồng thời tuyên bố sẽ có biện pháp pháp lý mạnh mẽ.

Đến tháng 2 năm nay, người tố cáo Lee Yi Kyung tiếp tục đưa ra thông tin mới, cho biết đã nộp toàn bộ bằng chứng liên quan cho cảnh sát và cung cấp tài liệu xác minh danh tính cho cơ quan điều tra. Người này nói đang phối hợp với điều tra viên theo hình thức trực tuyến do chưa thể trực tiếp đến Hàn Quốc. Hiện những thông tin được hai bên đưa ra vẫn cần được xem xét trong quá trình điều tra.

Giữa những tranh cãi, Lee Yi Kyung rời chương trình giải trí Hangout with Yoo và không tiếp tục tham gia The Return of Superman như thông báo trước đó. Nam diễn viên sau đó tập trung vào các hoạt động ở nước ngoài, trong đó có bộ phim truyền hình Nhật Bản Dream Stage. Tại Hàn Quốc, anh vẫn xuất hiện trong chương trình hẹn hò I Am SOLO, nhưng các hoạt động giải trí khác tương đối hạn chế.

Tháng 5/2026, Lee Yi Kyung tiếp tục vướng nghi vấn liên qua đến tiền thuế. Trước thông tin này, anh phủ nhận việc cố ý che giấu thu nhập hoặc sử dụng phương thức bất hợp pháp để trốn thuế.

Việc xuất hiện tại Liên hoan phim Quốc tế Busan tiếp tục cho thấy những bước đi trở lại của anh tại thị trường giải trí trong nước. Sau thời gian dài đối mặt với nhiều tranh cãi, sự xuất hiện liên tiếp tại các sự kiện và chương trình mới được xem là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình nối lại hoạt động của Lee Yi Kyung.