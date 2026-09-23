Kế hoạch bổ sung tân binh của MU

MU muốn có Mitchell.

Khởi đầu không như kỳ vọng ở mùa giải 2026/27 buộc MU phải tính toán lại kế hoạch nhân sự. Đội bóng của Michael Carrick mới thắng một trong năm trận tại Premier League, qua đó đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Hàng thủ là một trong những khu vực khiến ban huấn luyện đặc biệt quan tâm.

Ở vị trí hậu vệ trái, Luke Shaw bị chỉ trích vì phong độ thiếu ổn định, trong khi "Quỷ đỏ" chưa tìm được phương án đủ tin cậy để đá chính thường xuyên. Theo Goal, đội chủ sân Old Trafford đang dành sự quan tâm ngày càng lớn cho Tyrick Mitchell của Crystal Palace.

Cầu thủ 27 tuổi có 252 lần ra sân cho Palace, ghi 8 bàn và đóng góp 18 kiến tạo. Anh là nhân tố quan trọng trong hành trình giúp đội bóng thành London giành FA Cup 2025 và Conference League 2026.

Đáng chú ý, hợp đồng của tuyển thủ Anh sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau. Palace đang nỗ lực thuyết phục Mitchell ký mới, nhưng nếu hai bên không đạt thỏa thuận, MU có thể tận dụng tình thế này để chiêu mộ anh với mức phí thấp hơn đáng kể.

Mitchell được xem là phương án kinh tế hơn Lewis Hall, mục tiêu từng được Man Utd nhắm tới. Hậu vệ Newcastle vừa gia hạn hợp đồng với CLB chủ quản đến năm 2031 hồi đầu tháng 9, khiến khả năng chiêu mộ anh trở nên khó khăn hơn.

Yoro gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí.

Trong khi đó, tương lai của Leny Yoro cũng là vấn đề MU phải theo dõi. Trung vệ người Pháp gia nhập Old Trafford từ Lille với giá 52 triệu bảng vào tháng 7/2024. Tuy nhiên, cầu thủ 20 tuổi mới có 22 phút thi đấu tại Premier League mùa này.

Carrick ưu tiên cặp Harry Maguire - Lisandro Martinez ở trung tâm hàng thủ, khiến Yoro phải cạnh tranh quyết liệt cho vị trí chính thức. Sự trở lại của Matthijs de Ligt càng làm cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt, trong khi MU được cho là vẫn muốn bổ sung thêm một trung vệ trong tương lai.

Jarrad Branthwaite, Finn Jeltsch và Tiago Gabriel nằm trong danh sách những phương án được INEOS theo dõi. Riêng Branthwaite được Everton định giá khoảng 80 triệu bảng. Dù vậy, Carrick khẳng định Yoro vẫn là tương lai của đội bóng.

Vì thế, kế hoạch của MU trước mắt là củng cố hàng thủ thay vì loại bỏ Yoro. Mitchell có thể trở thành mục tiêu đầu tiên trong tháng 1, trong khi Yoro sẽ phải tận dụng những cơ hội tiếp theo để chứng minh mình xứng đáng với vị trí lâu dài tại Old Trafford.

Highlights Fulham 1-1 Manchester United Rạng sáng 21/9, Manchester United hòa Fulham với tỷ số 1-1 tại vòng 5 Premier League 2026/27.