Top 8 phim Hoa ngữ đấu trí gia tộc đáng chú ý năm 2026: Minh Lan Truyện trở lại với bản nâng cấp

Phim đấu trí trong gia đình luôn là một trong những đề tài được khán giả Hoa ngữ quan tâm. Riêng năm 2026, màn ảnh đã có nhiều tác phẩm gây chú ý như Lan Hương Như Cố của Đàm Tùng Vận, Lương Trần Mỹ Cẩm của Nhậm Mẫn hay Nhất Âu Xuân của Châu Dã.

Thời gian tới, loạt phim cùng chủ đề tiếp tục được chờ đợi, trong đó nổi bật có Gả Kim Thoa của Điền Hi Vi, Vân Sơ Lệnh của Ngu Thư Hân và Tướng Môn Độc Hậu của Mạnh Tử Nghĩa. Bên cạnh đó, Chính Ngọ Dương Quang cũng chuẩn bị thực hiện một dự án cổ trang đấu trí gia tộc mới, được kỳ vọng mang đến màu sắc tương tự nhưng quy mô hơn Minh Lan Truyện.

1. Gả Kim Thoa

Sau thành công của Trục Ngọc, Điền Hi Vi tiếp tục được kỳ vọng với Gả Kim Thoa, một dự án cổ trang mang màu sắc đấu trí gia tộc. Ảnh: Tencent TV

Nữ diễn viên kết hợp cùng gương mặt mới Diêm An, tạo nên câu chuyện xoay quanh hành trình đổi đời của một cô gái xuất thân thấp kém nhưng đầy tham vọng. Điểm đáng chú ý là nhân vật A Sửu được xây dựng khác với hình tượng nữ chính ngọt ngào, đơn thuần thường thấy. Cô có tham vọng, biết tính toán và sẵn sàng nắm lấy cơ hội để thay đổi số phận. Bộ phim cũng do đạo diễn của Nhạn Hồi Thời đảm nhận, vì vậy phần hình ảnh và chất lượng sản xuất được kỳ vọng.

A Sửu vốn là cô gái có thân phận thấp kém, làm công việc đổ dạ hương ngoài phố và thường xuyên bị người khác khinh miệt. Vì sở hữu gương mặt giống hệt Ngụy Nhiêu, tiểu thư nhà Hầu phủ, cô bất ngờ trở thành tân nương “xung hỷ” của Lục Trạc, thế tử Quốc công phủ. A Sửu vốn muốn dựa vào cuộc hôn nhân này để đổi đời. Nhưng người chồng vốn đang hấp hối lại bất ngờ tỉnh lại, khiến mọi chuyện lập tức đảo chiều.

Ngụy Nhiêu căm ghét A Sửu vì cho rằng cô đã chiếm vị trí vốn thuộc về mình. Trong khi đó, Lục Trạc lại nhận định người vợ mới là một phụ nữ đầy mưu mô và luôn tìm cách đề phòng cô.

Bên ngoài, Quốc công phủ vẫn giữ vẻ hòa thuận, nhưng phía sau là hàng loạt cạm bẫy. A Sửu từng bước tính toán, vừa tìm cách bảo vệ bản thân vừa giành được tình cảm của Lục Trạc. Cô đồng thời phát hiện bí mật về thân thế của chính mình và từng bước thoát khỏi thân phận thấp kém.

2. Tướng Môn Độc Hậu

Một trong những dự án đấu trí gia tộc được mong đợi nhất năm 2026 là Tướng Môn Độc Hậu.

Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu của Thiên Sơn Trà Khách, cũng là tác giả của Mặc Vũ Vân Gian, Cẩm Nguyệt Như Ca và Nhạn Hồi Thời.

Tác phẩm vốn sở hữu lượng độc giả lớn nên ngay từ khi có thông tin chuyển thể, dự án đã nhận được nhiều sự quan tâm. Tướng Môn Độc Hậu xoay quanh nữ chính xuất thân từ gia đình võ tướng, sau khi trọng sinh quyết tâm thay đổi số phận, cùng một tiểu Hầu gia có thân thế phức tạp. Mạnh Tử Nghĩa và Vương Hạc Đệ đảm nhận hai vai chính.

Sở hữu nguyên tác nổi tiếng, cặp diễn viên được chú ý và đội ngũ từng thực hiện Hứa Ta Tỏa Sáng, bộ phim được kỳ vọng trở thành một trong những dự án cổ trang nổi bật khi lên sóng.

3. Biểu Muội Vạn Phúc

Sau khi nhận nhiều phản hồi tích cực với Chiết Yêu, Tống Tổ Nhi tiếp tục tham gia một dự án chuyển thể từ tác phẩm của cùng tác giả mang tên Biểu Muội Vạn Phúc.

Phim kể về Trinh Gia Phù, người từng kết hôn với nhị biểu ca ở kiếp trước nhưng lại gặp phải người chồng không xứng đáng và cuối cùng trở thành vật hy sinh trong cuộc đấu đá chính trị.

Sau khi trọng sinh, Gia Phù nhận ra Bùi Hữu An, người anh họ lớn có tính cách ôn hòa và khoan dung, mới là người đáng để cô gửi gắm. Vì vậy, cô chủ động sắp đặt để kết hôn với anh.

Sau hôn nhân, cả hai dần nảy sinh tình cảm thông qua quá trình chung sống. Gia Phù không phải kiểu nữ chính ngây thơ hay chỉ biết hy sinh. Cô có sự khôn khéo và những tính toán riêng, trong khi Bùi Hữu An được xây dựng như một quân tử điềm đạm, chính trực.

Tác phẩm kết hợp yếu tố trọng sinh, đấu trí gia tộc và “cưới trước yêu sau”, tạo nên sức hút riêng. Tuy nhiên, tạo hình của phiên bản truyền hình hiện vẫn gây ra những ý kiến trái chiều, đặc biệt là hình tượng Bùi Hữu An của Trần Hâm Hải chưa hoàn toàn thuyết phục một bộ phận độc giả nguyên tác.

4. Yểu Yểu Hữu Kỳ

Yểu Yểu Hữu Kỳ được chuyển thể từ tiểu thuyết Đích Mưu, xoay quanh hành trình trọng sinh và trả thù của một cô gái từng trải qua nhiều bi kịch. Ảnh: NSX

Nhân vật Nhậm Dao Kỳ vốn là tiểu thư thứ năm của nhà họ Nhậm, từng có cuộc sống vô tư. Nhưng sau khi gia đình gặp biến cố, cô bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt, thậm chí bị đưa cho một thái giám.

Cuối cùng, với sự giúp đỡ của Tiêu Tĩnh Tây, nhị công tử phủ Yến Bắc Vương, cô cùng kẻ thù đồng quy vu tận. Không ngờ khi mở mắt, Dao Kỳ lại trở về thời điểm năm năm trước.

Có thêm một cơ hội để làm lại cuộc đời, cô không còn lựa chọn đối đầu trực diện mà âm thầm tích lũy sức mạnh, tìm cách bảo vệ người thân và hóa giải những tai họa từng xảy ra. Từ một cô gái từng mất tất cả, Dao Kỳ từng bước phá vỡ thế cờ cũ. Trong quá trình đó, mối quan hệ giữa cô và Tiêu Tĩnh Tây cũng dần chuyển từ hợp tác sang đồng hành, cuối cùng cùng nhau bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân.

5. Vân Sơ Lệnh

Ngu Thư Hân cũng lần đầu thử sức với dòng phim đấu trí gia tộc thông qua Vân Sơ Lệnh. Bộ phim kết hợp các yếu tố trọng sinh, báo thù và tranh đấu quyền lực, với Trương Vân Long đảm nhận vai nam chính. Ảnh: iQIYI

Trước đây, Ngu Thư Hân thường được biết đến với những nhân vật cổ trang đáng yêu, tinh nghịch và có phần ngây thơ. Vì vậy, hình tượng nữ tướng mạnh mẽ trong Vân Sơ Lệnh được xem là một bước chuyển đáng chú ý.

Phim kể về Vân Sơ, đích nữ của một gia đình võ tướng. Ở kiếp trước, cô kết hôn với một người xuất thân nghèo khó nhưng cuối cùng bị phản bội và sát hại. Sau khi trọng sinh, Vân Sơ quyết tâm cắt đứt mọi ràng buộc của quá khứ, tự mình thay đổi số phận. Cô hợp tác cùng Tam hoàng tử Sở Dực để dẹp loạn, đồng thời khiến những người từng phản bội mình phải trả giá.

6. Kháp Phùng Xuân

Kháp Phùng Xuân chuyển thể từ tiểu thuyết Sổ Tay Sinh Tồn Của Thứ Nữ của Ngự Tỉnh Phanh Hương, tiếp tục khai thác cuộc đấu trí giữa các thành viên trong một gia đình quyền thế. Ảnh: Mango TV

Đặng Ân Hy đảm nhận vai nữ chính, kết hợp cùng Đổng Tư Thành. Nam diễn viên từng gây chú ý khi đóng Dương Hạo trong Ngũ Phúc Lâm Môn, còn Đặng Ân Hy cũng được đánh giá phù hợp với tạo hình cổ trang.

Phim kể về Dương Thiện Hành, còn gọi là Tiểu Thất, vốn là con gái thứ xuất thân từ gia đình họ Dương ở Tây Bắc.

Mẹ ruột của cô, Hoàng Tú Nương, từng bị vu oan có quan hệ tình cảm với người khác và bị đuổi khỏi gia đình. Sau khi Tiểu Thất trở về nhà họ Dương ở Tô Châu, cô bắt đầu từng bước tìm ra sự thật về cái chết của mẹ. Để làm được điều đó, cô phải đối đầu với mẹ cả, các di nương và nhiều thành viên trong gia đình.

Trong hành trình này, Tiểu Thất gặp Hứa Phượng Giai, một người có thân phận cao quý. Từ chỗ đối đầu và không có thiện cảm, cả hai dần hiểu nhau và trở thành người đồng hành.

7. Bảo Châu

Bảo Châu là một dự án cổ trang dạng ngắn, với hai diễn viên chính từng đảm nhận các vai phụ trong những bộ phim lớn. Ảnh: Mango TV

Đại Lộ Oa từng được biết đến qua vai A Niệm trong Trường Tương Tư, trong khi Lại Vĩ Minh từng đóng Trang Tự trong Kiêu Dương Tự Ngã. Nữ chính Kim Bảo Châu là con gái của một người bán thịt. Cô không phải kiểu nữ chính thanh cao mà được xây dựng là người thực tế, ham tiền, thích hưởng thụ và luôn mơ đến cuộc sống giàu sang.

Sau khi cha qua đời, cô càng bị người thân chèn ép. Để thoát khỏi cảnh bị bóc lột, Kim Bảo Châu chủ động xin gả làm thiếp cho Tạ Nghiễn, đích tử của một gia đình kinh doanh vận tải đường thủy.

Cô tưởng rằng từ đây có thể tận hưởng cuộc sống giàu sang nhưng không ngờ Tạ Nghiễn lại là người cực kỳ coi thường vật chất. Tạ Nghiễn từng nổi tiếng khi còn trẻ, tính cách kiêu ngạo vì tài năng nhưng sau một tai nạn lại bị liệt cả hai chân. Từ đó, anh trở nên buông thả, thường xuyên giao du với những kẻ ăn chơi.

Gia đình hy vọng Kim Bảo Châu có thể khiến Tạ Nghiễn thay đổi nên ép hai người kết hôn. Nhưng mọi chuyện lại diễn biến theo hướng ngược lại. Sau khi bước vào nhà họ Tạ, Kim Bảo Châu phải đối mặt với đủ loại thử thách: người chồng khó đối phó, họ hàng đầy tham vọng và những kẻ quyền quý luôn tìm cách coi thường cô.

Trong cuộc sống đầy sóng gió ấy, Kim Bảo Châu và Tạ Nghiễn dần trở thành đồng minh, cùng nhau chống lại những người xung quanh. Tình cảm cũng từ đó âm thầm nảy sinh.

8. Năm Ấy Chẳng Chịu Gả Đông Phong

Sau thành công của Minh Lan Truyện, Chính Ngọ Dương Quang tiếp tục chuẩn bị một dự án cổ trang khai thác cuộc đấu trí trong gia đình mang tên Năm Ấy Chẳng Chịu Gả Đông Phong.

Ngay khi thông tin dự án được công bố, tác phẩm đã nhận được sự chú ý nhờ đội ngũ sản xuất đứng sau. Bộ phim được giới thiệu như phiên bản Kiêu Hãnh Và Định Kiến lấy bối cảnh cổ đại, xoay quanh ba chị em nhà họ Diệp và những lựa chọn của họ giữa tình yêu, gia đình và khuôn phép phong kiến.

Tác phẩm kết hợp nhiều yếu tố như câu chuyện nhóm nhân vật, đấu trí với lễ giáo, phụ nữ kinh doanh và giành quyền chủ động trong cuộc sống, đồng thời đề cao sự liên kết giữa những người phụ nữ để cùng phá vỡ thế cờ. Hiện dàn diễn viên của Năm Ấy Chẳng Chịu Gả Đông Phong vẫn chưa được công bố chính thức.

Câu chuyện bắt đầu sau khi mẹ qua đời. Ba chị em nhà họ Diệp quyết định đoạn tuyệt với người cha vì ông quá nuông chiều thiếp thất, sau đó chuyển ra sống riêng và nhận nuôi A Sở, con gái nuôi của người dì đã qua đời. Bốn năm trước, chị cả Diệp Thanh Lan từng bí mật đính hôn với Thôi Cảnh Dục, một viên giáo úy vô danh. Hai người có tình cảm sâu đậm nhưng trước khi anh ra trận, Thanh Lan bất ngờ tuyệt tình từ hôn.

Bốn năm sau, quân Trấn Bắc đại thắng trở về. Thôi Cảnh Dục nhờ lập công mà được phong Ninh Viễn Hầu, trở thành đối tượng được các gia đình quyền quý săn đón. Trong khi đó, Thanh Lan vẫn chưa kết hôn.

Người chị thứ hai Lăng Ba cho rằng chị cả đã hy sinh quá nhiều vì gia đình nên quyết tâm tìm cho cô một mối duyên mới. Trong quá trình đó, cô gặp Bùi Chiếu, người có thân thế bí ẩn. A Sở cũng có mối duyên riêng với tiểu Hầu gia Ngụy Dữ Sơn của phủ Bình Viễn Hầu.

Với cách xây dựng nhiều tuyến nhân vật nữ, đấu trí gia tộc và câu chuyện về việc phụ nữ tự giành quyền quyết định cuộc đời, Năm Ấy Chẳng Chịu Gả Đông Phong được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những dự án cổ trang đáng chú ý khi chính thức lên sóng.