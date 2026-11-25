Trước những thay đổi có thể xảy ra, việc chủ động điều chỉnh kế hoạch học tập là cần thiết, song các gia đình không nên quá lo lắng.

Phụ huynh sốt sắng tìm lớp cho con

Theo dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-2028 dự kiến chỉ còn hai môn toán và ngữ văn, thay vì ba môn như những năm trước. Dù chưa có quy định chính thức nhưng thông tin này khiến không ít gia đình điều chỉnh kế hoạch học tập cho con. Đáng chú ý, nhiều phụ huynh đang tìm lớp học thêm môn ngữ văn với mong muốn cải thiện kết quả cho con.

Thí sinh Hà Nội dự thi lớp 10 năm học 2026 - 2027. Ảnh: VĐ

Mới đăng ký cho con học thêm một lớp ngữ văn, anh Nguyễn Thành Trung, phường Thanh Liệt cho biết, trước đây, con học khá tốt môn văn nên gia đình chưa đặt nặng việc học thêm, chủ yếu tập trung củng cố kiến thức toán và tiếng Anh. Tuy nhiên, thông tin về việc giảm số môn thi tại kỳ thi lớp 10 làm gia đình anh thay đổi kế hoạch.

“Nếu phương án thi hai môn toán và ngữ văn được thông qua, kết quả mỗi môn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội trúng tuyển. Vì vậy, dù con học khá tốt ngữ văn, tôi vẫn đăng ký thêm một lớp để con củng cố kiến thức, rèn kỹ năng làm bài”, anh Trung chia sẻ.

Lo lắng hơn là trường hợp của chị Ngô Hà Linh, phường Hà Đông. Con chị có nguyện vọng thi chuyên toán nhưng ngữ văn lại là môn học còn hạn chế. Do vậy, ngay khi có thông tin dự kiến bỏ môn tiếng Anh trong kỳ thi lớp 10, chị đã tìm lớp học ngữ văn cho con.

“Thời gian qua, tôi cố gắng tìm lớp phù hợp nhưng không dễ, bởi phần lớn các lớp đã tổ chức từ đầu năm học, kiến thức đến nay tương đối nhiều. Tôi lo con không có đủ thời gian để cải thiện môn học này”, chị Hà Linh bày tỏ.

Là giáo viên dạy ngữ văn lớp 9, có nhiều năm kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10, cô Nguyễn Thị Vân, phường Hà Đông cho biết, thời gian gần đây, cô nhận được nhiều cuộc gọi của phụ huynh hỏi xin cho con học thêm. Có gia đình muốn con học hai buổi mỗi tuần, thậm chí ba buổi hoặc học theo nhóm nhỏ, học riêng để tăng cường kiến thức. Tuy nhiên, do lịch giảng dạy đã kín, cô Vân không thể nhận thêm học sinh, đồng thời giới thiệu một số giáo viên khác để phụ huynh tham khảo nếu thực sự có nhu cầu.

Trước thay đổi dự kiến về phương án thi, tâm lý lo lắng của phụ huynh là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, một vấn đề đáng suy ngẫm đang đặt ra khi việc giảm số môn thi lại khiến các gia đình tăng số buổi học thêm hoặc chạy đua tìm lớp cho con.

Học hiểu, rèn kỹ năng để đạt kết quả tốt

Cô Phùng Thanh Quỳnh, giáo viên ngữ văn Trường THCS Trần Duy Hưng (phường Yên Hòa, Hà Nội) cho rằng, khi số môn thi vào lớp 10 giảm từ ba môn xuống hai môn (toán, ngữ văn), sự quan tâm dành cho môn ngữ văn sẽ tăng lên so với trước. Bởi nếucác môn có hệ số như nhau, kết quả từng môn sẽ chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng điểm xét tuyển, đòi hỏi học sinh phải chuẩn bị kỹ lưỡng.

Kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội luôn có mức độ cạnh tranh cao. Ảnh: VĐ

Tuy nhiên, sự quan tâm nhiều hơn không đồng nghĩa với việc phải tăng số buổi học thêm. Đặc thù môn ngữ văn là cần quá trình tích lũy lâu dài về kiến thức, vốn sống, khả năng tư duy và diễn đạt. Điều quan trọng là học sinh nhận diện đúng hạn chế của bản thân để có kế hoạch khắc phục, thay vì học thêm nhiều nhưng thiếu phương pháp phù hợp.

Theo cô Quỳnh, giảm số môn thi khác việc giảm mức độ cạnh tranh, nhất là tại những trường THPT có lượng học sinh đăng ký lớn như Hà Nội. Vì thế, học sinh cần chuẩn bị nghiêm túc, hạn chế những sai sót không đáng có trong quá trình làm bài.

Để học tốt môn ngữ văn, học sinh cần thay đổi tư duy từ học thuộc sang học hiểu, từ ghi nhớ kiến thức sang vận dụng kiến thức. Trước hết, các em cần nắm chắc kiến thức nền tảng, đặc trưng từng thể loại văn bản, kiến thức tiếng Việt và phương pháp làm các dạng bài.

Đặc biệt, với định hướng đánh giá năng lực, sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa, việc học thuộc văn mẫu hay học tủ không còn phù hợp. Học sinh cần hình thành thói quen đọc sách, quan sát, quan tâm đến các vấn đề đời sống để làm giàu vốn từ, vốn sống và nâng cao khả năng tư duy, phản biện. Cùng với đó là duy trì việc luyện viết, rèn kỹ năng phân tích đề, lập dàn ý, triển khai luận điểm và quản lý thời gian.

“Điểm cao môn ngữ văn không đến từ việc ghi nhớ thật nhiều bài văn hay, mà đến từ khả năng đọc hiểu độc lập, suy nghĩ có chiều sâu và diễn đạt những suy nghĩ của mình một cách rõ ràng, logic, thuyết phục”, cô Quỳnh nhấn mạnh.

Cùng chia sẻ kinh nghiệm học tập, Trần Minh Hà, học sinh lớp 10S01-E, Trường THCS - THPT Newton, Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội năm học2026 - 2027 cho rằng, nếu phương án thi hai môn được áp dụng, học sinh càng cần nỗ lực và chuẩn bị đồng đều ở cả toán và ngữ văn.

Theo Minh Hà, với môn ngữ văn, học sinh cần xác định mục tiêu, nắm chắc cấu trúc và yêu cầu từng dạng bài. Để cải thiện khả năng diễn đạt, các em nên duy trì thói quen đọc, viết thường xuyên, chủ động luyện tập và bổ sung những kỹ năng còn yếu.

Trước những thay đổi dự kiến, phụ huynh cần bình tĩnh theo dõi thông tin chính thức từ cơ quan chức năng thay vì vội vàng tìm lớp học thêm cho con. Với học sinh, việc cần làm lúc này là duy trì nền tảng kiến thức ở các môn học, tập trung củng cố toán và ngữ văn nhưng không xem nhẹ tiếng Anh cũng như các môn học khác. Bởi kiến thức và năng lực tích lũy trong quá trình học tập là hành trang cho chặng đường học tập lâu dài, chứ không chỉ để đi thi.