Giới thiệu sách đến học sinh tại buổi sinh hoạt dưới cờ của Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (phường Hải Châu). Ảnh: NGỌC HÀ

Những hoạt động này nhằm đưa sách đến gần hơn với học sinh, từng bước chuyển việc đọc từ hoạt động phong trào thành nhu cầu tự thân.

Khơi dậy tình yêu sách từ học đường

Trong chương trình sinh hoạt dưới cờ sáng thứ Hai hằng tuần, nhiều trường học đã linh hoạt tổ chức chuyên mục giới thiệu sách, kể chuyện theo sách, nhằm khơi gợi niềm yêu thích đọc sách trong học sinh.

Tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (phường Hải Châu), chuyên mục “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp - Một tấm gương sáng - Một cuốn sách hay” vừa qua đã giới thiệu đến học sinh cuốn sách “Tôi đi học” của nhà văn Nguyễn Ngọc Ký. Câu chuyện về nghị lực vượt khó và khát vọng học tập của tác giả đã mang đến cho các em nguồn cảm hứng lớn. Đặc biệt, hai học sinh lớp 5/4 đã kể lại tác phẩm “Con mèo dạy hải âu bay”, gửi gắm những bài học nhẹ nhàng về tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm tin vào bản thân.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu sách, nhà trường còn phát động chương trình ủng hộ thư viện với thông điệp “Sách trao tay - Mở tương lai”.

Cô Trần Thị Lệ, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng cho biết: “Từ những lời giới thiệu, câu chuyện hay đến hoạt động trao tặng sách, chương trình sinh hoạt dưới cờ góp phần lan tỏa tinh thần học tập suốt đời. Qua đó, mỗi ngày đến trường của các em là một cơ hội để khám phá, tích lũy kiến thức và trưởng thành”.

Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc Đà Nẵng nhiều năm qua đã lan tỏa phong trào đọc sách của học sinh. Ảnh: NGỌC HÀ

Không chỉ thông qua các hoạt động thường xuyên, việc tham gia những sân chơi văn hóa đọc cũng tạo động lực để học sinh tìm hiểu và chia sẻ giá trị của sách.

Tại cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2026, Trường THCS Nguyễn Chơn (phân hiệu Trường THCS Đỗ Đăng Tuyển, phường Thanh Khê) là một trong 3 trường có số lượng thí sinh tham gia đông nhất. Theo thầy Phan Trần Duy Lam, Hiệu trưởng Trường THCS Đỗ Đăng Tuyển, để thu hút học sinh, trường đã lồng ghép hoạt động đọc vào chương trình giáo dục, xây dựng góc đọc sách và phát huy hiệu quả thư viện thân thiện, tạo môi trường để các em chủ động tiếp cận tri thức.

Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2026 (năm thứ 8 tổ chức) đã thu hút 10.804 bài dự thi từ học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cuộc thi đã vinh danh các em: Nguyễn Cao Tuệ Mẫn (Trường Tiểu học Trần Nhân Tông, phường Cẩm Lệ), Huỳnh Mai Ngân Giang (Trường THCS Võ Chí Công, xã Tam Xuân) và Hồ Nguyễn Thanh Ngân (Trường THPT Phan Châu Trinh, phường Hải Châu).

Chia sẻ về danh hiệu này, em Hồ Nguyễn Thanh Ngân bày tỏ: “Gen Z ngày nay có nhiều cách tiếp cận tri thức, nhưng sách vẫn có giá trị riêng giúp mở rộng hiểu biết và nuôi dưỡng tâm hồn. Em mong muốn sử dụng sức trẻ và các nền tảng mạng xã hội để giới thiệu sách hay, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng”.

Mở rộng không gian trải nghiệm tri thức

Cùng với nỗ lực từ các trường học, hệ thống thư viện thành phố đang tăng cường các hoạt động đưa sách đến gần hơn với học sinh, nhất là tại những địa bàn khó khăn.

Bà Lê Thị Bích Phượng, Giám đốc Thư viện Đà Nẵng cho biết, trong năm 2026, thư viện đã phối hợp hướng dẫn thư viện các xã, phường tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại xã Hòa Vang, phường Hòa Khánh, phường Sơn Trà, phường Cẩm Lệ và phường Hòa Xuân. Đơn vị đã tổ chức 6 chương trình trao tặng 2.579 bản sách (trị giá hơn 120,3 triệu đồng) cho 36 đơn vị; trong đó tặng 208 bản sách cho 10 trường học tham gia hội sách phường Tam Kỳ và hỗ trợ sách cho 15 trường tham gia hội sách xã Tiên Phước.

Cạnh đó, mô hình xe ô tô thư viện lưu động “Ánh sáng tri thức” tiếp tục phát huy hiệu quả. Trong năm 2026, hai xe thư viện lưu động đã phục vụ tại 10 điểm trường với 3.000 - 4.000 bản sách mỗi đợt; phục vụ tổng cộng 58.492 lượt bạn đọc với 166.571 lượt tài liệu luân chuyển.

Các hoạt động tương tác như Kahoot, ứng dụng đọc sách Samsung Shub, chiếu phim... thu hút 11.892 lượt học sinh tham gia.

Học sinh thích thú với xe sách lưu động của Thư viện Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Phòng Thiếu nhi (Thư viện Đà Nẵng) cũng đón 2.407 lượt học sinh từ 25 trường học, trung tâm Anh ngữ đến trải nghiệm. Đặc biệt, trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra từ ngày 19/11 đến 26/11, thư viện tổ chức chuỗi hoạt động “Văn hóa Việt Nam qua những trang sách” với nhiều nội dung thi xếp sách nghệ thuật, tọa đàm và giao lưu văn hóa.

Đánh giá về phong trào này, bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố nhìn nhận, văn hóa đọc trên địa bàn đang có nhiều khởi sắc. Qua cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc, nhiều học sinh không chỉ giới thiệu sách mà còn đề xuất các sáng kiến thiết thực như: hỗ trợ người khiếm thị tiếp cận sách, thành lập câu lạc bộ đọc sách trên nền tảng số...

“Đây là tín hiệu cho thấy các em đang đọc để kết nối và đưa giá trị của sách vào cuộc sống. Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục phối hợp xây dựng môi trường đọc, nuôi dưỡng tinh thần tự học của thế hệ trẻ”, bà An nhấn mạnh.