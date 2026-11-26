Bệnh hẹp hòi không chỉ là một hạn chế trong tính cách hay ứng xử, mà có thể trở thành lực cản đối với tổ chức khi lợi ích, quan hệ và định kiến cá nhân lấn át yêu cầu chung. Nhận diện căn bệnh ấy phải bắt đầu từ những biểu hiện tưởng nhỏ trong cách nhìn người, dùng người, phối hợp công tác; đồng thời thấy rõ những tác hại mà nó gây ra đối với sự đoàn kết, chất lượng đội ngũ và sức mạnh của Đảng.

Nhận diện bệnh hẹp hòi

Trong đời sống và công tác, sự tin cậy, gắn bó và hỗ trợ giữa đồng chí, đồng nghiệp là điều bình thường, cần thiết. Vấn đề nảy sinh khi quan hệ vốn để phục vụ công việc dần trở thành căn cứ đánh giá con người; khi sự thân quen được mặc nhiên coi là bảo đảm của năng lực, còn sự khác biệt bị quy thành khó hợp tác.

Bệnh hẹp hòi, xét từ bản chất, là lối nhận thức và hành xử hạn hẹp, đặt cái tôi, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm hoặc lợi ích bộ phận lên trên lợi ích chung; đánh giá con người, sự việc thiếu khách quan, toàn diện; không biết tôn trọng, tập hợp và phát huy những năng lực, ý kiến khác mình. Căn bệnh ấy có thể biểu hiện ở chủ nghĩa địa phương, tư tưởng bản vị, kéo bè kéo cánh, đố kỵ, thành kiến, cục bộ, không muốn người khác hơn mình và không biết dùng người tài.

Gần 80 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ những biểu hiện của bệnh hẹp hòi trong tổ chức và công tác cán bộ: Vì ham danh vọng, địa vị, có người khi phụ trách một bộ phận thì “lôi người này, kéo người khác”, “ưa ai thì kéo vào, không ưa thì tìm cách tẩy ra”. Người phê phán cách làm ấy bởi nó khiến cán bộ “chỉ biết có mình, chỉ biết có bộ phận mình mà quên cả Đảng”. Như vậy, bệnh hẹp hòi không đơn thuần là sự thiếu rộng lượng trong ứng xử, mà là sự lệch lạc về nhận thức chính trị, đạo đức công vụ và nguyên tắc tổ chức: Lấy ý muốn riêng thay cho tiêu chuẩn chung, lấy quan hệ thay cho phẩm chất và năng lực.

Minh họa: Tô Minh Ngọc

Bệnh hẹp hòi không đồng nhất với việc có chính kiến, có sự tin cậy trong công tác hay lựa chọn cộng sự phù hợp. Người lãnh đạo phải hiểu cán bộ, nắm sở trường, hạn chế để phân công đúng người, đúng việc. Nhưng sự tin cậy chỉ có ý nghĩa khi được xây dựng trên phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả đã kiểm chứng. Khi quan hệ thân quen trở thành lợi thế quyết định, người hợp ý được mặc nhiên xem là tốt, còn người khác biệt bị nghi ngờ, sự tin cậy đã chuyển thành thiên vị.

Những biểu hiện tinh vi của bệnh hẹp hòi trong cách nhìn và dùng người

Bệnh hẹp hòi hiếm khi bắt đầu bằng tuyên bố công khai rằng phải ưu tiên người quen. Nó thường khởi phát từ thiên kiến nhỏ: Người từng làm việc với mình được mặc nhiên xem là đáng tin; người hợp ý được coi là hiểu việc; người ít nói bị đánh giá là thiếu năng lực; người phản biện bị nhìn nhận là khó gần. Khi cảm nhận chủ quan trở thành khuôn mẫu cố định, người đánh giá dễ thấy ưu điểm ở người gần gũi và chỉ nhận ra khuyết điểm ở người khác biệt.

Một biểu hiện khác là tư tưởng cục bộ, chỉ coi trọng thành tích, lợi ích của cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc bộ phận mình mà xem nhẹ yêu cầu tổng thể. Có việc thuộc trách nhiệm chung nhưng tìm cách đẩy cho đơn vị khác; có nguồn lực cần phối hợp nhưng không muốn chia sẻ; có sáng kiến của tập thể khác nhưng ngại ghi nhận. Khi lợi ích bộ phận cao hơn nhiệm vụ chung, sự phối hợp bị chia cắt, sức mạnh tổng hợp không được phát huy.

Trong quan hệ công tác, bệnh hẹp hòi còn thể hiện ở tâm lý đố kỵ, sợ người giỏi, không muốn người khác nổi trội; ngại tiếp nhận sáng kiến ngoài nhóm thân cận; thiếu thiện chí trước thành công của đồng chí, đồng nghiệp. Có người hạ thấp uy tín của người có năng lực, né giao việc khó cho người có chính kiến, hoặc chỉ lựa chọn người dễ đồng thuận. Đáng lo hơn, phản biện có trách nhiệm bị quy thành thiếu đoàn kết, còn im lặng, xuôi chiều lại được xem là đồng thuận.

PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng: Bệnh hẹp hòi không chỉ là hạn chế trong ứng xử cá nhân; nó có thể tác động trực tiếp đến văn hóa tổ chức và chất lượng thực thi công vụ. Khi sự gần gũi, đồng thuận hoặc lợi ích của một nhóm trở thành căn cứ lựa chọn và đánh giá con người, tổ chức tự thu hẹp nguồn lực, giảm khả năng tiếp nhận sáng kiến và làm suy yếu niềm tin. Vì vậy, cần nhìn nhận căn bệnh này từ cả phương diện đạo đức công vụ, văn hóa lãnh đạo, tổ chức quản lý và hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ.

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thế, nguyên Phó giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh: Bệnh hẹp hòi có thể bộc lộ qua những lựa chọn tưởng như nhỏ: Chỉ tin người cùng quan điểm, ưu tiên người thân cận, dè dặt với người có ý kiến khác hoặc xem thành công của bộ phận mình quan trọng hơn kết quả chung. Dấu hiệu cần chú ý là tiêu chuẩn không được áp dụng nhất quán, người có năng lực nhưng ít quan hệ ít có cơ hội thể hiện, còn phản biện đúng đắn bị xem là thiếu hợp tác. Muốn nhận diện chính xác, phải xem cả quá trình ra quyết định, cách phân bổ cơ hội và kết quả thực tế.

Tác hại khôn lường

Tác hại đầu tiên của bệnh hẹp hòi là làm nghèo nguồn lực con người. Một tổ chức không thể mạnh hơn khả năng của những con người mà tổ chức sẵn sàng lắng nghe, lựa chọn và sử dụng. Nếu việc quan trọng chỉ giao cho người thuận ý, người đứng đầu sẽ thiếu tiếng nói phát hiện rủi ro, chỉ ra điểm yếu và đề xuất phương án khác. Người giỏi, thẳng thắn không được ghi nhận có thể ngại đề xuất, ngại nhận việc khó, giảm động lực cống hiến.

Căn bệnh này còn làm méo mó môi trường làm việc và giảm chất lượng quyết định. Khi cơ hội phụ thuộc vào quan hệ, cán bộ dễ dành tâm sức tạo dựng sự vừa lòng hơn là nâng cao năng lực. Người làm được việc nhưng không khéo chiều lòng có thể bị đánh giá thấp; người tạo cảm giác đồng thuận lại được tin cậy quá mức. Sự thẳng thắn nhường chỗ cho im lặng, phản biện bị thay bằng tâm lý an toàn, hạn chế trong công việc không được nói ra đúng lúc.

Nguy hại hơn, bệnh hẹp hòi làm suy yếu đoàn kết thực chất. Đoàn kết không có nghĩa mọi người phải suy nghĩ giống nhau hoặc không bao giờ tranh luận. Đoàn kết bền vững được xây dựng trên sự tôn trọng nguyên tắc, thống nhất mục tiêu và niềm tin rằng đóng góp của mỗi người được xem xét công bằng. Nếu sự “êm thuận” được đặt cao hơn sự thật, bất đồng chính đáng dễ bị quy thành thiếu thống nhất, còn đồng thuận hình thức che khuất vấn đề cần giải quyết.

Trong công tác cán bộ, hậu quả càng trực tiếp và lâu dài. Khi quan hệ thân quen, cảm tính và lợi ích cục bộ lấn át phẩm chất, năng lực, uy tín, người được lựa chọn có thể không còn là người phù hợp nhất. Người có năng lực nhưng không được trao cơ hội sẽ bị lãng phí; người được ưu ái nhưng chưa đáp ứng yêu cầu có thể không đủ sức gánh vác nhiệm vụ. Nếu lặp lại, tình trạng ấy làm suy giảm chất lượng đội ngũ và triệt tiêu động lực phấn đấu.

Căn nguyên của căn bệnh

Bệnh hẹp hòi trước hết bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân, từ việc đặt cái tôi và lợi ích riêng lên trên trách nhiệm với tập thể. Khi ham danh vọng, địa vị, sợ mất ảnh hưởng hoặc muốn củng cố vị trí, người ta dễ tập hợp những người thuận ý, loại bỏ tiếng nói khác biệt. Từ đó nảy sinh tư tưởng “người của mình”, “việc của mình”, coi tổ chức như phạm vi ảnh hưởng riêng thay vì tập thể cùng thực hiện nhiệm vụ.

Một căn nguyên khác là hạn chế về bản lĩnh, năng lực và phương pháp lãnh đạo. Người thiếu tự tin có thể e ngại người giỏi hơn; người thiếu năng lực quy tụ dễ đồng nhất phục tùng với đoàn kết; người ngại tranh luận xem ý kiến khác mình là thách thức quyền uy. Khi không đủ khả năng đánh giá cán bộ bằng tiêu chí và kết quả, người đứng đầu dễ dựa vào cảm tình, kinh nghiệm chủ quan hoặc mức độ thân thuộc.

Bệnh hẹp hòi còn được nuôi dưỡng bởi môi trường tổ chức thiếu dân chủ, thiếu minh bạch và cơ chế kiểm soát quyền lực chưa hiệu quả. Nếu phân công, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm không có tiêu chí rõ ràng; quyết định quan trọng không được giải trình; phản ánh, kiến nghị không được tiếp nhận khách quan... dư địa cho cảm tính và lợi ích nhóm sẽ rộng hơn.

Bên cạnh đó là tâm lý nể nang, né tránh, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình. Khi người thấy sai không dám nói, người có trách nhiệm không dám đấu tranh, biểu hiện hẹp hòi dễ bị bỏ qua, tích tụ thành thói quen. Sự im lặng vì sợ ảnh hưởng đến quan hệ hoặc bị gây khó khăn vô tình tạo môi trường cho cái sai tồn tại.

Đại hội XIV của Đảng đặt yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ có đức, có tài, ngang tầm nhiệm vụ; thu hút, trọng dụng nhân tài và khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tổ chức không thể để nguồn lực con người bị giới hạn bởi định kiến hay những vòng tròn quan hệ khép kín. Nhận diện bệnh hẹp hòi mới là bước đầu; điều quan trọng là không để nó trở thành cách vận hành mặc nhiên, tích tụ thành lực cản đối với công tác cán bộ và sức mạnh của tổ chức.

(còn nữa)