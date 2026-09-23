Lộ diện cầu thủ thay thế Quang Hải trên tuyển Việt Nam

Quang Hải không dự giải FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương.

Ngày 22/9, đội tuyển Việt Nam bắt đầu hội quân để chuẩn bị cho giải FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, ngay trong ngày tập trung, HLV Kim Sang-sik đã nhận thông tin không vui liên quan đến đội trưởng Nguyễn Quang Hải.

Tiền vệ của CLB Công an Hà Nội gặp chấn thương và xin không tham dự giải FIFA ASEAN Cup 2026. Đội bóng Thủ đô khẳng định sẽ phối hợp với bộ phận y tế, hỗ trợ tối đa để cầu thủ sinh năm 1997 sớm hồi phục hoàn toàn.

Việc thiếu Quang Hải là tổn thất đáng kể đối với HLV Kim Sang-sik. Bên cạnh kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đội trưởng tuyển Việt Nam còn sở hữu khả năng điều tiết, kiến tạo và tạo đột biến trong những thời điểm khó khăn.

Trong bối cảnh đó, VFF đã triệu tập bổ sung Võ Hoàng Minh Khoa của Becamex Thành phố Hồ Chí Minh để tăng cường tuyến giữa. Minh Khoa mang đến thêm lựa chọn, nhưng không phải mẫu cầu thủ có lối chơi giống Quang Hải.

Ngày 26/9, Việt Nam gặp Philippines ở lượt ra quân bảng B hạng Nhất FIFA ASEAN Cup 2026. Sau đó, đội tuyển lần lượt đấu tuyển Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan 2/10.

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là đứng nhất bảng để vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, gặp đội nhất bảng A.