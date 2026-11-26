Buổi nói chuyện truyền thống trong chương trình dã ngoại của thầy, trò Trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 2 (phường Tân An).

Đối với giáo dục liêm chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mục tiêu trọng tâm là góp phần hình thành ở học sinh phẩm chất trung thực, trách nhiệm, ý thức tôn trọng pháp luật, bảo vệ lợi ích chung và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Đối với giáo dục học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung tập trung bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, khát vọng cống hiến, bản lĩnh, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường...

Với học sinh, giáo viên cần tăng cường các hoạt động phân tích, thảo luận, giải quyết vấn đề, dự án, trải nghiệm và hoạt động xã hội; khuyến khích học sinh vận dụng giá trị, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh vào học tập, tự rèn luyện, định hướng nghề nghiệp, thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng.