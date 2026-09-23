Declan Rice sắp gia hạn hợp đồng với Arsenal, đãi ngộ mới tăng mạnh

Rice là một trong những bản hợp đồng quan trọng trong những năm gần đây, góp phần đưa Arsenal lên một tầm cao mới dưới thời HLV Mikel Arteta. Pháo thủ từng chi 105 triệu bảng để đưa tiền vệ người Anh từ West Ham về Arsenal.

Tuyển thủ quốc gia Anh đóng vai trò then chốt trong hành trình cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal mùa trước. Rice được đánh giá là một trong những nhân tố quan trọng trong đội hình của Arteta.

Ảnh: Tom Jenkins/The Guardian

Sau khi chi hơn 200 triệu bảng để chiêu mộ các tân binh trong mùa hè, Arsenal hiện tập trung vào việc giữ chân một số cầu thủ hàng đầu của đội bóng.

Theo thông tin từ Football Transfers, Rice đang được ưu tiên đặc biệt và Arsenal “sẽ tận dụng kỳ nghỉ quốc tế tháng 9 để hoàn tất các chi tiết về hợp đồng dài hạn mới” dành cho tiền vệ này.

Hợp đồng hiện tại của ngôi sao Arsenal sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2028, mặc dù Pháo thủ có quyền gia hạn thêm một năm nếu muốn.

Tuy nhiên, “các điều khoản mới dự kiến sẽ sớm được thỏa thuận”. Football Transfers cho biết thêm: “Rice sẽ được thưởng một khoản tăng lương đáng kể khi ký hợp đồng mới. Các nguồn tin cho chúng tôi biết rằng anh ấy sẽ kiếm được khoảng 280.000 bảng mỗi tuần trong một hợp đồng 5 năm”.

Huyền thoại Arsenal, Ray Parlour, khẳng định các nhân viên tại sân Emirates luôn dành nhiều lời khen cho Rice và ấn tượng với “làn gió mới” mà tiền vệ này mang đến kể từ khi gia nhập Arsenal từ West Ham vào năm 2023.

Mới đây, Parlour cũng chia sẻ với kênh Seven: “Tôi thường xuyên trò chuyện với nhiều nhân viên tại Arsenal, những người vẫn còn làm việc ở đó từ khi tôi còn là cầu thủ, và người mà họ luôn nhắc đến với tôi chính là Declan Rice”.