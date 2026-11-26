Việc triển khai dạy học bằng tiếng Anh trên toàn trường vẫn gặp nhiều khó khăn. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Đề án Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học hướng tới mục tiêu học sinh được học tập và tham gia các hoạt động bằng tiếng Anh. Theo tiêu chí mà Bộ GD&ĐT vừa ban hành để đánh giá mức độ triển khai việc này, trường phổ thông đạt mức độ 1 phải tổ chức dạy học bằng tiếng Anh tại 3-5 lớp. Ở mức độ 2 và 3, tỷ lệ này tăng lên 50-90% tổng số lớp.

Với yêu cầu mới, giáo viên không chỉ dạy tốt môn học của mình mà còn cần có đủ năng lực ngoại ngữ để truyền đạt kiến thức, tổ chức hoạt động và tương tác với học sinh bằng tiếng Anh.

Trong bối cảnh nhiệm vụ ngày càng mở rộng, nỗ lực cá nhân cần đi cùng với các điều kiện hỗ trợ thiết thực từ ngành giáo dục, đặc biệt về thời gian, kinh phí và chương trình bồi dưỡng phù hợp.

Vì sao giáo viên khó dạy học bằng tiếng Anh?

Trao đổi với Tri Thức - Znews, thầy Nguyễn Khắc Lý, Phó hiệu trưởng trường THPT Phùng Khắc Khoan (Hà Nội), cho biết hiện tại, trường đang triển khai mỗi tuần một tiết Toán tích hợp tiếng Anh, áp dụng tại 3 lớp. Giáo viên đưa một số thuật ngữ hoặc sản phẩm có sử dụng tiếng Anh vào bài giảng.

Còn ở trường Tiểu học và THCS Chương Dương (Hà Nội), Hiệu trưởng Nguyễn Thị Vân Hồng cho biết trường tạo môi trường sử dụng tiếng Anh qua các hoạt động chào hỏi, giao tiếp, biển chỉ dẫn song ngữ, hội thoại theo tuần và trải nghiệm bằng tiếng Anh. Giáo viên các môn được khuyến khích lồng ghép ít nhất một từ vựng tiếng Anh vào mỗi tiết học.

Tuy nhiên, đại diện hai nhà trường cho biết việc triển khai dạy học bằng tiếng Anh trên toàn trường vẫn gặp nhiều khó khăn, trước hết là năng lực ngoại ngữ của giáo viên.

Nhiều năm qua, giáo viên đã được khuyến khích học tập, nâng cao trình độ tiếng Anh. Ngành giáo dục cũng tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn, nhưng năng lực sử dụng ngoại ngữ của giáo viên chưa có chuyển biến rõ rệt. Giáo viên thường vướng ở vốn từ và khả năng giao tiếp.

Cô Vân Hồng nhìn nhận nguyên nhân căn bản là giáo viên thiếu môi trường thực hành và ít có nhu cầu sử dụng tiếng Anh trong đời sống cũng như công việc hàng ngày.

Trong nhà trường, từ giảng dạy, sinh hoạt chuyên môn đến trao đổi với đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh, giáo viên chủ yếu sử dụng tiếng Việt. Ngay cả những người đã từng học ngoại ngữ khá tốt, nếu nhiều năm không sử dụng thì năng lực nghe, nói cũng suy giảm.

Bên cạnh đó, trong một thời gian dài, việc học ngoại ngữ của không ít giáo viên gắn với yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ hơn là nhu cầu sử dụng trong công việc. Nhiều người được đào tạo theo phương pháp thiên về ngữ pháp, đọc và viết, ít được thực hành nghe, nói.

Giáo viên hiện nay cũng phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ. Để học ngoại ngữ đến mức có thể giảng dạy bộ môn bằng tiếng Anh, giáo viên cần một quỹ thời gian lớn, sự đầu tư nghiêm túc và quá trình thực hành liên tục trong nhiều năm. “Một vài khóa bồi dưỡng ngắn hạn khó có thể tạo ra sự thay đổi căn bản”, cô Hồng nhìn nhận.

Áp lực không chỉ đến từ phía người dạy mà còn ở khả năng tiếp nhận của học sinh. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Một rào cản khác, theo thầy Lý, là tâm lý của giáo viên. Dù vững chuyên môn, nhiều thầy cô (ngoài bộ môn Tiếng Anh) vẫn e ngại phát âm chưa chuẩn, dùng sai từ hoặc lúng túng khi giao tiếp trước học sinh. Họ cũng lo việc dạy bằng ngoại ngữ sẽ làm gián đoạn tiết học, ảnh hưởng đến yêu cầu kiến thức cần đạt. Vì vậy, tỷ lệ giáo viên có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh để giảng dạy hiện vẫn rất thấp.

Áp lực không chỉ đến từ phía người dạy mà còn ở khả năng tiếp nhận của học sinh. Theo cô Vân Hồng, trình độ tiếng Anh của học sinh trong cùng một lớp rất khác nhau. Nếu giáo viên sử dụng tiếng Anh khi học sinh chưa đủ năng lực tiếp nhận, các em có thể vừa không hiểu ngoại ngữ, vừa không nắm được kiến thức bộ môn. Ngay cả kỹ năng diễn đạt bằng tiếng Việt của một bộ phận học sinh còn cần được rèn luyện, chưa nói đến tiếng Anh.

“Tôi cho rằng cần xác định rõ mục đích của giáo dục. Chúng ta học ngoại ngữ để mở rộng khả năng tiếp cận tri thức, giao tiếp và hội nhập, chứ không phải để thay thế một phương tiện giao tiếp đang vận hành hiệu quả. Tiếng Anh nên là công cụ giúp học sinh tiếp cận tri thức, chứ không nên trở thành rào cản khiến các em khó tiếp cận tri thức hơn”, cô Hồng nhấn mạnh.

Không thể chỉ trông chờ vào giáo viên

Để việc đưa tiếng Anh vào môn học đi vào thực chất thay vì hình thức, các nhà quản lý giáo dục cho rằng cần sự phối hợp đồng bộ từ nhà trường đến toàn ngành.

Ở góc độ triển khai tại cơ sở, thầy Nguyễn Khắc Lý nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu. Thay vì chỉ giao khoán cho vài cá nhân hay vài lớp, ban giám hiệu cần yêu cầu tổ chuyên môn cùng rà soát chương trình. Chẳng hạn, tổ Vật lý cần xác định trong chương trình có những bài nào phù hợp để lồng ghép tiếng Anh, sau đó phối hợp với tổ Tiếng Anh để tập huấn riêng cho giáo viên bộ môn về ngữ nghĩa và phát âm chuẩn.

“Khi đã có nội dung cụ thể và được hướng dẫn kỹ, giáo viên sẽ tự tin hơn, kể cả những người không có thế mạnh về ngoại ngữ”, thầy Lý nói.

Cô Vân Hồng nhấn mạnh việc tạo môi trường và nhu cầu sử dụng tiếng Anh thực chất. Ảnh minh họa: Viết Huy.

Ngoài hoạt động trên lớp, nhà trường cần chú trọng xây dựng các khu vực sử dụng tiếng Anh, đăng tải bản tin song ngữ trên website, tổ chức câu lạc bộ hoặc sinh hoạt định kỳ bằng tiếng Anh. Thầy Lý gợi ý tổ chức buổi tự học hàng tuần hoặc mời giáo viên nước ngoài đến hỗ trợ. Những hoạt động này giúp giáo viên và học sinh có thêm môi trường thực hành, thay vì chỉ giới hạn trong các tiết học được phân công.

Tuy nhiên, theo cô Nguyễn Thị Vân Hồng, nỗ lực tự thân của mỗi trường vẫn có giới hạn. Ngành giáo dục cần khảo sát thực chất năng lực đội ngũ để thiết kế chương trình bồi dưỡng phù hợp với từng nhóm giáo viên. Đồng thời, ngành cần có chính sách đầu tư dài hạn về kinh phí, thời gian và môi trường thực hành.

Nhà trường cũng cần được tạo điều kiện tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế để giáo viên có cơ hội sử dụng tiếng Anh thường xuyên. Về lâu dài, việc đào tạo giáo viên có khả năng giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh cần được chú trọng ngay từ các trường sư phạm.