Phim hoạt hình đầu tay của đạo diễn 'Ký sinh trùng' Bong Joon Ho ra mắt vào tháng 7/2027

Ally là bộ phim hoạt hình dài đầu tay do Bong Joon Ho đạo diễn, dự kiến ​​sẽ ra mắt tại cả Hàn Quốc và Pháp vào tháng Bảy năm sau. Với việc ngày công chiếu tại Pháp đã được ấn định là 14/7/2027, sự chú ý hiện đang đổ dồn vào khả năng phim sẽ được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Cannes diễn ra vào tháng Năm cùng năm.

Ally kể về chuyến phiêu lưu của những loài cá sống dưới vùng biển sâu trong một hẻm núi ngầm. Câu chuyện xoay quanh Ally, một chú mực con, thuộc loài mực lợn (piglet squid), với ước mơ được nhìn thấy ánh Mặt trời và xuất hiện trên truyền hình cùng những người bạn của mình, khi họ phải đối mặt với hiểm nguy sau vụ rơi của một chiếc phi thuyền bí ẩn xuống đại dương.

Dự án toàn cầu này quy tụ các ê kíp sản xuất từ ​​12 quốc gia, bao gồm Hàn Quốc, Pháp và Vương quốc Anh. Đạo diễn Jason Yu, người từng tham gia ê kíp đạo diễn của bộ phim Okja và đạo diễn phim Sleep, đã tham gia với tư cách là đồng biên kịch. Dàn diễn viên lồng tiếng bao gồm người từng đoạt giải Emmy Ayo Edebiri, cùng Bradley Cooper, Dave Bautista, Finn Wolfhard và Rachel House. Đạo diễn Werner Herzog cũng góp giọng trong dự án này.

Kim Jae Hyung, người từng làm việc trong các bộ phim Toy Story 4 và Inside Out, đảm nhận vai trò giám sát hoạt họa, trong khi Marcin Jakubowski, người từng tham gia bộ phim hoạt hình Klaus của Netflix đảm nhận vai trò thiết kế sản xuất. Hãng phim toàn cầu DNEG, nổi tiếng với các hiệu ứng hình ảnh trong những bộ phim như Inception và Dune, cũng đã tham gia quá trình sản xuất.

NEON, nhà phát hành đứng sau bộ phim Parasite (Ký sinh trùng) của đạo diễn Bong, sẽ phụ trách phát hành tại Bắc Mỹ. Pathé Films (Pháp) tham gia với tư cách là đồng đầu tư và nhà phát hành, quản lý việc phát hành tại Pháp, khu vực Benelux, Thụy Sĩ và Tây Phi.

Với việc ngày phát hành tại Pháp đã được ấn định vào tháng Bảy, sự chú ý đang đổ dồn vào khả năng phim sẽ ra mắt tại Liên hoan phim Cannes vào tháng Năm, sau đó là công chiếu tại các rạp vào mùa Hè. Cũng cần lưu ý rằng, cả NEON và Pathé đều có bề dày kinh nghiệm trong việc phát hành phim tại các liên hoan phim quốc tế. Sau khi nhận giải thưởng 'Stella della Mole’ từ Bảo tàng Điện ảnh Quốc gia ở Turin (Ý) vào ngày 23 tháng trước, đạo diễn Bong đã chia sẻ về lịch phát hành của Mickey 17: "Sundance, Berlin hay Cannes đều là những khả năng có thể xảy ra. Điều đó còn phụ thuộc vào chiến lược phát hành của các nhà phân phối".