Ngôi sao gốc Indonesia thừa nhận sang Saudi Arabia vì tiền

Reijnders thẳng thắn về quyết định sang Saudi Arabia chơi bóng.

“Sau khi sự nghiệp thi đấu kết thúc, tôi không muốn phải làm việc nữa. Tất nhiên, có lẽ tôi cũng không cần phải làm việc sau khi kết thúc hợp đồng với Man City, nhưng thương vụ này cho phép tôi đảm bảo tương lai cho những thế hệ tiếp theo trong gia đình”, Reijnders chia sẻ hôm 22/9.

Ở kỳ chuyển nhượng hè 2026, Man City chấp thuận mức phí chuyển nhượng 61 triệu euro để Reijnders ra đi. Chỉ sau một năm sang Premier League chơi bóng, tiền vệ có gốc gác Indonesia nhanh chóng rời đi khi không để lại tầm ảnh hưởng rõ nét tại Etihad.

“Tôi sẽ không nói dối. Bằng cách ký hợp đồng này, tôi có thể đảm bảo rằng ngay cả các cháu của mình cũng có nền tảng tài chính vững chắc. Vậy tại sao tôi lại không làm?”, Reijnders nói thêm.

Telegraaf cho biết Reijnders nhanh chóng gật đầu với đề nghị của Al Qadsiah, khi đội bóng Saudi Arabia trả 20 triệu euro mỗi năm cho tiền vệ này. Trong trường hợp ký hợp đồng 5 năm như đồn đoán, Reijnders có thể bỏ túi 100 triệu euro tiền lương tại đội bóng mới. Đây là con số đáng mơ ước với bất kỳ cầu thủ nào trên thế giới.

Reijnders rời Man City chỉ sau một năm.

Trước những ý kiến cho rằng Reijnders chuyển đến Saudi Arabia chỉ vì tiền, tuyển thủ Hà Lan cho biết bản thân không trách những người đưa ra nhận xét như vậy.

“Tôi thực sự không thể trách họ. Nhưng khi bạn nhận được một lời đề nghị với mức lương như vậy, hãy thử nói không xem. Ai cũng có thể nói rằng: ‘Tôi sẽ không bao giờ làm thế’, nhưng tôi khá chắc phần lớn mọi người sẽ nhận lời. Thực tế, hầu hết mọi người có lẽ cũng sẽ chấp nhận một cơ hội thăng tiến trong công việc. Chúng ta đang nói về số tiền gần như không thể từ chối”, Reijnders chia sẻ.

Reijnders là tiền vệ có gốc Indonesia, mang quốc tịch Hà Lan và hiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia nước này. Anh có mẹ là người gốc Maluku (Indonesia), trong khi bố là cựu cầu thủ Martin Reijnders. Dù có tình cảm với quê mẹ, Reijnders từ chối nhập tịch Indonesia để theo đuổi sự nghiệp tại châu Âu.

Reijnders có em trai là Eliano, người chọn thi đấu cho đội tuyển Indonesia.

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