35 tuổi, Groß vẫn hiệu quả nhất Premier League

Pascal Groß có 3 bàn và 3 kiến tạo sau 5 vòng Premier League.

Brighton có nhiều cầu thủ trẻ, giàu năng lượng và phù hợp với cách chơi pressing của Fabian Hürzeler. Giữa tập thể ấy, người tạo ảnh hưởng lớn nhất sau 5 vòng lại là Pascal Groß, tiền vệ đã 35 tuổi.

Groß đá chính cả 5 trận Premier League, ghi 3 bàn và kiến tạo 3 lần. Sáu lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng là thành tích tốt nhất giải tính đến hết vòng 5. Trước Arsenal, anh mở tỷ số bằng cú sút từ ngoài vùng cấm rồi thực hiện quả phạt góc để Chema Andrés ghi bàn trong chiến thắng 3-0.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở tuổi tác. Groß đang giữ vai trò quan trọng trong một đội bóng chơi với cường độ rất cao, dù bản thân anh chưa bao giờ được biết đến nhờ tốc độ hay sức mạnh thể chất.

Brighton chạy, Groß điều khiển

Groß rời Brighton sang Borussia Dortmund năm 2024 rồi trở lại vào tháng 1/2026 với hợp đồng đến hè 2027. Khi đó, thương vụ này có thể được nhìn như một cuộc tái hợp giàu cảm xúc, bởi anh đã 34 tuổi và từng có 7 mùa gắn bó với Brighton.

Nhưng Brighton không đưa Groß trở lại chỉ vì kinh nghiệm. Cuối mùa trước, anh trung bình có 14,6 đường chuyền vào một phần ba cuối sân mỗi 90 phút, đứng thứ 12 Premier League. Groß cũng có 6,3 quả tạt và tạo 2,1 cơ hội mỗi 90 phút, đều thuộc nhóm tốt nhất giải.

Mùa này, vai trò ấy càng rõ hơn. Groß không chỉ giúp Brighton giữ bóng mà còn là người biến những pha kiểm soát thành cơ hội ở khu vực cuối sân.

Groß ghi một bàn và kiến tạo một lần trong chiến thắng 3-0 của Brighton trước Arsenal.

Trước Arsenal, Brighton chỉ cầm bóng 40,3% nhưng tung 17 cú sút và tạo 4 cơ hội lớn. Groß mở tỷ số phút 31 rồi kiến tạo từ quả phạt góc để Chema nâng tỷ số lên 3-0.

Hai tình huống cho thấy vì sao Groß vẫn quan trọng ở tuổi 35. Bàn thắng đầu tiên đến từ khả năng nhận ra khoảng trống trước hàng thủ Arsenal. Pha kiến tạo sau đó dựa vào chất lượng bóng chết. Cả hai đều không đòi hỏi anh phải thắng đối thủ bằng tốc độ.

Đây cũng là cách Groß thích nghi với môi trường giàu cường độ. Anh không cần chạy nhanh hơn các cầu thủ trẻ mà tập trung vào việc chọn vị trí, xử lý sớm và đưa bóng đến đúng chỗ.

Điều đó càng quan trọng khi Brighton pressing rất mạnh. Trước vòng gặp Arsenal, đội của Hürzeler dẫn đầu Premier League về số lần giành bóng trong phạm vi 40 m tính từ khung thành đối phương với 41 tình huống. Có 52,7% số lần chạm bóng của đối thủ diễn ra dưới áp lực cao, còn PPDA của Brighton chỉ là 6,6.

Trong một hệ thống như vậy, Brighton cần những cầu thủ trẻ để gây sức ép, nhưng cũng cần người biết phải làm gì ngay sau khi đoạt bóng. Groß đảm nhiệm phần việc đó.

35 tuổi nhưng chưa phải cầu thủ của quá khứ

Groß đã ghi bàn trong ba trận liên tiếp cho Brighton trên mọi đấu trường, chuỗi tốt nhất của anh kể từ khi khoác áo CLB. Trước khi ghi bàn và kiến tạo trước Arsenal, anh lập công trong chiến thắng 5-0 trước Coventry rồi tiếp tục ghi bàn khi Brighton ngược dòng thắng MU 3-2 ở Carabao Cup.

Ở tuổi 35, Groß vẫn giữ vai trò quan trọng trong hệ thống pressing của Fabian Hürzeler.

Tại Premier League, Groß có 3 bàn và 3 kiến tạo sau 450 phút. Anh cũng nằm trong nhóm dẫn đầu giải về kiến tạo và đã tạo 4 cơ hội lớn sau 5 trận.

Groß không được sử dụng như một số 10 chỉ chờ bóng gần vùng cấm. Hürzeler bố trí anh ở trung tâm, nhưng tiền vệ người Đức thường xuyên di chuyển sang biên, lùi sâu nhận bóng rồi lại xuất hiện ở khu vực cuối sân.

Sự đa năng ấy giúp anh bù lại hạn chế về thể chất. Groß không còn đủ tốc độ để thắng những cuộc đua dài, nhưng vẫn có thể tạo lợi thế bằng cách đọc tình huống sớm và chọn vị trí hợp lý.

Điều đó cũng phù hợp với cách Hürzeler sử dụng anh. Groß giúp Brighton giữ nhịp, kết nối các tuyến và quyết định khi nào đội bóng nên tăng tốc hoặc giữ bóng.

Sau 5 vòng, Brighton ghi 16 bàn, nhiều nhất Premier League. Họ đứng thứ ba và vừa đánh bại nhà đương kim vô địch Arsenal 3-0. Groß không ghi phần lớn số bàn đó, nhưng trực tiếp góp dấu giày vào 6 bàn, tương đương 37,5%.

Hiệu suất hiện tại khó duy trì suốt mùa giải. Groß ghi 3 bàn từ khoảng 1,76 xG, cho thấy khả năng dứt điểm đang vượt mức kỳ vọng. Nhưng câu chuyện về anh không chỉ nằm ở số bàn thắng.

Điều quan trọng hơn là Brighton đã tìm ra cách sử dụng một cầu thủ 35 tuổi trong hệ thống pressing cường độ cao mà không buộc anh phải chơi như một cầu thủ trẻ hơn 10 tuổi.

Premier League ngày càng nhanh, nhưng Groß cho thấy tốc độ không chỉ nằm ở đôi chân. Khả năng đọc tình huống sớm, xử lý đúng lúc và xuất hiện đúng vị trí vẫn có thể tạo ra khác biệt.