Sinh viên tham gia "Rung chuông vàng PVU 2026".

Cuộc thi "Rung Chuông Vàng PVU 2026" diễn ra tối 25/11 tại Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU), do Bộ phận Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp (TT&VHDN) phối hợp Đoàn Thanh niên PVU tổ chức.

Cuộc thi diễn ra nhân dịp kỷ niệm 16 năm thành lập PVU (25/11/2010-25/11/2026) và hướng tới 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961-27/11/2026).

Phát biểu khai mạc, TS Phan Minh Quốc Bình - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng PVU, nhấn mạnh dấu mốc tròn 16 năm xây dựng và phát triển của “ngôi trường của ngành” gắn liền với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) và đất nước.

Điểm đặc biệt của cuộc thi năm nay là bên cạnh sinh viên PVU còn có sự tham gia đông đảo của các bạn Trường Cao đẳng Dầu khí (PVCollege), hai cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Dầu khí Việt Nam.

"Cuộc thi trí tuệ hôm nay là dịp để các em ôn lại, nắm bắt kiến thức về quá trình hình thành, phát triển cũng như những cột mốc đáng nhớ của ngành công nghiệp dầu khí, đồng thời tăng cường gắn kết, giao lưu như anh em một nhà giữa hai trường”, TS Phan Minh Quốc Bình khẳng định.

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức trao thưởng cho 1 Quán quân (tiền mặt, giấy khen, kỷ niệm chương, hoa), 2 giải Top 3 và 7 giải Top 10.

Trải qua gần 3 giờ tranh tài sôi nổi, các thí sinh PVU và PVCollege lần lượt chinh phục bộ câu hỏi song ngữ Anh - Việt với 10 giây suy nghĩ mỗi câu.

Nội dung thi bao quát từ chuyến thăm Baku (thủ đô Azerbaijan) năm 1959 của Bác Hồ, ngày thành lập Đoàn Thăm dò Dầu lửa số 36, tấn dầu thô đầu tiên tại mỏ Bạch Hổ đến 4 giá trị cốt lõi “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình” và 8 chữ vàng “Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu” của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Khi sàn đấu còn dưới 20 thí sinh, trò chơi cứu trợ đầy nhiệt huyết từ thầy cô và trưởng đoàn đã khuấy động không khí, thắt chặt tình thầy - trò.

Chung cuộc, ban tổ chức trao giải Quán quân cho sinh viên Nguyễn Bảo Châu ; 2 giải Top 3 và 7 giải Top 10.

Quán quân của "Rung chuông vàng PVU 2026" là sinh viên Nguyễn Bảo Châu - K15F - Trường Đại học Dầu khí Việt Nam.

Phát biểu bế mạc, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Trưởng Bộ phận TT&VHDN PVU cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên, tổ thư ký, tổ hỗ trợ, quý thầy cô và cổ động viên đã mang đến sân chơi ý nghĩa, giàu cảm xúc.