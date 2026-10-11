Siêu mẫu Thanh Hằng diện đồ đậm chất 'tổng tài', xuất hiện bên cạnh hai 'nam thần' Thái Lan

Thanh Hằng xuất hiện đầy thần thái, hội ngộ với những gương mặt quốc tế trong sự kiện mới đây. Tại đây, nàng siêu mẫu gặp gỡ hai "nam thần" Thái Lan Fourth Nattawat và Pond Navarit. Đây là hai "mỹ nam" đang được giới trẻ trong khu vực yêu thích.

Trong đó, Pond Navarit nổi danh với các phim Loneliness society, Our skyy 2… Còn Fourth Nattawat gây chú ý khi tham gia My school president, Moonlight chicken… Ngoài ra, Thanh Hằng còn có khoảnh khắc chung khung hình cùng hai tay đua F1 đình đám của đội Cadillac là Zhou GuanYu (người Trung Quốc), Checo Pérez (người Mexico).

Thanh Hằng chia sẻ: “Đây quả thực là một ngày vui và đáng nhớ khi tôi được gặp bạn bè các nước để chia sẻ những điều đẹp đẽ của đất nước mình. Ban tổ chức cũng chăm sóc khách mời rất tốt, tạo cho tôi những kỷ niệm đáng nhớ”.

Xuất hiện tại buổi xem đua xe công thức 1, siêu mẫu Thanh Hằng diện trang phục năng động, khoẻ khoắn. Cô còn được xuống khu vực garage của đội Cadillac tìm hiểu cách đội vận hành.

Sau khi đội đua xong, Thanh Hằng được tiếp cận chi tiết, tìm hiểu kỹ hơn. Thanh Hằng cho biết: “Vài năm trước, tôi từng đi xem F1, nhưng đây là lần đầu tiên được vào khu vực Paddock Club, với lời mời đặc biệt dành cho nghệ sĩ các nước”.