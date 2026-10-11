Top 5 phim hot nhất trên iQIYI tháng 10/2026

1. Nhất Âu Xuân

Đứng đầu bảng xếp hạng là Nhất Âu Xuân, bộ phim cổ trang thuộc dòng đấu đá hậu viện đang nhận được nhiều sự quan tâm. Phim có sự tham gia của Hứa Khải trong vai một quyền thần thâm sâu, nhiều mưu kế và Châu Dã trong vai một cô gái được ví như "hắc liên hoa", luôn tính toán cẩn trọng để đạt được mục đích.

Thay vì xây dựng cặp đôi theo mô-típ một người ngây thơ, một người chủ động dẫn dắt, bộ phim đặt hai nhân vật vào thế ngang tài ngang sức. Họ liên tục thăm dò, đấu trí và tìm cách chiếm ưu thế trước đối phương, tạo nên mối quan hệ vừa đối đầu vừa gắn kết. Những tình tiết như cướp hôn cùng các màn phối hợp đầy toan tính góp phần làm tăng kịch tính. Theo bài viết trên Sohu, chính hình tượng cặp đôi phúc hắc cùng diễn biến khó đoán đã giúp Nhất Âu Xuân dẫn đầu bảng xếp hạng về độ hot và mức độ thảo luận.

Đứng đầu bảng xếp hạng là Nhất Âu Xuân, bộ phim cổ trang thuộc dòng đấu đá hậu viện đang nhận được nhiều sự quan tâm.

2. Mị Ảnh Thần Bộ

Mị Ảnh Thần Bộ có sự tham gia của La Vân Hi và Phương Dật Luân, xoay quanh hành trình phá án của một thần bổ trẻ tuổi. Trong quá trình điều tra hàng loạt vụ án kỳ lạ, nhân vật chính bất ngờ bị cuốn vào âm mưu phục quốc có khả năng làm đảo lộn triều đại. Từ những manh mối ban đầu, câu chuyện dần mở rộng với nhiều bí mật và thử thách, đặt nhân vật trước những lựa chọn có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của nhiều người.

Bên cạnh nội dung phá án, bộ phim còn thu hút khán giả nhờ tạo hình cổ trang của La Vân Hi, kết hợp vẻ thanh thoát với khí chất mạnh mẽ. Tình huynh đệ gắn bó, sẵn sàng cùng nhau vượt qua hiểm nguy cũng là một trong những yếu tố được khai thác trong tác phẩm. Sự kết hợp giữa các vụ án cần suy luận, âm mưu chính trị và tình cảm giữa những người đồng hành giúp Mị Ảnh Thần Bộ đứng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng.

Mị Ảnh Thần Bộ có sự tham gia của La Vân Hi và Phương Dật Luân.

3. Tôi Không Phải Là Đại Sư

Tôi Không Phải Là Đại Sư đánh dấu sự chuyển hướng của Lý Hiện sang dòng phim trinh thám lấy bối cảnh thời Dân quốc. Trong phim, anh vào vai Thượng Quan Thành Minh, một thiếu gia có gia đình bị sát hại. Mang trong mình quyết tâm báo thù, nhân vật tìm cách thâm nhập một tổ chức lừa đảo hoạt động trong giới giang hồ. Tại đây, anh gặp nhân vật do Lý Nhất Đồng đảm nhận, mở ra mối quan hệ phức tạp giữa hai người.

Ban đầu, cả hai tìm cách lợi dụng và lừa gạt đối phương, nhưng sau đó dần hợp tác để dùng chính những thủ đoạn lừa đảo nhằm vạch trần các âm mưu. Câu chuyện liên tục mở ra những màn đấu trí nhiều lớp, kết hợp không khí hoài cổ của thời Dân quốc với các tình tiết đảo chiều. Sự kết hợp giữa Lý Hiện và Lý Nhất Đồng cùng mô-típ nhân vật khó đoán giúp bộ phim trở thành lựa chọn dành cho khán giả yêu thích những câu chuyện đòi hỏi khả năng suy luận.

Tôi Không Phải Là Đại Sư đánh dấu sự chuyển hướng của Lý Hiện sang dòng phim trinh thám lấy bối cảnh thời Dân quốc.

4. Vấn Tâm 2

Sau thành công của mùa đầu tiên, Vấn Tâm trở lại với phần 2 cùng dàn diễn viên quen thuộc gồm Triệu Hựu Đình, Mao Hiểu Đồng và Kim Thế Giai. Câu chuyện tiếp nối sau hai năm, khi các nhân vật phải đối mặt với những ca bệnh phức tạp hơn. Bên cạnh áp lực trong quá trình điều trị, việc thăng chức cũng đặt họ trước những thử thách mới trong quản lý và điều hành khoa.

Vấn Tâm 2 tiếp tục khai thác những vấn đề của ngành y thông qua các tình huống lâm sàng và lựa chọn khó khăn của đội ngũ bác sĩ. Bộ phim chú trọng khắc họa sự giằng xé giữa trách nhiệm nghề nghiệp, áp lực công việc và cảm xúc cá nhân. Những khoảnh khắc bất lực đan xen với tình người tạo nên màu sắc riêng cho tác phẩm, nối tiếp hướng kể chuyện giàu cảm xúc từng giúp mùa đầu tiên chạm đến khán giả.

Sau thành công của mùa đầu tiên, Vấn Tâm trở lại với phần 2 cùng dàn diễn viên quen thuộc gồm Triệu Hựu Đình, Mao Hiểu Đồng và Kim Thế Giai.

5. Chuyện Xưa Dư Hồng

Chuyện Xưa Dư Hồng có sự tham gia của Mã Y Lợi, Vương Giai Giai và Trương Triết Hoa, lấy bối cảnh một thành phố công nghiệp nhỏ đang trên đà suy tàn ở vùng Đông Bắc Trung Quốc vào thập niên 1990. Câu chuyện xoay quanh hàng loạt vụ án kỳ lạ, từ một người nghiện rượu bị đông cứng thành tượng băng đến người đàn ông vạm vỡ bị chặt cụt chân. Những cái chết tưởng chừng không liên quan dần liên kết với nhau, tạo thành chuỗi sự việc bí ẩn khiến người xem phải tìm lời giải.

Sức hút của bộ phim nằm ở cách kết hợp yếu tố trinh thám với chất hài đen đặc trưng vùng Đông Bắc. Qua những tình huống khác thường, tác phẩm khắc họa cuộc sống khó khăn của những con người bình thường giữa thời đại nhiều biến động, đồng thời đặt ra những câu hỏi về bản chất con người. Diễn xuất của dàn diễn viên cùng các tình tiết được xây dựng đan xen giúp bộ phim tạo dư âm sau mỗi tập, trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với khán giả yêu thích dòng phim phá án.

Chuyện Xưa Dư Hồng có sự tham gia của Mã Y Lợi, Vương Giai Giai và Trương Triết Hoa.