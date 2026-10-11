Nữ vận động viên điền kinh người Anh 'gây sốt' với trang phục thi đấu

Hodgkinson đã giành chiến thắng ở nội dung chạy 800m tại Athlos, một giải điền kinh dành cho nữ diễn ra ở London vào tháng trước trong khi khoác lên mình bộ đồ liền thân màu đen do Nike thiết kế. Kiểu dáng ôm sát cùng thiết kế hở lưng của bộ trang phục đã tạo nên sức hút đặc biệt, khiến nhiều người liên tưởng đến nhân vật Catwoman trong phim.

Hodgkinson tiết lộ rằng, cô đã lấy cảm hứng từ bộ trang phục thi đấu của vận động viên điền kinh người Úc Cathy Freeman, người từng giành Huy chương Vàng nội dung 400m nữ tại Thế vận hội Sydney 2000. Dù không trực tiếp chứng kiến các cuộc đua của Freeman, cô đã xem lại hình ảnh và video từ thời đó, đồng thời cảm thấy việc tái hiện phong cách cũ theo cách riêng của mình là một trải nghiệm thú vị.

Khi lựa chọn trang phục thi đấu, cô chú trọng cả yếu tố công năng lẫn thiết kế. Hodgkinson mong muốn một bộ đồ vừa thoải mái, vừa sành điệu và bắt mắt. Cô đặc biệt thích thiết kế hở lưng giúp cơ thể thoáng mát, đồng thời mang lại cảm giác nhẹ nhàng đến mức gần như không có cảm giác đang mặc gì trên người.

Có một chi tiết thiết kế mà cô kiên quyết không thay đổi. Bất chấp những ý kiến cho rằng việc che kín tóc có thể giúp giảm lực cản không khí, cô vẫn nhất quyết chọn kiểu dáng để lộ mái tóc. Dù được cảnh báo rằng, để tóc lộ ra ngoài có thể làm giảm tốc độ, cô vẫn không muốn từ bỏ chi tiết này, bởi cô tin rằng, việc cảm thấy tự tin và hài lòng với vẻ ngoài sẽ giúp cải thiện tâm trạng thi đấu.

Hodgkinson chia sẻ rằng, cô cảm thấy nhẹ nhàng và có thể di chuyển linh hoạt khi mặc bộ trang phục này. Cô cũng úp mở về khả năng sẽ mặc một bộ đồ thi đấu tương tự tại Thế vận hội Los Angeles 2028. Tuy nhiên, do đội tuyển Olympic Vương quốc Anh có hợp đồng tài trợ với Adidas, vẫn chưa rõ liệu cô có thể tiếp tục sử dụng mẫu trang phục cụ thể này của Nike hay không?