Ủy ban trọng tài Tây Ban Nha thừa nhận một sai lầm ở derby Madrid

Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài Tây Ban Nha đã chính thức đưa ra phán quyết về những tình huống gây tranh cãi nhất trong trận derby giữa Atletico Madrid và Real Madrid.

Theo tờ AS, cơ quan trọng tài Tây Ban Nha đưa ra kết luận vào thứ Ba, tập trung vào hai tình huống đáng chú ý là pha phạm lỗi của Lee Kangin đối với Federico Valverde và tình huống va chạm giữa Cristian Romero với Jude Bellingham.

Cả hai quyết định đều gây ra phản ứng mạnh từ phía Real Madrid. Ban lãnh đạo đội bóng và HLV Jose Mourinho cho rằng trọng tài đáng lẽ phải rút thẻ đỏ trong cả hai tình huống.

Ủy ban trọng tài bảo vệ quyết định trong pha bóng của Romero

Đầu tiên, Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài xem xét tình huống Cristian Romero phạm lỗi với Jude Bellingham. Ban đầu, Ortiz Arias thổi phạt Bellingham thay vì Romero. Tuy nhiên, VAR đã can thiệp và xác định cầu thủ phạm lỗi là hậu vệ người Argentina. Sau khi xem lại tình huống, trọng tài chuyển thẻ vàng sang cho Romero.

Real Madrid cho rằng, Romero xứng đáng nhận thẻ đỏ. Thế nhưng, Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài khẳng định quyết định chỉ rút thẻ vàng là chính xác.

Ảnh: ZUMA Press Wire

Cơ quan trọng tài cũng cho rằng, hành động giẫm chân xảy ra trong cùng một tình huống mà Ortiz Arias đã đánh giá. Sau khi xem lại trên màn hình, pha giẫm chân được xác định là hành động không cố ý.

Theo kết luận của Ủy ban, quyết định phù hợp là một quả đá phạt trực tiếp và thẻ vàng dành cho Romero. VAR được đánh giá đã can thiệp đúng quy trình.

Quan điểm này trái ngược với nhận định của một số chuyên gia trọng tài. Gần đây, cựu trọng tài người Bồ Đào Nha Bruno Paixao nói với Kooora rằng tình huống của Romero đáng bị phạt thẻ đỏ.

Lee Kangin đáng lẽ phải nhận thẻ đỏ

Ở tình huống còn lại, Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài thừa nhận một sai lầm rõ ràng của tổ trọng tài.

Cơ quan này xác nhận Lee Kangin đáng lẽ phải bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Federico Valverde ngay trước khi hiệp một kết thúc.

Ủy ban phân tích: “Lee Kangin lao vào để ngăn chặn pha tấn công của Federico Valverde và đinh giày của anh ta đã va vào chân cầu thủ này, gây xoắn khớp và có nguy cơ cao gây chấn thương”.

Ảnh: ZUMA Press Wire

Từ đánh giá đó, Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài cho rằng quyết định chính xác phải là một quả đá phạt trực tiếp và thẻ đỏ dành cho Lee Kangin.

Đáng chú ý, cơ quan này thừa nhận đây là “một sai lầm rõ ràng và hiển nhiên của trọng tài”, đồng thời cho rằng VAR lẽ ra phải can thiệp để sửa quyết định trên sân.

Như vậy, trong một trận derby Madrid có nhiều tranh cãi, chính cơ quan trọng tài Tây Ban Nha đã xác nhận tổ trọng tài bỏ sót một tình huống có thể dẫn tới thẻ đỏ.

Ủy ban trọng tài xác nhận thẻ đỏ của Huijsen là chính xác

Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài sau đó cũng xem xét tình huống hậu vệ Dean Huijsen của Real Madrid bị truất quyền thi đấu sau pha va chạm với Giuliano Simeone.

Trong tình huống này, VAR đã yêu cầu Ortiz Arias trực tiếp xem lại màn hình. Sau khi kiểm tra, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ đối với Huijsen. Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài hoàn toàn ủng hộ quyết định trên.

Cơ quan này giải thích rằng, Giuliano Simeone đã có lợi thế trong tình huống và đang hướng về khung thành. Huijsen sau đó túm lấy cánh tay của cầu thủ Atletico Madrid, khiến đối phương không có cơ hội tiếp tục tranh chấp bóng.

Ảnh: Juan Carlos Lucas/Zuma Press Wire/Shutterstock

Kết luận của Ủy ban là một quả phạt đền và thẻ đỏ dành cho Huijsen, đồng thời khẳng định VAR đã can thiệp đúng đắn.

Như vậy, sau khi xem xét các tình huống gây tranh cãi trong derby Madrid, Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài Tây Ban Nha thừa nhận sai sót ở pha phạm lỗi của Lee Kangin với Valverde, nhưng bảo vệ quyết định chỉ rút thẻ vàng đối với Romero và khẳng định thẻ đỏ của Huijsen là chính xác.