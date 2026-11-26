Lớp học chữ tại thôn Tây Côn Lĩnh, xã Tân Tiến.

Ngày lên nương, tối đến lớp

Thôn Tây Côn Lĩnh, xã Tân Tiến nằm ở lưng chừng núi Tây Côn Lĩnh, khoảng 90% dân cư là đồng bào dân tộc Mông. Người dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ ở phân tán, cách xa trung tâm thôn. Với những người đã qua tuổi đến trường, việc học chữ từng là điều khó thực hiện bởi điều kiện kinh tế thiếu thốn, ít cơ hội học tập và phần lớn thời gian dành cho lao động sản xuất.

Đầu tháng 11-2026, một lớp xóa mù chữ được tổ chức tại nhà văn hóa thôn Tây Côn Lĩnh với 25 học viên. Sau một ngày làm nương, buổi tối, những học viên lớn tuổi lại cùng nhau đến lớp, tập đánh vần, viết chữ và làm những phép tính đơn giản. Ông Vàng Củi Dìn, học viên lớp xóa mù chữ thôn Tây Côn Lĩnh chia sẻ: "Ngày trước mình không biết chữ, muốn đọc gì cũng không được. Ban ngày đi làm nương, tối lại phải đi xa mới đến lớp. Được cán bộ, thầy cô vận động, mình cố gắng đi học. Bây giờ biết thêm con chữ, mình vui lắm, sau này mua bán hay làm việc gì cũng biết tính toán".

Hiện lớp xóa mù chữ thôn Tây Côn Lĩnh có 5 giáo viên thuộc các trường học trên địa bàn xã thay nhau giảng dạy. Do quãng đường từ trường chính đến thôn mất gần một giờ đồng hồ, nhiều giáo viên phải ở lại thôn vào những ngày lên lớp. Ngoài giờ học, giáo viên còn đến từng nhà hướng dẫn thêm, phối hợp với chính quyền, cán bộ thôn và các đoàn thể vận động những học viên nghỉ học trở lại lớp. Cô giáo Lèng Thị Lan, giáo viên tham gia giảng dạy lớp xóa mù chữ thôn Tây Côn Lĩnh chia sẻ: Học viên trong lớp có độ tuổi, khả năng tiếp thu khác nhau, nhiều người đã lâu không tiếp xúc với sách vở nên việc ghi nhớ mặt chữ, tập viết còn chậm. Vì vậy, giáo viên phải kiên trì hướng dẫn từng người, thường xuyên ôn lại kiến thức đã học, gắn nội dung bài giảng với những việc gần gũi trong cuộc sống để học viên dễ hiểu, dễ nhớ.

Cũng trong tháng 11, một lớp xóa mù chữ khác được tổ chức tại thôn Thào Chư Phìn, xã biên giới Cán Tỷ với 18 học viên. Thôn cách trung tâm xã hơn 10 km, địa hình hiểm trở, dân cư phân tán, 100% dân số là đồng bào dân tộc Mông. Thôn chưa có điện lưới, sóng điện thoại hạn chế, gây khó khăn cho công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia học tập.

Cán bộ xã phối hợp với các đoàn thể, cán bộ thôn và Bộ đội Biên phòng đến từng hộ vận động. Nhiều lần, lực lượng tuyên truyền phải chờ đến tối mới gặp được người dân đi làm nương trở về. Với những người chưa thông thạo tiếng phổ thông, cán bộ sử dụng tiếng Mông để giải thích lợi ích của việc biết chữ. Thiếu tá Ly Mí Nô, cán bộ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận cho biết: "Nhiều người bận làm nương, chăm sóc gia đình; người lớn tuổi còn e ngại không theo kịp chương trình. Cán bộ Biên phòng phối hợp với địa phương đến từng nhà tìm hiểu hoàn cảnh, động viên bà con đi học".

Bà Vàng Thị Mỹ, người dân thôn Thào Chư Phìn, ban đầu mặc cảm vì tuổi cao, không biết chữ, lo không theo kịp việc học. Sau nhiều lần được vận động, bà quyết định đến lớp. Bà chia sẻ: “Trước đây, cán bộ đến vận động đi học, tôi xấu hổ, ngại lắm nên không đi. Nhưng được giải thích, tôi hiểu biết chữ có ích, có thể tự đọc, tự hiểu giấy tờ nên quyết tâm đi học”.

Người dân thôn Thào Chư Phìn, xã Cán Tỷ tranh thủ các buổi tối để học chữ.

Nâng cao dân trí

Để công tác xóa mù chữ đạt kết quả, những năm qua, các địa phương trong tỉnh đã tập trung rà soát, thống kê người trong độ tuổi từ 15 đến 60 chưa biết chữ, tái mù chữ hoặc chưa hoàn thành chương trình giáo dục xóa mù chữ. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động và tổ chức lớp học phù hợp với điều kiện từng địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tiến Bùi Thanh Hưởng cho biết: Xã chỉ đạo Trung tâm Học tập cộng đồng phối hợp với các thôn, lực lượng Công an và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động; thường xuyên nắm bắt khó khăn của học viên để có biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện duy trì việc học. Khi có kiến thức, bà con có thể tự đọc các văn bản, tiếp cận thông tin chính thống, hiểu và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đồng thời nhận diện, phòng tránh những nguy cơ, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Theo số liệu tổng hợp, từ khi triển khai Nghị quyết số 16, ngày 14-12-2022 của HĐND tỉnh đến hết năm 2026, các địa phương đã huy động trên 12 nghìn học viên tham gia các lớp xóa mù chữ. Tổng kinh phí hỗ trợ người học đạt hơn 18 tỷ đồng từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nguồn hỗ trợ được thực hiện theo đúng đối tượng, mức quy định, góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân khi tham gia học tập.

Dù đạt được những kết quả tích cực, công tác xóa mù chữ vẫn đối mặt với nhiều trở ngại. Địa bàn miền núi rộng, giao thông cách trở, dân cư phân tán khiến việc huy động học viên và duy trì sĩ số không dễ dàng. Một bộ phận người dân thường xuyên đi làm thuê, lao động sản xuất hoặc phải chăm sóc gia đình nên không thể tham gia học đều đặn. Với người lớn tuổi, khả năng ghi nhớ kiến thức hạn chế, cần nhiều thời gian ôn luyện. Trong khi đó, giáo viên giảng dạy phần lớn kiêm nhiệm; một số điểm học còn thiếu bàn ghế, ánh sáng và trang thiết bị cần thiết.

Ở những thôn bản xa xôi, mỗi nét chữ được viết ra là thêm một niềm vui đối với người học và cũng là động lực để giáo viên tiếp tục gắn bó với lớp. Biết đọc, biết viết giúp bà con tự tin hơn trong cuộc sống, chủ động tiếp cận thông tin, học hỏi cách làm ăn và chăm lo cho gia đình. Con chữ đến với đồng bào vùng cao vì thế không dừng lại ở việc hoàn thành một chương trình học, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách về tri thức, tạo nền tảng để người dân vươn lên trong cuộc sống.