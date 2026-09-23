Đối thủ của U23 Việt Nam đáng gờm ra sao?

Hai trận vòng bảng cho thấy hai phiên bản khác nhau của U23 Hàn Quốc. Trước Qatar, đội bóng của HLV Lee Min-sung chỉ cần một hiệp để tạo cách biệt ba bàn rồi thắng 4-1. Đến trận gặp Saudi Arabia tối 22/9, họ phải chờ sang hiệp hai mới phá vỡ thế cân bằng và giành chiến thắng 2-0.

Hàn Quốc khép lại vòng bảng với 6 điểm tuyệt đối, ghi 6 bàn và chỉ thủng lưới một lần. Thành tích này giúp họ đứng đầu bảng D và gặp U23 Việt Nam ở tứ kết. Với đội đã giành HCV ở ba kỳ ASIAD liên tiếp, kết quả ấy phản ánh đúng vị thế của nhà đương kim vô địch.

Sức mạnh của Hàn Quốc trước hết nằm ở chất lượng nhân sự. Đội hình của HLV Lee Min-sung có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, trong đó Eom Ji-sung, Bae Jun-ho, Yang Hyun-jun hay Kim Myeong-jun đều tích lũy kinh nghiệm ở môi trường bóng đá có trình độ cao.

Tuy nhiên, một đội hình mạnh chưa đồng nghĩa với một tập thể đã hoàn thiện. Hàn Quốc không có nhiều thời gian để toàn bộ lực lượng tập luyện cùng nhau trước ASIAD, đặc biệt khi nhóm cầu thủ thi đấu tại châu Âu hội quân ở những thời điểm khác nhau. Đây cũng là vấn đề được truyền thông nước này nhắc đến trước giải.

Hai cách thắng của Hàn Quốc

Trận gặp Qatar cho thấy Hàn Quốc nguy hiểm nhất khi có khoảng trống. HLV Lee Min-sung bố trí Kim Myeong-jun chơi cao nhất, phía sau là Eom Ji-sung, Bae Jun-ho và Yang Hyun-jun, tạo nên hàng công giàu tốc độ và khả năng xử lý bóng.

Eom là người nổi bật nhất với cú hat-trick ngay trong hiệp một. Ở bàn mở tỷ số, trung vệ Kim Ji-soo chuyền bóng vào khoảng trống bên cánh trái để Eom bứt tốc vượt qua hàng thủ Qatar trước khi dứt điểm. Những tình huống như vậy cho thấy Hàn Quốc có thể đưa bóng từ phần sân nhà tới khu vực nguy hiểm rất nhanh mà không cần trải qua nhiều nhịp phối hợp.

Kim Myeong-jun ghi bàn thứ tư trong hiệp hai sau đường chuyền của Yang Hyun-jun. Khi đối phương để lộ khoảng trống, tốc độ của Eom cùng khả năng di chuyển của những cầu thủ phía sau tiền đạo giúp Hàn Quốc dễ dàng đẩy nhanh nhịp tấn công.

Đây là chi tiết U23 Việt Nam phải lưu ý. Nếu hàng phòng ngự dâng cao nhưng tuyến trên không gây đủ áp lực lên người cầm bóng, khoảng trống phía sau có thể lập tức trở thành mục tiêu của những cầu thủ tốc độ bên phía Hàn Quốc.

U23 Hàn Quốc toàn thắng vòng bảng, ghi 6 bàn và chỉ một lần thủng lưới trước khi gặp Việt Nam ở tứ kết ASIAD 20.h

Trận gặp Saudi Arabia lại diễn ra theo cách khác. Hàn Quốc không còn dễ dàng tiếp cận khung thành như trước Qatar khi đối thủ giữ được cự ly đội hình và duy trì tỷ số 0-0 hết hiệp một.

HLV Lee Min-sung phải điều chỉnh sau giờ nghỉ, đáng chú ý là việc đưa Bae Jun-ho vào thay Yang Min-hyuk ở phút 54. Hàn Quốc sau đó tìm được bàn mở tỷ số của Shin Min-ha trước khi Kim Myeong-jun ghi bàn thứ hai. Cả hai bàn đều đến từ những pha đánh đầu.

Tỷ số 2-0 vì thế không phản ánh một trận đấu dễ dàng. Saudi Arabia khiến Hàn Quốc mất nhiều thời gian hơn để tìm khoảng trống, đồng thời buộc HLV Lee Min-sung phải sử dụng những phương án khác trên ghế dự bị.

Đây cũng là điểm mạnh rõ ràng của Hàn Quốc. Khi một phương án không hiệu quả, HLV Lee vẫn có thể sử dụng Bae Jun-ho, Yang Hyun-jun, Yang Min-hyuk, Lee Hyun-ju, Lee Young-jun hay Kim Myeong-jun để thay đổi cách tiếp cận trận đấu. U23 Việt Nam vì thế khó giải quyết đối thủ chỉ bằng việc phong tỏa một cá nhân.

Những vấn đề chưa biến mất

Hai chiến thắng không xóa hết những dấu hỏi từng xuất hiện trước giải. Ngay sau trận thắng Qatar 4-1, HLV Lee Min-sung vẫn không hài lòng với cách đội nhà kết thúc trận đấu.

Khi Hàn Quốc dẫn 4-0, hàng phòng ngự mất tập trung trong tình huống cố định ở phút 85 và để Marwan Sherif ghi bàn. HLV Lee sau đó thừa nhận đây là chi tiết đội bóng cần cải thiện. Một bàn thua khi trận đấu gần như đã được định đoạt không đủ để kết luận Hàn Quốc phòng ngự kém, nhưng cho thấy họ vẫn có những thời điểm đánh mất sự tập trung.

Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn trước Saudi Arabia và phải chờ sang hiệp hai mới ghi hai bàn để giành chiến thắng 2-0.

Quá trình chuẩn bị cũng ảnh hưởng đến mức độ kết nối của đội hình. Nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài hội quân muộn, trong khi Lee Young-jun chỉ có mặt sát trận Saudi Arabia. HLV Lee Min-sung vì thế phải chờ đến cuối vòng bảng mới có đầy đủ những lựa chọn nhân sự.

Đó không phải vấn đề hoàn toàn mới. U23 Hàn Quốc từng trải qua giai đoạn chuẩn bị với những kết quả thiếu ổn định, khiến HLV Lee chịu sức ép trước ASIAD. Tại trận tranh hạng ba U23 châu Á đầu năm, đội bóng này cũng không thể giải quyết U23 Việt Nam sau 120 phút, hòa 2-2 rồi thua trong loạt luân lưu.

Kết quả ấy không thể dùng để dự đoán trận tứ kết ASIAD. Hàn Quốc hiện có lực lượng mạnh hơn, được bổ sung nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và hai chiến thắng vòng bảng cho thấy đội bóng của HLV Lee đang vận hành tốt hơn.

Tuy nhiên, cách những trận đấu diễn ra vẫn mang lại dữ liệu đáng tham khảo. Việt Nam từng khiến Hàn Quốc phải chơi 120 phút mà không thể giải quyết trận đấu, trong khi Saudi Arabia mới đây cũng giữ được thế cân bằng suốt hiệp một trước nhà đương kim vô địch.

Hàn Quốc vẫn có nhiều lợi thế trước cuộc đối đầu ở tứ kết. Họ sở hữu lực lượng dày, nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm quốc tế, khả năng chuyển trạng thái nhanh và đủ nhân sự để điều chỉnh trong trận. Ba chức vô địch ASIAD liên tiếp cũng cho thấy bóng đá Hàn Quốc đã quen với áp lực ở vòng knock-out.

Nhưng hai lượt trận vừa qua cũng chỉ ra một khác biệt đáng chú ý. Khi Qatar để lộ nhiều khoảng trống, Hàn Quốc ghi ba bàn chỉ trong hiệp một. Khi Saudi Arabia giữ được cấu trúc tốt hơn, đội bóng của Lee mất hơn một hiệp mới tìm được bàn thắng.

Đó có thể là dữ kiện quan trọng nhất với U23 Việt Nam. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh khó có lợi nếu để trận đấu diễn ra ở tốc độ mà Hàn Quốc mong muốn. Một thế trận chặt chẽ, duy trì cự ly và hạn chế khoảng trống sẽ buộc đối thủ phải kiên nhẫn hơn trong việc tìm đường vào khung thành.

Hàn Quốc bước vào tứ kết với vị thế của nhà đương kim vô địch và lực lượng được đánh giá cao. Tuy nhiên, chính hai trận vòng bảng cho thấy ưu thế về con người không phải lúc nào cũng giúp họ kiểm soát trận đấu theo cùng một cách. Đó là khoảng trống nhỏ mà U23 Việt Nam cần tìm cách tận dụng.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc diễn ra vào lúc 17h30 ngày 25/9 trên sân Paloma Mizuho (Nhật Bản).