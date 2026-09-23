Cháu của quốc vương Brunei lâm cảnh thất nghiệp

Bolkiah chưa tìm được đội mới.

Ở tuổi 28, Bolkiah vẫn chưa tìm được bến đỗ mới sau khi chia tay CLB Ratchaburi (Thái Lan) hồi tháng 7. Sau 49 lần ra sân, tiền đạo cánh này ghi vỏn vẹn 4 bàn và có 4 kiến tạo, với tổng cộng 1.825 phút thi đấu. Thành tích nhạt nhòa khiến ban lãnh đạo CLB không mặn mà với việc ký tiếp hợp đồng với Bolkiah.

Sinh ra tại Los Angeles (Mỹ), Bolkiah lại lớn lên ở Brunei và Anh. Tuyển thủ Brunei này từng được đào tạo tại các học viện danh tiếng của bóng đá Anh như Southampton, Chelsea và Leicester City. Tuy nhiên, con đường thi đấu chuyên nghiệp của Bolkiah lại không nổi bật như xuất thân của anh.

Sau khi rời hệ thống đào tạo trẻ, Bolkiah từng khoác áo Marítimo của Bồ Đào Nha trước khi chuyển sang Thái Lan, lần lượt thi đấu cho Chonburi và Ratchaburi. Những năm tháng thi đấu ở cấp CLB của tiền đạo này khá khiêm tốn nếu so với sự chú ý mà tên tuổi anh nhận được bên ngoài sân cỏ.

Bolkiah từng có thời gian ăn tập tại Leicester.

Điểm khiến Bolkiah đặc biệt nổi tiếng nằm ở gia thế. Anh là con trai của Hoàng tử Jefri Bolkiah và cháu trai Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. Nhiều nguồn truyền thông từng đưa tin gia đình hoàng gia Brunei sở hữu khối tài sản lên tới hơn 21 tỷ USD, qua đó khiến Bolkiah thường được gọi là “cầu thủ giàu nhất thế giới”.

Tuy nhiên, con số này chưa được xác minh là tài sản cá nhân của Bolkiah. Tờ Marca từng đề cập đến con số nói trên, nhưng tài sản của các gia đình hoàng gia không được công khai theo cách tương tự các công ty đại chúng. Trong khi đó, Celebrity Net Worth ước tính tài sản cá nhân của Bolkiah vào khoảng 50 triệu USD và cho rằng con số hàng chục tỷ euro thuộc về tổng tài sản của hoàng gia Brunei.

Câu chuyện của Bolkiah tạo nên một nghịch lý trong bóng đá, hay rộng hơn là trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Là thành viên của gia đình hoàng gia Brunei, Bolkiah sở hữu xuất thân đặc biệt, thường được truyền thông gắn với vẻ hào nhoáng và khối tài sản khổng lồ của gia đình.

Nhưng trên sân cỏ, anh vẫn phải tự mình tìm kiếm cơ hội như bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào khác. Gia thế có thể khiến tên tuổi Bolkiah được chú ý, nhưng không thể đảm bảo một vị trí trong đội hình hay một bản hợp đồng mới.

HLV Kim nói gì khi gặp 'Thái Lan A' ở FIFA ASEAN Cup? Chia sẻ với truyền thông, ông Kim Sang-sik tự tin khi hướng tới ngày tuyển Việt Nam tái đấu Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup vào tháng 9 tới.