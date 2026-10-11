Chương Tử Di diện váy xẻ sâu, khí chất minh tinh trên thảm đỏ

Theo Sohu, mới đây, Chương Tử Di gây chú ý khi xuất hiện tại thảm đỏ lễ khai mạc Liên hoan phim Lumière. Nữ diễn viên diện váy dạ hội xẻ sâu, khoe lưng trần quyến rũ, đồng thời ghi điểm với thần thái sang trọng và phong thái của một ngôi sao hàng đầu.

Hình ảnh mới đây của Chương Tử Di. (Ảnh Sohu)

Tại sự kiện, Chương Tử Di lựa chọn thiết kế váy dài với phần cổ chữ V khoét sâu và chi tiết hở lưng táo bạo. Bộ trang phục giúp nữ diễn viên tôn lên vóc dáng thanh mảnh, đồng thời tạo nên vẻ ngoài quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. Sự kết hợp giữa kiểu dáng trang phục và phong thái tự tin giúp cô trở thành một trong những gương mặt thu hút sự chú ý trên thảm đỏ.

Trong loạt ảnh được truyền thông đăng tải, Chương Tử Di thể hiện nhiều biểu cảm và dáng chụp khác nhau. Khi đứng trước ống kính, nữ diễn viên giữ tư thế tự nhiên, thần thái điềm tĩnh và phong thái chuyên nghiệp.

Nhan sắc quyến rũ, cuốn hút của Chương Tử Di. (Ảnh Sohu)

Ở tuổi ngoài 40, Chương Tử Di tiếp tục cho thấy phong độ hình ảnh nổi bật mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện điện ảnh. Vóc dáng thon gọn, thần thái tự tin cùng khả năng tạo dáng trước ống kính giúp cô thể hiện rõ khí chất của một minh tinh từng ghi dấu ấn trên màn ảnh quốc tế.

Sinh năm 1979, Chương Tử Di là một trong những nữ diễn viên nổi bật của điện ảnh Trung Quốc. Cô được khán giả quốc tế biết đến qua nhiều tác phẩm như Ngọa hổ tàng long, Anh hùng, Thập diện mai phục và Nhất đại tông sư. Trong sự nghiệp, nữ diễn viên từng tham gia nhiều dự án điện ảnh quốc tế, đồng thời nhận được sự chú ý tại các liên hoan phim lớn.

Không chỉ được nhớ đến bởi những vai diễn trên màn ảnh, Chương Tử Di còn thường xuyên thu hút sự quan tâm nhờ phong cách thời trang tại các sự kiện. Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ, cô thường ưu tiên những thiết kế tôn dáng, kết hợp cùng lối trang điểm và làm tóc phù hợp với hình ảnh trưởng thành, sang trọng.

Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc của Chương Tử Di.

Lần xuất hiện tại Liên hoan phim Lumière tiếp tục giúp Chương Tử Di ghi điểm với diện mạo quyến rũ và thần thái tự tin. Hình ảnh nữ diễn viên trong chiếc váy dạ hội hở lưng cho thấy sức hút của một ngôi sao có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh.