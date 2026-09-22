CLB Thành phố Đồng Nai phạt nặng hai hậu vệ sau hành vi bóng đá thô bạo với Đình Bắc

Trước đó, trong trận đấu ngày 20/9 trên sân Bình Phước, Văn Sơn nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 16 vì thúc cùi chỏ vào mặt Đình Bắc. Đến phút 78, Tấn Sinh hai lần liên tiếp đốn ngã tiền đạo tuyển Việt Nam từ phía sau nhưng chỉ phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Lê Vũ Linh, khiến dư luận và người hâm mộ phản ứng dữ dội.

Pha vào bóng thô bạo của Tấn Sinh với Đình Bắc

Ngay sau trận, ban lãnh đạo đội bóng đã họp khẩn trong phòng thay đồ để chấn chỉnh kỷ luật, yêu cầu toàn đội kiểm soát cảm xúc. Đại diện đội bóng khẳng định kiên quyết loại bỏ lối chơi bạo lực nhằm giữ gìn hình ảnh tập thể và định hướng bóng đá đẹp.

Theo quyết định kỷ luật nội bộ, Văn Sơn và Tấn Sinh bị phạt 20 triệu đồng mỗi người, riêng Tấn Sinh nhận thêm án treo giò một trận. Cả hai cầu thủ sau đó đã chủ động xin lỗi trước tập thể câu lạc bộ và đưa ra cam kết điều chỉnh thái độ thi đấu.

Không chỉ xử phạt nghiêm khắc, CLB Thành phố Đồng Nai còn thay mặt hai cầu thủ gửi lời xin lỗi chân thành đến Đình Bắc và CLB Công An Hà Nội, mong nhận được sự chia sẻ trước những tình huống đáng tiếc đã xảy ra.

Đình Bắc chịu tác động từ pha tranh chấp quyết liệt

Ban lãnh đạo CLB nhấn mạnh rằng khoác áo Thành phố Đồng Nai không chỉ là trách nhiệm thi đấu trên sân cỏ mà còn là trách nhiệm với niềm tin, sự kỳ vọng và tình cảm của người hâm mộ. Câu lạc bộ trân trọng mọi ý kiến đóng góp sau trận đấu, xem đó là lời nhắc nhở để đội bóng nhìn lại, hoàn thiện và trưởng thành hơn.

Sau 3 vòng đấu tại V.League 2026/27, Thành phố Đồng Nai tiếp tục đối mặt với yêu cầu ổn định lực lượng và duy trì kỷ luật trong đội hình. Việc xử lý nội bộ hai hậu vệ được xem là động thái của CLB nhằm chấn chỉnh cách ứng xử trên sân, trong bối cảnh đội bóng hướng tới một mùa giải đề cao tính cạnh tranh nhưng vẫn bảo đảm tinh thần thi đấu fair-play.