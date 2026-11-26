Chuyển từ học bạ giấy sang học bạ số

Ngày 16/10, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 và Quy định về đánh giá học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12.

Thông tư xác định Học bạ số là thành phần của hồ sơ đánh giá học sinh. Ở cấp tiểu học, hồ sơ đánh giá từng năm học của mỗi học sinh gồm Học bạ số và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp. Nhận xét, kết quả tổng hợp đánh giá giáo dục và thành tích được khen thưởng trong năm học của học sinh được cập nhật vào Học bạ số. Học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 được xác nhận “Hoàn thành chương trình tiểu học” trên Học bạ số.

Học sinh một Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS ở Quảng Ninh trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Phạm Thắng

Thông tư quy định, đối với cấp tiểu học, giáo viên môn học chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu kết quả học tập thuộc môn học, hoạt động giáo dục được phân công và trực tiếp kí số xác nhận kết quả môn học đó. Giáo viên chủ nhiệm thực hiện kí số xác nhận Học bạ số của lớp sau khi giáo viên môn học đã hoàn thành kí số.

Đối với cấp THCS, THPT, các thông tin và nội dung đánh giá tại mẫu Học bạ là căn cứ xác định nội dung chuyên môn của Học bạ số. Các hướng dẫn về ghi bằng bút, sửa chữa bằng bút mực đỏ, kí, đóng dấu trực tiếp chỉ áp dụng đối với Học bạ giấy được tiếp tục sử dụng trong thời gian chuyển tiếp.

Thông tư giao Sở GD-ĐT chủ trì xây dựng, thẩm định, cung cấp đề kiểm tra định kì chung cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn đối với một số môn học đánh giá bằng điểm số do Sở GD-ĐT lựa chọn. Việc kiểm tra phải có thông báo và được thực hiện cuối học kì I và cuối năm học đối với học sinh lớp 5; cuối học kì I và cuối học kì II đối với học sinh lớp 9, lớp 12.

Đề kiểm tra phải phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông và thống nhất giữa các cơ sở giáo dục cùng cấp học. Nhà trường tổ chức coi, chấm, tổng hợp kết quả bảo đảm khách quan, công bằng, thực chất và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh của trường; tự ra đề đối với các môn học, thời điểm kiểm tra và khối lớp còn lại.

Ở cấp THCS, THPT, nhà trường được tổ chức kiểm tra, đánh giá định kì trên máy tính khi đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và vận hành theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Hình thức kiểm tra phải được thông báo trước đến học sinh và cha mẹ học sinh về yêu cầu kĩ thuật. Bài làm và kết quả kiểm tra trên máy tính có giá trị pháp lí tương đương bài làm trên giấy khi đáp ứng yêu cầu về tính toàn vẹn, xác thực, bảo mật, lưu trữ, truy xuất theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Quy định mới về số lượng thí sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia

Ngày 16/10, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 88/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT ngày 10/10/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 23/2025/TT-BGDĐT ngày 24/10/2025 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Thông tư mới này có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

Theo Điều 3 Thông tư 88/2026/TT-BGDĐT, mỗi Sở GD-ĐT căn cứ số lượng người học cấp THPT tại thời điểm đầu năm học của tỉnh, thành phố để đăng ký số lượng thí sinh tối đa cho đội tuyển mỗi môn thi tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Cụ thể, từ 300.000 người học trở lên là 30 thí sinh; từ 135.000 người học đến dưới 300.000 người học là 25 thí sinh; từ 100.000 người học đến dưới 135.000 người học là 20 thí sinh; từ 50.000 người học đến dưới 100.000 người học là 15 thí sinh; dưới 50.000 người học là 10 thí sinh.

Mỗi đại học quốc gia được đăng ký tối đa 15 thí sinh cho đội tuyển mỗi môn thi. Các đơn vị dự thi không thuộc hai nhóm trên được đăng ký tối đa 10 thí sinh cho đội tuyển mỗi môn thi.

Mỗi Sở GD-ĐT căn cứ số lượng người học cấp THPT tại thời điểm đầu năm học của tỉnh, thành phố để đăng ký số lượng thí sinh tối đa cho đội tuyển mỗi môn thi tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Ảnh: Xuân Quý

Đặc biệt, đội tuyển có thí sinh đoạt huy chương trong kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực do Bộ GD-ĐT thành lập đoàn được đăng ký tăng thêm tối đa 2 thí sinh dự thi so với số lượng thí sinh quy định trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm liền kề tiếp theo. Mức tăng này chỉ áp dụng cho năm liền kề tiếp theo năm có thí sinh đoạt huy chương, không được bảo lưu hoặc cộng dồn.

Công nghệ thông tin, AI trở thành tiêu chuẩn năng lực đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học

Thông tư 90/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ làm việc, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 7/12/2026.

Thông tư 90/2026/TT-BGDĐT quy định cụ thể tiêu chuẩn đào tạo, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và nhiệm vụ tương ứng với ba nhóm nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học: trợ giảng, nghiên cứu viên và nhân sự hỗ trợ giảng dạy.

So với cách quản lý chỉ dựa vào tên gọi chức danh hoặc phân công công việc chung, việc quy định cụ thể hơn tiêu chuẩn và nhiệm vụ theo từng vị trí việc làm tạo cơ sở để các cơ sở giáo dục đại học xác định rõ yêu cầu đối với từng nhóm nhân sự. Qua đó, hạn chế tình trạng giao nhiệm vụ không tương xứng với năng lực chuyên môn, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức hoạt động đào tạo và nghiên cứu.

Thông tư cũng đưa yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, AI và sử dụng ngoại ngữ vào tiêu chuẩn năng lực của cả ba nhóm nhân sự. Đây là cơ sở để thúc đẩy việc nâng cao năng lực số, khả năng tiếp cận tri thức và công nghệ mới trong môi trường giáo dục đại học.

Thông tư quy định nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học làm việc theo chế độ 40 giờ mỗi tuần; thời gian bố trí linh hoạt theo yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn. Việc nghỉ phép thực hiện theo quy định của pháp luật và được bố trí phù hợp với kế hoạch của cơ sở giáo dục đại học, bảo đảm không ảnh hưởng đến nhiệm vụ được phân công.

Căn cứ đặc thù ngành đào tạo, lĩnh vực nghiên cứu và điều kiện tổ chức thực hiện, người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học quy định cụ thể việc phân bổ thời gian làm việc. Tổng số giờ làm thêm không vượt quá giới hạn theo pháp luật về lao động; tiền lương làm thêm giờ được thanh toán theo quy định.

Mở rộng đối tượng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

Ngày 30/10, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư số 91/2026/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 8/12/2026, nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Nhà giáo và Nghị định số 93/2026/NĐ-CP, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo Bộ GD-ĐT, việc mở rộng đối tượng nhằm khắc phục những khó khăn trong việc thu hút nguồn nhân lực vào làm giáo viên. Ảnh: Phạm Thắng

Theo đó, Thông tư mới mở rộng đối tượng bồi dưỡng là người có bằng cao đẳng trở lên hoặc sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% tổng khối lượng học tập của chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trở lên ngành đào tạo phù hợp với các môn Mĩ thuật, môn Âm nhạc, môn Nghệ thuật, môn Ngoại ngữ cấp tiểu học, môn Tin học và Công nghệ, môn tiếng dân tộc thiểu số, có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Việc mở rộng đối tượng nhằm khắc phục những khó khăn trong việc thu hút nguồn nhân lực vào làm giáo viên, đặc biệt là giáo viên các môn học đặc thù như Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học… hiện đang thiếu nguồn tuyển; rút ngắn thời gian đào tạo, chuẩn bị sớm được nguồn giáo viên, tăng tính linh hoạt của hệ thống đào tạo.

Thay thế cho hai văn bản quy định riêng đối với cấp tiểu học và cấp trung học, Thông tư mới ban hành một Chương trình bồi dưỡng có cấu trúc thống nhất, đồng thời cụ thể hóa kiến thức chuyên ngành và thực tập sư phạm theo từng cấp học. Khối lượng chương trình được điều chỉnh từ 35 tín chỉ đối với cấp tiểu học, 34 tín chỉ đối với cấp THCS hoặc THPT xuống còn 32 tín chỉ, gồm 12 tín chỉ kiến thức chung và 20 tín chỉ kiến thức chuyên ngành, thực tập sư phạm.

Thông tư mới cũng cụ thể hóa chuẩn đầu ra và năng lực thực hành nghề nghiệp. Theo đó, Thông tư xác định các chuẩn đầu ra kèm chỉ số đánh giá, làm căn cứ xây dựng đề cương học phần và đánh giá kết quả bồi dưỡng. Nội dung tập trung vào năng lực tổ chức dạy học, giáo dục, kiểm tra, đánh giá; tư vấn, hỗ trợ học sinh; xây dựng môi trường giáo dục an toàn và phát triển chuyên môn.

Ban hành tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá mức độ triển khai Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”

Thông tư số 94/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT quy định tiêu chuẩn, tiêu chí và việc đánh giá mức độ triển khai thực hiện Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học" sẽ có hiệu lực từ ngày 19/12/2026.

Thông tư quy định tiêu chuẩn, tiêu chí riêng cho từng loại hình cơ sở giáo dục thuộc phạm vi áp dụng, gồm giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, nghề nghiệp và đại học. Các tiêu chuẩn, tiêu chí được quy định tại Phụ lục I đến Phụ lục V, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tổ chức hoạt động của từng loại hình.

Mức độ triển khai được xác định theo ba mức. Cơ sở giáo dục đạt Mức độ 1 khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của mức này. Để đạt Mức độ 2, cơ sở phải đạt Mức độ 1 và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bổ sung của Mức độ 2. Tương tự, để đạt Mức độ 3, cơ sở phải đạt Mức độ 2 và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bổ sung của Mức độ 3. Trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Mức độ 1 thì chưa xác định được mức độ triển khai.

Đối với trường có phân hiệu, điểm trường, trường chính và mỗi phân hiệu, điểm trường được tính là một đơn vị triển khai Đề án. Mức độ chung của nhà trường được xác định trên cơ sở tổng hợp kết quả đánh giá của từng đơn vị. Trường có từ ba đơn vị trở lên phải có ít nhất 65% tổng số đơn vị đạt mức độ tương ứng trở lên. Trường có dưới ba đơn vị thì tất cả các đơn vị phải đạt mức độ tương ứng trở lên.

Thông tư quy định, kết quả tự đánh giá phải dựa trên thông tin, dữ liệu xác thực, có thể kiểm chứng và phản ánh đúng thực trạng triển khai. Không sử dụng kết quả tự đánh giá, tự công nhận, kiểm tra và điều chỉnh mức độ triển khai để xếp hạng, xếp loại hoặc làm căn cứ trực tiếp đánh giá, xếp loại thi đua đối với cơ sở giáo dục. Đối với nhà giáo, kết quả tự đánh giá, xác định và tự công nhận mức độ triển khai Đề án không được sử dụng làm căn cứ trực tiếp để đánh giá, xếp loại, bổ nhiệm, tuyển dụng hoặc xác định chế độ, chính sách, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Căn cứ kết quả đánh giá, cơ sở giáo dục xác định những nội dung cần tiếp tục thực hiện, điều chỉnh nhiệm vụ và đưa các giải pháp vào kế hoạch năm học, kế hoạch phát triển cơ sở giáo dục hoặc kế hoạch có liên quan. Tùy điều kiện thực tế, các giải pháp có thể tập trung vào bồi dưỡng đội ngũ, phát triển học liệu, đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức hoạt động giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và hạ tầng công nghệ.