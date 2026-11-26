Bác sĩ có nhu cầu cấp giấy phép hành nghề phải tham gia kiểm tra đánh giá năng lực theo quy định. Ảnh: HMU

Bộ Y tế cho biết, người đề nghị cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phải hoàn thành thời gian thực hành theo quy định, trừ các trường hợp được miễn. Việc tham dự kỳ đánh giá năng lực hành nghề cũng là điều kiện đối với người đề nghị cấp giấy phép hành nghề.

Theo lộ trình, từ ngày 1-1-2027, việc kiểm tra được áp dụng đối với chức danh bác sĩ; từ ngày 1-1-2028 đối với các chức danh y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh; từ ngày 1-1-2029 đối với kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng.

Như vậy, người tốt nghiệp bác sĩ nhưng chỉ làm nghiên cứu, giảng dạy, không có nhu cầu cấp giấy phép hành nghề và không thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thì không phải thực hành, không phải tham dự kỳ kiểm tra.

Tuy nhiên, trường hợp tham gia giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, người giảng dạy phải đáp ứng các điều kiện riêng theo Nghị định số 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

Cụ thể, phải có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh liên tục sau khi có chứng chỉ hành nghề ở ngành, chuyên ngành giảng dạy thực hành ít nhất 36 tháng đối với trình độ sau đại học, 24 tháng đối với trình độ đại học và 12 tháng đối với trình độ cao đẳng, trung cấp.

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội trao bằng tốt nghiệp cho bác sĩ năm học 2020-2026. Ảnh: HMU

Trường hợp có nguyện vọng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, bác sĩ phải đáp ứng các điều kiện về thực hành và kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề theo quy định.

Theo kế hoạch của Hội đồng Y khoa Quốc gia, năm 2027 sẽ tổ chức 2 kỳ kiểm tra đối với 4 chức danh bác sĩ, gồm bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng - hàm - mặt và bác sĩ y học dự phòng. Các kỳ kiểm tra được tổ chức trực tiếp trên máy tính hoặc máy tính bảng. Đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai hoạt động này đối với chức danh bác sĩ.