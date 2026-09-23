Ai thay Quang Hải ở tuyển Việt Nam?

Quang Hải lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup 2026 ở phút chót. Ảnh: Minh Chiến.

Nguyễn Quang Hải không thể dự FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương cổ chân và Võ Hoàng Minh Khoa lên thay. Do Quang Hải có thể đá được nhiều vị trí ở tuyến trên, sự vắng mặt của anh dẫn tới thiếu hụt nhân sự đáng kể ở nhiều vị trí. Tuy nhiên, tình hình nhân sự hàng công hiện tại cho phép HLV Kim Sang-sik xử lý được việc này.

Ở các vị trí tiền đạo, tuyển Việt Nam không lo khi đã có đủ nhân sự với những ngôi sao như Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Tài Lộc và Ngô Đăng Khoa. Sự quan ngại chỉ có ở tuyến giữa, vị trí vốn khá mỏng từ ASEAN Cup 2026. Trên hành trình vô địch của tuyển Việt Nam, ông Kim chỉ có thể xoay vòng giữa bộ ba Quang Hải, Hoàng Đức và Thành Long. Bây giờ, cái kiềng ba chân đã mất đi một trụ đỡ.

Người thay Quang Hải là ai?

Người được triệu tập trực tiếp thay cho Quang Hải là Võ Hoàng Minh Khoa. Vấn đề là Khoa có đủ sức thay thế người đàn anh.

Minh Khoa sinh năm 2003 và hiện khoác áo Becamex TP.HCM tại Hạng Nhất. Về kinh nghiệm thi đấu quốc tế, anh vô địch U23 Đông Nam Á 2023 cùng U23 Việt Nam và là gương mặt quen thuộc trong nhiều đợt hội quân của các cấp độ tuyển trẻ Việt Nam. Nhưng ở cấp độ tuyển quốc gia, Minh Khoa mới lên tập trung một lần và đá 1 trận.

Minh Khoa trong lần ra sân duy nhất trong màu áo tuyển Việt Nam tính tới hiện tại. Ảnh: Tâm Minh.

Về chuyên môn, cầu thủ quê TP.HCM được nhận xét là mẫu tiền vệ tốc độ, kỹ thuật và có phong cách thi đấu nhiệt huyết. HLV Kim từng khen khả năng di chuyển của Minh Khoa sau trận tuyển Việt Nam thắng Lào 5-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 3/2025. Anh thường chơi ở vị trí số 8, trong vai trò tiền vệ con thoi, nhưng có xu hướng thiên về tấn công.

Tháng 10/2025, Minh Khoa đứt dây chằng và phải nghỉ đến tháng 3/2026. Sau khi bình phục, số 10 của Becamex TP.HCM cho thấy nỗ lực lấy lại phong độ với 3 kiến tạo sau 13 trận. Việc được triệu tập lên tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 là phần thưởng cho sự cố gắng của Minh Khoa.

Đâu là cặp tiền vệ trung tâm số một của tuyển Việt Nam?

Trong hành trình vô địch ASEAN Cup 2026 của tuyển Việt Nam, số phút thi đấu của ba tiền vệ trung tâm Nguyễn Hoàng Đức, Quang Hải, Lê Phạm Thành Long lần lượt là 642, 414 và 407. Có thể thấy, số 14 là người chắc suất nhất. Công thức bộ đôi tiền vệ trung tâm của tuyển Việt Nam giải vừa qua là Hoàng Đức +1.

Ngôi sao thuộc biên chế CLB Ninh Bình sẽ tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của HLV Kim ở FIFA ASEAN Cup 2026. Vị trí còn lại gần như chắc chắn thuộc về Thành Long do Minh Khoa còn quá non kinh nghiệm.

Thành Long (trái) chơi tốt, giúp tuyển Việt Nam lên ngôi quán quân ASEAN Cup 2026. Ảnh: Việt Linh.

Ở ASEAN Cup 2026, số 8 gây ấn tượng với 2 kiến tạo, 3 lần tạo cơ hội ăn bàn. Mỗi trận, Thành Long có 1,1 pha cắt bóng, 1,1 pha tắc bóng, 3 lần thu hồi bóng và 31,4 đường chuyền chính xác. Cầu thủ sinh năm 1996 hoàn thành gần như mọi nhiệm vụ của một tiền vệ trung tâm, từ phân phối bóng, cầm nhịp, cho tới phòng ngự, đánh chặn và cả sáng tạo cũng như tạo đột biến. Mỗi khi được trao cơ hội, Thành Long luôn chứng minh mình sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với Quang Hải.

Và ở FIFA ASEAN Cup 2026, khi Hải "Con" vắng mặt, không gì có thể cản Thành Long nắm chắc trong tay suất đá chính. Nhiều khả năng, HLV Kim sẽ trọng dụng cặp Thành Long, Hoàng Đức ở tuyến giữa ở giải đấu tới tại Indonesia.

HLV Kim nói gì khi gặp 'Thái Lan A' ở FIFA ASEAN Cup? Chia sẻ với truyền thông, ông Kim Sang-sik tự tin khi hướng tới ngày tuyển Việt Nam tái đấu Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup vào tháng 9 tới.