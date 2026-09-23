Nhận định U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan, 17h30 ngày 23/9: 'Đấu pháo' dữ dội vì ngôi đầu

Nhận định trước trận U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan

Sau hai lượt trận, cục diện bảng A đã được xác định ở một phần quan trọng: cả U23 Nhật Bản và U23 Thái Lan đều giành trọn 6 điểm và chắc chắn góp mặt ở vòng knock-out. Vì thế, cuộc đối đầu lúc 17h30 ngày 23/9 không còn mang ý nghĩa tranh vé vào tứ kết, nhưng vẫn quyết định đội đứng đầu bảng.

U23 Nhật Bản đang tạm dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội. Đội chủ nhà ghi tới 9 bàn sau hai trận và chưa một lần phải vào lưới nhặt bóng. Sau khi thắng U23 Hong Kong 2-0 ở trận ra quân, đội bóng của HLV Go Oiwa tiếp tục gây ấn tượng mạnh bằng màn vùi dập U23 Kyrgyzstan 7-0.

Chiến thắng đậm ấy cho thấy hệ thống tấn công của Nhật Bản đang hoạt động rất hiệu quả. Hỏa lực của các “samurai trẻ” đến từ mọi vị trí. Tại giải này, U23 Nhật Bản có tới 6 cầu thủ góp tên trên bảng tỷ số, với tiền đạo Hisatsugu Ishii, hậu vệ Shuto Nagano và tiền vệ Yudai Shimamoto đã lập cú đúp trong khi các tiền vệ Yotaro Nakajima, Yumeki Yokoyama và Yuto Ozeki mỗi người ghi 1 bàn.

Hỏa lực ấy sẽ giúp HLV Go Oiwa rộng đường tính toán các phương án tấn công trước U23 Thái Lan. Với 6 điểm sau hai trận, Nhật Bản chỉ cần không thua là chắc chắn giữ ngôi đầu bảng A. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà và phong độ đang lên khiến đội bóng trẻ xứ sở mặt trời mọc có lý do để hướng tới một chiến thắng thay vì chỉ chờ đợi một kết quả hòa.

U23 Nhật Bản sở hữu hàng công rất mạnh, với 6 cầu thủ đã ghi bàn.

Bên kia chiến tuyến, Thái Lan cũng bước vào trận đấu với tâm thế tự tin. Đội bóng Đông Nam Á thắng U23 Kyrgyzstan 3-2 ở trận đầu tiên rồi đánh bại U23 Hồng Kông (Trung Quốc) tới 5-1. Việc thu về 6 điểm giúp Thái Lan chắc chắn đi tiếp, đồng thời duy trì cơ hội kết thúc vòng bảng ở vị trí cao nhất.

Cũng như Nhật Bản, Thái Lan sở hữu hàng công đáng gờm với 8 bàn sau hai trận. Worawut Noisri là cái tên nổi bật nhất trong chiến thắng 5-1 trước Hong Kong khi lập cú đúp. Thanakrit Chotmuangpak và Jehhanafee Mamah cũng góp bàn trong màn trình diễn giàu sức tấn công của đội bóng xứ Chùa vàng trong khi Paripan Wongsa cũng đã có 2 bàn ở trận ra quân.

Vì vậy, cuộc đối đầu tại Nagoya có thể sẽ chứng kiến một màn “đọ súng” tưng bừng giữa hai đội bóng có hỏa lực mạnh, tự tin và quan trọng nhất là tâm thế thoải mái sau khi đã giành quyền vào tứ kết.

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan

U23 Nhật Bản đang có chuỗi kết quả rất tích cực. Tính trên mọi đấu trường, họ thắng 7 trong 8 trận gần nhất. Hai chiến thắng tại Asiad 20 càng củng cố hình ảnh một đội bóng đang có phong độ ổn định.

Đáng chú ý hơn, Nhật Bản chưa thủng lưới tại giải đấu năm nay. Họ thắng Hong Kong 2-0 trước khi đánh bại Kyrgyzstan 7-0. Việc ghi được 9 bàn thắng sau hai trận cho thấy đội chủ nhà vừa duy trì được sự chắc chắn ở hàng phòng ngự, vừa tạo ra sức ép lớn ở phía trên.

Trong khi vẫn làm tốt nhiệm vụ giữ sạch lưới, các hậu vệ của Nhật Bản, nhất là Shuto Nagano còn rất mạnh ở khả năng tham gia tấn công. Đó cũng là một áp lực lớn cho Thái Lan, khi những đòn đánh của đội chủ nhà hoàn toàn có thể đến bất ngờ từ nhiều phía. Chỉ một chút mất cảnh giác, họ có thể phải trả giá bằng bàn thủng lưới.

Dù Thái Lan cũng có phong độ tốt tại Asiad 20 nhưng hành trình chuẩn bị cho giải đấu của họ không hoàn toàn suôn sẻ. Đội bóng này không thắng trong 4 trận trước khi bước vào Asiad, trong đó có 3 thất bại.

Hai chiến thắng liên tiếp tại vòng bảng vì thế là sự cải thiện rõ rệt về kết quả, nhưng cũng nhắc nhở lại một vấn đề: U23 Thái Lan không mạnh trong phòng ngự. Họ đã lọt lưới 5 trận gần nhất, với tổng cộng 12 bàn thua (riêng tại Asiad 20 là 3 bàn).

Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng về Nhật Bản. Hai đội từng gặp nhau 3 lần ở cấp độ U23 và Nhật Bản đều giành chiến thắng. Lần gần nhất diễn ra tại giải U23 châu Á năm 2018, khi Nhật Bản thắng Thái Lan 1-0. Đó là điểm tựa tâm lý tốt cho đội chủ nhà, nhất là khi họ mang đến giải đội hình trẻ hơn Thái Lan, với toàn bộ 23 cầu thủ đều từ 21 tuổi trở xuống.

Thông tin lực lượng U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan

U23 Nhật Bản nhiều khả năng sẽ có một số điều chỉnh trong đội hình xuất phát sau khi đã sớm giành vé vào tứ kết. Rion Ichihara và Hitsatsugu Ishii được cho là những cầu thủ có khả năng đá chính.

Trong khi đó, Yudai Shimamoto nhiều khả năng tiếp tục được sử dụng ở tuyến giữa sau màn trình diễn nổi bật trước Kyrgyzstan. Cầu thủ này lập cú đúp trong chiến thắng 7-0 và đang có phong độ tốt. Yumeki Yokoyama cũng được dự kiến tiếp tục góp mặt trên hàng công.

U23 Thái Lan (bên trái) thắng cả 2 trận đã đấu ở bảng A nhưng cũng thủng lưới ở cả 2 trận đó.

Bên phía U23 Thái Lan, Worawut Noisri có thể được trao cơ hội đá chính sau khi vào sân từ ghế dự bị và lập cú đúp trong trận thắng U23 Hồng Kông (Trung Quốc). Paripan Wongsa cũng có khả năng trở lại đội hình xuất phát để đá cặp với Jehhanafee Mamah.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul nhiều khả năng vẫn duy trì bộ khung đã giúp Thái Lan giành 6 điểm sau hai lượt trận. Chanon Tamma được dự kiến tiếp tục góp mặt ở hàng phòng ngự, trong khi Noisri, như vừa đề cập phía trên, sẽ là một trong những cầu thủ được chờ đợi nhiều nhất sau màn trình diễn ấn tượng ở trận trước.

Với Nhật Bản, sự thay đổi nhân sự nếu có chủ yếu nhằm làm mới đội hình sau khi đã chắc chắn đi tiếp. Ngược lại, Thái Lan cần duy trì sự cân bằng để vừa tạo ra sức ép lên đối thủ, vừa hạn chế những khoảng trống từng xuất hiện trong hai trận đầu tiên. Nếu không bịt kín được những lỗ hổng phòng ngự, U23 Thái Lan dù có thể ghi bàn cũng khó tránh khỏi thất bại trước một đối thủ toàn diện hơn ở trận đấu chiều nay.

Đội hình dự kiến U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan U23 Nhật Bản: Rui Araki; Rei Umeki, Shuto Nagano, Rion Ichihara, Kaito Tsuchiya; Yuto Ozeki, Yudai Shimamoto; Hitsatsugu Ishii, Yotaro Nakajima, Yumeki Yokoyama; Yutaka Michiwaki. U23 Thái Lan: Phorawat Phosaman; Auttapon Sangtong, Pichitchai Sienkrathok, Chanapach Buaphan, Chanon Tamma, Phon-Ek Jensen; Sittha Boonlha, Worawut Noisri, Thanakrit Chotmuangpak; Jehhanafee Mamah, Paripan Wongsa.

Dự đoán tỷ số: U23 Nhật Bản 3-1 U23 Thái Lan