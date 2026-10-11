Giáo hoàng Leo thông báo sẽ phẫu thuật ở phổi

Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: Reuter.

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm nay (11/10), Giáo hoàng Leo XIV, 71 tuổi, cho biết các bác sĩ phát hiện một nốt nhỏ trong phổi của ngài trong quá trình kiểm tra sức khỏe, theo CNN.

“Nốt này được phát hiện ở giai đoạn rất sớm và có ranh giới rõ ràng. Các bác sĩ cho rằng cần can thiệp, vì vậy tôi quyết định phẫu thuật để loại bỏ nốt này theo lời khuyên của họ”, Giáo hoàng nói.

Giáo hoàng Leo cho biết ca phẫu thuật dự kiến diễn ra trong những ngày tới và cảm ơn những người có mặt vì sự động viên dành cho ngài.

Người phát ngôn Vatican Matteo Bruni xác nhận ca phẫu thuật được lên lịch vào đầu tuần tới. Ngài dự kiến phải nằm viện một tuần để hồi phục.

So với nhiều người tiền nhiệm, Giáo hoàng Leo vẫn được xem là tương đối trẻ và có sức khỏe tốt. Ngài thường chơi quần vợt và duy trì hoạt động thể chất.

Từ ngày 6 đến 17/11, Giáo hoàng dự kiến có chuyến công du lớn tới Mỹ Latinh, thăm Uruguay, Argentina và Peru.

Lịch trình hàng ngày của Giáo hoàng khá dày đặc, với nhiều cuộc gặp và sự kiện công khai. Tuy nhiên, vào thứ ba, ngài thường dành thời gian nghỉ ngơi tại Castel Gandolfo, nơi nghỉ dưỡng của Giáo hoàng.

Giáo hoàng Leo XIV có tên khai sinh là Robert Francis Prevost. Ngài trở thành giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử khi được bầu vào tháng 5/2025.

Sinh ra tại khu South Side, thành phố Chicago, ngài dành phần lớn sự nghiệp mục vụ tại Peru, trước khi đứng đầu Bộ Giám mục, một trong những cơ quan quan trọng của Vatican.

Cha của Giáo hoàng, ông Louis Prevost, từng phục vụ trong Hải quân Mỹ trong Thế chiến II, sau đó làm giám đốc hệ thống trường học tại các vùng ngoại ô phía nam Chicago. Mẹ ngài, bà Mildred Martinez Prevost, là thủ thư và có bằng thạc sĩ giáo dục. Hai chị em gái của ngài đều là nữ tu, theo NBC news.