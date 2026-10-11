Diễn biến vụ tro cốt cố ca sĩ Mai Diễm Phương bị đánh cắp

Ngày 11/10, China Times đưa tin vụ tro cốt của cố ca sĩ Mai Diễm Phương bị đánh cắp đã được chuyển cho đội trọng án khu vực Đại Tự Sơn tiếp tục điều tra. Hiện chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ. Cảnh sát cho biết sẽ liên hệ với người trình báo để thu thập thêm thông tin, làm rõ vụ việc.

Trả lời phỏng vấn truyền thông Hong Kong vào rạng sáng cùng ngày, Mai Khải Minh, anh trai Mai Diễm Phương, cho biết lần gần nhất ông đến viếng mộ em gái là vào tháng 7 năm ngoái. Ông nói chỉ biết tin qua báo chí và rất phẫn nộ trước sự việc.

“Vì sao lại trùng hợp như vậy? Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Cảnh sát đang điều tra. Đánh cắp tro cốt của người khác là việc thất đức, rốt cuộc tại sao lại làm chuyện này?”, ông nói.

Cố ca sĩ Mai Diễm Phương. Ảnh: Nownews

Mai Khải Minh tuyên bố sẵn sàng treo thưởng 50.000 HKD (hơn 160 triệu đồng) cho người cung cấp thông tin giúp tìm lại tro cốt em gái. Ông hy vọng sự hỗ trợ từ người hâm mộ và khoản tiền thưởng sẽ giúp sớm xác định tung tích.

Đáng chú ý, ông còn tiết lộ tro cốt của mẹ mình, người qua đời vào cuối tháng 8, hiện cũng không rõ ở đâu.

Trong lúc xúc động, Mai Khải Minh gửi lời đến người đang giữ tro cốt của em gái: “Nếu còn lương tâm, hãy mang trả lại. Tôi sẽ trả bất cứ khoản tiền nào”. Ông nhấn mạnh mong muốn duy nhất là tro cốt được đưa về nguyên vẹn để gia đình an lòng.

Theo thông tin được công bố, hội người hâm mộ Mai Diễm Phương đã trình báo cảnh sát từ tháng 7. Tuy nhiên, gần 3 tháng trôi qua, vụ việc vẫn chưa có tiến triển rõ ràng. Trước tình hình này, hội tiếp tục kêu gọi cộng đồng cung cấp thông tin, hỗ trợ tìm kiếm tro cốt nữ ca sĩ.

Anh trai nữ ca sĩ cầu cứu cộng đồng mạng (GPM):

Mai Diễm Phương sinh năm 1963, là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông. Cô ra mắt làng nhạc năm 1982 sau khi chiến thắng một cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát, nhanh chóng vươn lên thành một trong những giọng ca hàng đầu. Bên cạnh âm nhạc, Mai Diễm Phương còn tham gia nhiều phim điện ảnh và được đánh giá cao về diễn xuất. Trong sự nghiệp, cô giành nhiều giải thưởng âm nhạc và điện ảnh, có sức ảnh hưởng tại Hong Kong cũng như châu Á.

Năm 2003, Mai Diễm Phương qua đời vì ung thư cổ tử cung, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng người hâm mộ.