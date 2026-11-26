Bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần khám và điều trị cho bệnh nhân.

Những tổn thương không dễ nhận thấy

Em L.H.M., học sinh lớp 9 (xã Hoằng Hóa), chủ động đến Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa thăm khám khi những bất ổn tâm lý kéo dài. Trên cánh tay em có nhiều vết sẹo do tự gây tổn thương. Chỉ khi bệnh viện yêu cầu có người thân đi cùng, bố mẹ em mới biết về tình trạng của con. Áp lực học tập, thiếu sự chia sẻ với gia đình khiến em dần thu mình, thường xuyên mất ngủ, mệt mỏi và khó tập trung.

Tương tự, em T.M.Q. 20 tuổi (phường Quảng Phú), cũng tìm đến sự hỗ trợ y tế trong tình trạng buồn bã kéo dài, mất hứng thú với những hoạt động và sự việc xung quanh. Những áp lực từ kỳ vọng, sự quản thúc của bố mẹ, cùng việc thường xuyên bị bắt nạt, xúc phạm trong những năm học THCS, THPT đã để lại những tổn thương tâm lý. Những trải nghiệm tiêu cực kéo dài khiến em gặp khó khăn trong việc cân bằng cảm xúc, giao tiếp và thích ứng với cuộc sống.

Ghi nhận tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa, thời gian gần đây, số trẻ em, thanh thiếu niên đến khám và điều trị các rối loạn tâm thần có xu hướng tăng nhẹ. Từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã khám và điều trị gần 1.000 lượt bệnh nhân trong độ tuổi thanh thiếu niên, trong đó nhóm tuổi từ 14 - 18 chiếm tỷ lệ cao hơn. Các vấn đề thường gặp gồm rối loạn cảm xúc và hành vi, rối loạn lo âu, trầm cảm, rối loạn thích ứng... Đáng lưu ý, phần lớn trường hợp nhập viện khi tình trạng đã ở mức độ nặng, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt, học tập và các mối quan hệ.

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Thương (Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa) cho biết: "Những biến đổi về tâm sinh lý khiến thanh thiếu niên dễ nhạy cảm trước các tác động từ môi trường sống. Qua thực tế, các yếu tố như áp lực thành tích, kỳ vọng của gia đình, mâu thuẫn trong quan hệ bạn bè, tình trạng bắt nạt, bạo lực học đường, thiếu kỹ năng xử lý vấn đề và những ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội đều có thể tiềm ẩn nguy cơ. Tuy nhiên, không phải mọi biểu hiện buồn bã, cáu gắt hay thu mình đều đồng nghĩa với rối loạn tâm thần. Điều quan trọng là cần quan tâm đến những thay đổi về cảm xúc, hành vi của trẻ, chú ý mức độ kéo dài, tần suất xuất hiện và ảnh hưởng của các biểu hiện đó đến cuộc sống để có hướng hỗ trợ phù hợp”.

Nhận diện để kịp thời đồng hành

Thực tế cho thấy, một trong những rào cản lớn trong chăm sóc sức khỏe tinh thần thanh thiếu niên là sự thiếu nhận diện từ chính những người gần gũi với các em. Nhiều phụ huynh cho rằng những thay đổi thất thường về tâm trạng là biểu hiện bình thường của tuổi dậy thì, hoặc quy việc con ít nói, chống đối, sa sút học tập cho sự thiếu ý thức, ham chơi. Thay vì tìm hiểu nguyên nhân, một số người lựa chọn trách mắng, áp đặt, vô tình làm gia tăng khoảng cách giữa cha mẹ và con cái.

Bác sĩ CKII Lương Mỹ Linh, Trưởng Khoa Tâm lý lâm sàng - Nhi (Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa), cho biết: “Phát hiện sớm có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả can thiệp. Phụ huynh cần chú ý khi con có những triệu chứng như mất ngủ, buồn chán, giảm năng lượng, mệt mỏi, giảm tập trung chú ý, dễ kích động, thu mình, sa sút học tập hoặc có hành vi tự hủy hoại bản thân, ý tưởng tự sát... Khi xuất hiện những dấu hiệu này, gia đình cần chủ động đưa con đến cơ sở chuyên môn để được thăm khám, đánh giá, điều trị tránh tự suy đoán hoặc trì hoãn việc điều trị”.

Nhằm nâng cao nhận thức và năng lực nhận diện các vấn đề tâm lý, sức khỏe tinh thần cho thanh thiếu niên, Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa đã phối hợp với ngành giáo dục và các trường học tổ chức tọa đàm chuyên đề về tâm lý học đường, tập trung phân tích các yếu tố nguy cơ, hướng dẫn giáo viên nhận diện dấu hiệu bất ổn tâm lý và cách hỗ trợ học sinh phù hợp.

Cùng với sự hỗ trợ từ chuyên môn, gia đình và nhà trường cần tăng cường đồng hành, chia sẻ để trở thành điểm tựa an toàn cho thanh thiếu niên. Cha mẹ cần lắng nghe, tôn trọng cảm xúc của con; giáo viên chú ý những thay đổi về tâm lý, hành vi của học sinh để kịp thời phối hợp với gia đình, cơ sở y tế. Đồng thời, cần ngăn chặn bạo lực học đường, trang bị cho các em kỹ năng quản lý cảm xúc, ứng phó với áp lực và sử dụng mạng xã hội an toàn.

Sức khỏe tinh thần là bộ phận không thể tách rời của sức khỏe toàn diện. Với thanh thiếu niên, sự quan tâm đúng lúc, sự đồng hành hỗ trợ kịp thời sẽ giúp các em vượt qua khó khăn, ổn định tâm lý và phát triển lành mạnh.