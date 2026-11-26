Ảnh: Văn phòng Truyền thông Chính phủ UAE

Từ tháng 3/2027, phụ huynh tại Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) có thể sử dụng trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) Mira để theo dõi tiến độ học tập của con, nhận diện những lỗ hổng kiến thức và tìm hướng hỗ trợ phù hợp.

Theo Bộ trưởng Giáo dục UAE Sarah Al Amiri, trợ lý AI Mira sẽ được triển khai tại hơn 530 trường công lập, phục vụ khoảng 280.000 học sinh. Công cụ này cho phép phụ huynh kiểm tra điểm số, tình hình chuyên cần, tìm hiểu nguyên nhân con gặp khó khăn ở một số môn học và đặt lịch gặp giáo viên.

Điểm đáng chú ý là Mira không chỉ cung cấp những thông tin học tập thông thường mà còn có khả năng phân tích dữ liệu để phát hiện sớm những vấn đề mà học sinh đang gặp phải. Hệ thống khai thác các dữ liệu nhà trường vốn đã thu thập, như nhận xét của giáo viên trong lớp, kết quả các dự án học tập và bài đánh giá chuẩn hóa - những thông tin mà phụ huynh ít có cơ hội tiếp cận.

Chẳng hạn, nếu một học sinh gặp khó khăn với môn Toán, phụ huynh có thể hỏi Mira về những chủ đề con cần tập trung cải thiện. Thay vì chỉ cung cấp điểm số hay kết quả đánh giá tổng quát, hệ thống hướng đến việc đưa ra những gợi ý cụ thể, giúp gia đình hiểu rõ hơn con đang thiếu hụt kiến thức ở đâu và cần hỗ trợ như thế nào.

Theo bà Al Amiri, UAE hiện có khoảng 1,1 triệu học sinh. Các em đang theo học tại các trường tư thục không bắt buộc phải sử dụng Mira.

Kết hợp công nghệ với phương pháp học truyền thống

Mira được đưa vào sử dụng trong bối cảnh UAE đang đẩy mạnh phổ cập kiến thức AI trong trường học. Từ mùa thu năm 2025, nước này đã đưa AI vào chương trình giảng dạy tại tất cả trường công lập và một số trường tư thục, áp dụng từ bậc mẫu giáo đến lớp 12.

UAE đã đưa AI vào chương trình giảng dạy tại tất cả trường công lập và một số trường tư thục, áp dụng từ bậc mẫu giáo đến lớp 12

Chương trình ban đầu được thiết kế với khoảng 20 bài học cho mỗi khối lớp, điều chỉnh theo độ tuổi và năng lực của học sinh. Trẻ nhỏ được làm quen với robot, trong khi học sinh ở các lớp lớn hơn được tiếp cận những nội dung chuyên sâu như xây dựng thuật toán học máy.

Bên cạnh kiến thức kỹ thuật, giáo dục đạo đức và kỹ năng sử dụng AI có trách nhiệm cũng được chú trọng. Khoảng 1/4 số tiết học trong năm đầu tiên dành cho nội dung này. Học sinh được hướng dẫn cách viết câu lệnh (prompt), kiểm chứng câu trả lời do AI tạo ra và nhận biết những tình huống không phù hợp để sử dụng công nghệ.

Theo Bộ trưởng Sarah Al Amiri, tùy theo cấp lớp, học sinh hiện có từ một đến ba tiết học AI và công nghệ mỗi tuần.

Tuy nhiên, UAE không lựa chọn cách tiếp cận phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị số. Trong năm học này, Bộ Giáo dục nước này quyết định loại bỏ thiết bị điện tử khỏi lớp 6 đối với bốn môn học cốt lõi. Theo bà Al Amiri, học sinh ở độ tuổi này có nhiều cơ hội để cải thiện những hạn chế về kỹ năng đọc, viết và Toán học. Vì vậy, các em sẽ quay lại sử dụng sách giáo khoa, giấy và bút trong những môn học này.

Cách tiếp cận trên cho thấy UAE đang hướng tới việc kết hợp công nghệ với phương pháp giáo dục truyền thống: sử dụng AI để hỗ trợ theo dõi, đánh giá và cá nhân hóa việc học, nhưng vẫn duy trì những hình thức học tập trực tiếp cần thiết để củng cố các kỹ năng nền tảng.

Với Mira, UAE kỳ vọng thu hẹp khoảng cách thông tin giữa nhà trường và gia đình, giúp phụ huynh không chỉ biết con đạt kết quả như thế nào mà còn hiểu rõ hơn nguyên nhân đằng sau kết quả đó. Đây cũng là một hướng ứng dụng AI trong giáo dục, chuyển trọng tâm từ cung cấp thông tin sang hỗ trợ phát hiện vấn đề và đưa ra giải pháp kịp thời.