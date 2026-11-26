Tảo hôn và những nguy cơ tiềm ẩn

Theo thống kê của Sở Dân tộc và Tôn giáo, năm 2020, toàn tỉnh ghi nhận 261 cặp tảo hôn. Năm 2025 giảm còn 36 cặp (giảm 225 cặp so với năm 2020). 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận 16 cặp tảo hôn. Đáng chú ý, năm 2020 có 7 trường hợp hôn nhân cận huyết thống, trong giai đoạn 2021 - 2025 và 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh không phát sinh trường hợp mới. Những con số trên cho thấy hiệu quả bước đầu của công tác tuyên truyền, vận động và triển khai các giải pháp phòng, chống TH&HNCHT. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái diễn, nhất là ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Tảo hôn chủ yếu xảy ra tại một số địa bàn vùng cao, nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn hạn chế, trình độ dân trí chưa đồng đều, khả năng tiếp cận thông tin và kiến thức pháp luật của một bộ phận người dân còn thấp. Bên cạnh đó, quan niệm muốn con lập gia đình sớm, có thêm lao động, tâm lý coi việc dựng vợ, gả chồng khi con đến tuổi trưởng thành theo tập quán là bình thường cũng tác động không nhỏ đến nhận thức và hành vi của người dân. Ở một số gia đình, việc thiếu quan tâm, định hướng cho con em trong độ tuổi vị thành niên khiến các em dễ có quyết định kết hôn khi chưa đủ tuổi theo quy định. Tảo hôn không đơn thuần là hành vi vi phạm pháp luật mà còn để lại nhiều hệ lụy đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Khi chưa hoàn thiện về thể chất, tâm lý và kỹ năng sống, những người trẻ phải gánh vác trách nhiệm gia đình, chăm sóc con cái trong khi chưa có việc làm, thu nhập ổn định. Trẻ em gái mang thai, sinh con quá sớm có thể đối mặt với những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và trẻ sơ sinh. Việc lập gia đình sớm cũng khiến nhiều em phải nghỉ học giữa chừng, mất cơ hội tiếp tục học tập, học nghề, tìm việc làm, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và nguy cơ tái nghèo.

Đối với hôn nhân cận huyết thống, mặc dù nhiều năm qua chưa ghi nhận trường hợp mới, song đây vẫn là vấn đề cần được quan tâm tuyên truyền thường xuyên. Hôn nhân giữa những người có quan hệ huyết thống gần làm tăng nguy cơ con sinh ra mắc các bệnh di truyền, dị tật bẩm sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe thế hệ tương lai và chất lượng dân số.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nông Quốc Khôi cho biết: Những năm gần đây, tình trạng tảo hôn trên địa bàn tỉnh giảm đáng kể, hôn nhân cận huyết thống cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, nhận thức của một bộ phận người dân ở vùng sâu, vùng xa về độ tuổi kết hôn, quyền và nghĩa vụ trong hôn nhân, gia đình còn hạn chế. Công tác tuyên truyền cần được duy trì thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những địa bàn còn phát sinh tảo hôn và nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Phát huy vai trò của người có uy tín, trưởng xóm và các tổ chức đoàn thể trong vận động người dân thay đổi nhận thức, từng bước xóa bỏ tập quán lạc hậu.

Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Cô Ba tuyên truyền tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh.

Phát huy sức mạnh cộng đồng, đổi mới cách tuyên truyền

Tại xã Phan Thanh, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình được chú trọng gắn với hoạt động quản lý địa bàn và vận động nhân dân. Chính quyền xã phối hợp với cán bộ tư pháp, các tổ chức đoàn thể và trưởng xóm nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện những trường hợp có nguy cơ tảo hôn để tuyên truyền, giải thích, vận động từ sớm. Năm 2026, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã tổ chức 90 cuộc tuyên truyền, thu hút 3.500 lượt người tham gia; trực tiếp tư vấn, vận động 15 trường hợp có nguy cơ kết hôn sớm. Từ tháng 7/2025 đến nay, xã chưa phát hiện thêm trường hợp tảo hôn.

Chủ tịch UBND xã Phan Thanh Đinh Đức Anh cho biết: Địa phương tập trung phổ biến những quy định gắn trực tiếp với đời sống người dân, nhất là độ tuổi kết hôn, nguyên tắc tự nguyện trong hôn nhân, các trường hợp bị cấm kết hôn và trách nhiệm của cha mẹ đối với con chưa thành niên. Cán bộ tư pháp phối hợp với các tổ chức đoàn thể, trưởng xóm thường xuyên nắm bắt tình hình, chủ động tiếp cận, vận động những gia đình có con em trong độ tuổi dễ phát sinh tảo hôn. Khi người dân hiểu rõ quy định pháp luật cũng như những hệ lụy về sức khỏe, kinh tế và tương lai của việc kết hôn sớm, ý thức phòng ngừa sẽ được nâng lên.

Ở các xóm vùng cao, người có uy tín, bí thư chi bộ, trưởng xóm và các tổ chức đoàn thể là lực lượng gần dân, hiểu phong tục, tập quán, có khả năng tác động trực tiếp đến nhận thức của cộng đồng. Bằng những cuộc gặp gỡ, trao đổi tại gia đình, vận động các bậc cha mẹ và thanh thiếu niên, những người có uy tín góp phần tháo gỡ quan niệm chưa phù hợp, từng bước thay đổi nhận thức về hôn nhân, gia đình. Bí thư Chi bộ xóm Bình Đường, xã Phan Thanh Bàn Tràn Phấu chia sẻ: Qua các buổi tuyên truyền và được cán bộ giải thích, bà con dần hiểu kết hôn khi chưa đủ tuổi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, việc học tập và tương lai của con em. Khi phát hiện trường hợp thanh thiếu niên có ý định kết hôn sớm, chi bộ phối hợp với trưởng xóm đến gia đình trao đổi, phân tích để cha mẹ và các cháu hiểu, tiếp tục duy trì việc học tập, không tổ chức cưới khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Bên cạnh đó, trường học là môi trường quan trọng trong giáo dục, phòng ngừa tảo hôn. Việc lồng ghép kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, bình đẳng giới, quyền trẻ em và pháp luật về TH&HNCHT trong các giờ học, hoạt động ngoại khóa giúp học sinh nhận diện nguy cơ, hiểu rõ quyền và trách nhiệm của bản thân, có định hướng phù hợp cho tương lai. Nhà trường cần duy trì mối liên hệ chặt chẽ với gia đình và chính quyền địa phương, kịp thời nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh học sinh, nhất là những em có nguy cơ bỏ học hoặc kết hôn sớm. Cô giáo Nông Thị Ngọc Thủy, Hiệu trưởng Trường THPT Bằng Ca cho biết: Nhà trường xác định giáo dục TH&HNCHT cần được thực hiện thường xuyên, gắn với trang bị kiến thức, kỹ năng sống và định hướng tương lai cho học sinh. Các nội dung về sức khỏe sinh sản vị thành niên, bình đẳng giới, quyền trẻ em và pháp luật về hôn nhân, gia đình được lồng ghép trong sinh hoạt, hoạt động ngoại khóa. Phối hợp với phụ huynh và chính quyền địa phương nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh học sinh, kịp thời tư vấn, hỗ trợ những em có nguy cơ bỏ học hoặc kết hôn sớm.

Hội Phụ nữ xã Phan Thanh tuyên truyền phụ nữ xóm Khuổi Hẩu thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, chung tay phòng, chống tảo hôn.

Công tác tuyên truyền được đổi mới theo hướng đa dạng hóa hình thức, mở rộng phạm vi tiếp cận. Năm 2025, toàn tỉnh in ấn, cấp phát 935 cuốn sổ tay tuyên truyền về phòng, chống TH&HNCHT; phát 33 lượt clip tuyên truyền trên sóng Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng và các fanpage. Tổ chức 15 hội thi “Rung chuông vàng” tại các trường học thuộc địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa, thu hút 2.972 học sinh tham gia.

Thời gian tới, việc triển khai Kế hoạch tuyên truyền thực hiện giảm thiểu tình trạng TH&HNCHT thuộc nội dung 03, nội dung thành phần 03 về Phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 417/QĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần gắn với yêu cầu thực tế của từng địa phương. Trọng tâm là ưu tiên những địa bàn còn phát sinh tảo hôn; tăng cường truyền thông trực tiếp, ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông đại chúng. Nội dung tuyên truyền cần hướng đến từng nhóm đối tượng cụ thể, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, phụ huynh và các cặp vợ chồng trẻ.

Đẩy lùi TH&HNCHT không thể chỉ thực hiện trong thời gian ngắn mà đòi hỏi sự kiên trì, đồng bộ và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mỗi gia đình, cộng đồng. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện đời sống và mở rộng cơ hội học tập, việc làm cho thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khi mỗi người dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong hôn nhân, gia đình, những quan niệm lạc hậu sẽ từng bước được thay thế bằng nếp sống văn minh, tiến bộ. Đây chính là nền tảng quan trọng nhằm bảo vệ phụ nữ, trẻ em, nâng cao chất lượng dân số, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.