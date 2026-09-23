Bóng đá nam thì trưa nay đội U23 Việt Nam mới gặp U23 Uzbekistan, và khả năng cao đội Việt Nam sẽ đi tiếp vào tứ kết, khi cũng như đội nữ, chỉ cần hòa là Việt Nam vượt qua Kuwait hiện đang mới có 1 điểm.

Nhưng vẫn phải nhắc đến mặt sau của bóng đá Việt Nam hiện tại, chỉ rõ một thứ bóng đá xấu xí đang có cơ phát triển.

Ấy là nạn bạo lực sân cỏ.

Trước đó, cách đây mươi ngày, trong một trận đấu giải bóng đá trong nước, giải bóng đá quốc gia Việt Nam, V.League ấy, một hậu vệ rất giỏi của chúng ta, Đoàn Văn Hậu, đã thản nhiên đạp thẳng giày vào ống đồng của đồng nghiệp Doãn Ngọc Tân khiến cầu thủ này đổ gục ngay xuống sân, và sau đó bác sĩ xác định Doãn Ngọc Tân bị đứt dây chằng cổ chân.

Và quan trọng là, Hậu không hề ăn năn hối lỗi. Truyền thông còn kịp chụp cái ảnh Hậu cười rất ngạo nghễ khi nhận thẻ đỏ, và khi ấy, Doãn Ngọc Tân vẫn đang đau đớn nằm sân. Và tới giờ vẫn chưa ai nghe Hậu có ý kiến gì về cái lỗi ấy, ít nhất là lời xin lỗi tới nạn nhân của anh ta, rồi với người hâm mộ, vân vân.

Đoàn Văn Hậu đã có pha vào bóng nguy hiểm với Doãn Ngọc Tân. Ảnh: Minh Tú

Ai cũng biết, với cầu thủ, đôi chân là quan trọng như thế nào? Nó chính là công cụ lao động, nói nôm na là để kiếm cơm. Thế mà nỡ triệt hạ chân đối thủ, nhưng là đồng nghiệp của mình. Đối thủ ở giải trong nước nhưng lại là đồng đội trong đội tuyển. Và bản thân Đoàn Văn Hậu cũng từng phải nghỉ thi đấu thời gian dài vì chấn thương.

Và nữa, nó ảnh hưởng ngay tới đội bóng anh tham gia. Tôi và nhiều người yêu bóng đá nước nhà rất hồi hộp khi xem đội tuyển quốc gia đá, tất nhiên có Hậu, vì đấy là một hậu vệ rất giỏi. Hồi hộp là bởi, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đội tuyển chúng ta đá giải quốc tế đa phần là… ngàn cân treo sợi tóc, mà ông ấy dính phát thẻ đỏ vì lối chơi thô bạo cố hữu của mình thì… coi như xong.

Và ngay trong nước thì, nó nhỡn tiền đấy, anh bị treo giò 4 trận, tức là tới 4 trận đội bóng đá Công an Hà Nội không có sự phục vụ của anh. Và đợt tập trung đội tuyển lần này để đá FIFA ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã không gọi anh. Tức là cả đội Công an Hà Nội và tuyển Quốc gia đều sẽ khuyết một vị trí hết sức quan trọng vì lỗi của anh.

Chưa hết, hôm kia, khán giả xem bóng đá lại rùng mình khi xem trực tiếp, và hiện giờ trên truyền thông đang chiếu đi chiếu lại đoạn video cầu thủ Huỳnh Tấn Sinh của đội Đồng Nai đá liên tiếp vào chân cầu thủ Đình Bắc của đội Công an Hà Nội. Cùng cầu thủ với nhau mà anh chàng này dùng những cú đá hủy diệt vào đồng nghiệp, tới mức có người thốt lên: chả hiểu sao nó lại… miệt mài đá thế, làm tới mấy nhát liền. Và dù trọng tài khi ấy chỉ phạt thẻ vàng, thì sáng 22-9, ban kỷ luật VFF đã họp khẩn, chính thức phạt Huỳnh Tấn Sinh 10 triệu đồng, đình chỉ thi đấu 2 trận. Trước đấy, trong chính trận ấy, một cầu thủ khác của đội Đồng Nai là Lê Văn Sơn cũng nhận thẻ đỏ trực tiếp khi cũng đánh nguội Đình Bắc.

Nhưng nói cho công bằng thì, bản thân Đình Bắc cũng… không vừa gì, nếu anh không tỉnh táo, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra ở những trận tiếp theo.

Cái khác là, ngay sau trận đấu, đội bóng đá Đồng Nai đã kỷ luật nội bộ cả hai cầu thủ Sinh và Sơn, và "gửi lời xin lỗi chân thành đến cầu thủ Đình Bắc và CLB Công An Hà Nội, mong nhận được sự chia sẻ với những tình huống đáng tiếc đã xảy ra trong trận đấu".

Trong khi đó, ngay sau khi nhận thẻ đỏ vì đạp Doãn Ngọc Tân, Đoàn Văn Hậu đã cùng toàn đội sang Nhật đá với đội Kashima Antlers trong vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026-2027, và tất nhiên, thua.

Mới nhất nữa, trên mạng xã hội đang lan truyền một trận đá phủi trên sân mini, đã có một cuộc xô xát khiến một nữ săn sóc viên phải nhập viện.

Tức là, chúng ta đang phải chứng kiến, dẫu ít thôi, lẻ tẻ thôi, một thứ bóng đá xấu xí, từ sân chính quy tới sân nghiệp dư, sân đá phủi. Nhưng vì bóng đá nó có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội, hàng triệu người quan tâm, nên cái thứ xấu xí ấy, nó lan tỏa rất nhanh. Thôi thì, trong trận, trên sân, có thể có những khoảnh khoắc, có khi chỉ một phần ngàn giây, phần "người" bị ẩn mất, người ta có thể nóng, nóng một cách vô thức, hoặc lỡ tay lỡ chân, nhưng hành xử sau đấy mới quan trọng. Một sự ăn năn, một lời xin lỗi, một cái ôm ngay khi vừa phạm lỗi… đằng này, những ví dụ tôi kể trên, nó như thù hận, như cố tình triệt hạ đối thủ. Một anh thì cười sau khi đạp cú trời giáng vào chân đối thủ, một anh thì đá cật lực nhiều cái, còn bóng đá phủi thì đánh cả nữ săn sóc viên ngoài sân, tổ chức phục kích đánh sau trận…

Không phải tôi là người nghĩ ra cụm từ "bóng đá xấu xí", mà trước đó, báo chí nước ta đã rất nhiều lần sử dụng, nhiều lần lên tiếng. Search cụm từ khóa "bóng đá xấu xí" trên google lập tức hiện ra hàng ngàn kết quả, và nó có hàng trăm kiểu xấu xí, từ liên tục nằm sân ăn vạ tới câu giờ, khiêu khích đối thủ, chửi, thậm chí đuổi đánh trọng tài vân vân… và đỉnh cao, theo tôi là, triệt hạ đối thủ, kiểu như Đoàn Văn Hậu, Huỳnh Tấn Sinh, Lê Văn Sơn mới làm.

Nó đáng báo động là bởi, một thời gian ngắn mà xảy ra tới mấy vụ, toàn vụ xem mà rùng mình.

Mà, bóng đá là cái đẹp, là môn thể thao cao thượng, là môn "vua", là tinh túy của thể thao, thế mà giờ, buồn thay.

Cho nên chúng ta rất hoan nghênh sự mạnh tay của Ban kỷ luật VFF, và của chính các đội bóng như đội Đồng Nai, dù ai cũng biết, xử phạt quân mình là mình thiệt đơn thiệt kép, là "lấy đá ghè chân mình", nhưng vì nền bóng đá sạch, bóng đá đẹp, bóng đá đúng nghĩa, người hâm mộ bóng đá luôn mong các cơ quan chức năng xử lý ngay và luôn và nghiêm thứ "bóng đá xấu xí" đang có cơ bùng phát.

Và như một cơn gió mát, hôm kia có tin, đội bóng đá nữ Đăk Đoa, cái đội bóng toàn chị em người dân tộc Bahnar, Jrai của tỉnh Gia Lai vừa dự cái giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số toàn quốc rất dễ thương ấy, đã chính thức "nhập" đội hình Hoàng Anh Gia Lai, dù đội bóng nam HAGL mùa này đang bết bát, nhưng với việc tiếp nhận đội bóng nữ để tham gia sân chơi bóng đá nữ quốc gia, hy vọng một bộ mặt nữa của CLB HAGL sẽ hiện diện, dễ thương, hồn nhiên và trong sáng, chơi một thứ bóng đá sạch, vô tư đúng nghĩa…

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả